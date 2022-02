Dossier SUV citadins : le Top 10 des ventes

Sur le marché automobile français, les SUV se portent bien. En 2021, ces modèles hauts sur roues ont atteint 43 % du total des ventes du marché automobile français. Dans cette catégorie, les modèles citadins représentent une bonne partie des ventes de SUV. Ainsi les Peugeot 2008 et Renault Captur, qui sont les deux premiers SUV vendus en France, se placent devant le premier SUV compact qui n’est autre que le Peugeot 3008. La raison de l’engouement pour les SUV citadins est connue, ils sont polyvalents, performants, plus abordables que les modèles de catégorie supérieure tout en étant souvent aussi pratiques qu’eux.

Toujours plus grands

Au fil du temps, les SUV citadins ont évolué. L’un des précurseurs de cette catégorie est le Nissan Juke. La première génération de ce modèle est arrivée sur le marché en 2010, elle mesurait 4,13 m de long. La génération suivante dont le début de commercialisation date de 2019 mesure 8 cm de plus. C’est que les crossovers urbains ont bien grandi. Alors qu’ils naviguaient dans une zone comprise entre 4,10 et 4,20 m, les nouveaux modèles sont proches des 4,30 de long et certains atteignent 4,35 m. La catégorie supérieure des SUV compacts a elle aussi évolué dans le même sens et les modèles compacts au lieu des 4,30 de long dépassent désormais les 4,40 m.

Motorisations électriques en hausse

Autre changement d’importance dans cette catégorie, la disparition progressive des motorisations diesels et l’apparition de motorisations hybrides (du mild hybrid à l’hybride rechargeable) et même de motorisations 100 % électriques comme celles que proposent les DS3 Crossback E-Tense, Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro, MG ZS EV, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008. Ces motorisations électriques représentent pour certains de ces modèles la moitié de leurs ventes.

Plus 4x2 que 4x4

Si la motorisation diesel n’a plus la cote pour les SUV citadins, c’est aussi le cas de la transmission intégrale. Parce que les constructeurs privilégient une offre deux roues motrices, les SUV s’aventurant peu sur la terre, et qu’une transmission intégrale fait consommer plus ce qui peut engendrer un fort malus écologique. Néanmoins certains SUV citadins conservent une ou plusieurs versions à transmission intégrale au catalogue, c’est le cas de l’Audi Q2, mais dans sa version la plus sportive SQ2, du Dacia Duster (modèle proche des compacts en taille mais affichant un tarif moins élevé que les modèles citadins) avec le bloc diesel. Bien entendu le Jeep Renegade a droit à une transmission 4x4, le Mini Countryman également ainsi que les modèles de chez Suzuki, Jimny 4x4 (désormais véhicule utilitaire à deux places) et grâce au système AllGrip qui équipe les Suzuki Vitara et Suzuki S-Cross. Le nouveau Toyota Yaris Cross est aussi dans ce cas avec un moteur électrique entraînant les roues arrière, quant au Volkswagen T-Roc, c’est lorsqu’il s’équipe du système 4Motion.

Presque identiques aux modèles compacts

Pour ce qui concerne le confort et l’habitabilité, les SUV citadins sont quelquefois aussi confortables que les modèles compacts. Ils les copient sur bien des points et disposent presque toujours du même équipement, que ce soit en ce qui concerne les équipements de sécurité, de confort ou d’aides à la conduite. Quelquefois, ils bénéficient d’éléments pratiques que ne possèdent pas les modèles plus grands, comme une banquette coulissante présente sur certains SUV dont les modèles français Citroën C3 Aircross et Renault Captur.

Bouleversement en vue ?

Si les Peugeot 2008 et Renault Captur trustent les deux premières places des ventes de la catégorie, les outsiders sont nombreux pour se faire une belle place dans ce secteur. C’est le cas du nouveau Toyota Yaris Cross. Sur le premier mois de 2022, il s’est hissé à la quatrième place de la catégorie en étant très proche du Dacia Duster, actuel troisième. Ou encore de l’Opel Mokka qui réalise un beau début d’année. Et puis il y a toujours de nouveaux arrivants comme les Hyundai Bayon, Volkswagen Taigo… Enfin dans les prochaines années, d’autres modèles inédits vont faire leur apparition. Ainsi Mitsubishi va présenter un nouvel ASX qui reprendra la base du Renault Captur, on attend aussi avec impatience le SUV de chez Smart. Les marques de Stellantis Alfa Romeo, Fiat et Jeep veulent aussi de petits SUV. Si pour Alfa Romeo qui travaille sur le Brennero il s’agit d’une première dans le secteur. Pour Fiat et Jeep, les modèles issus du partenariat avec PSA leur permettront de multiplier leur offre avec des SUV citadins qui viendront aux côtés des Fiat 500 X et Jeep Renegade. Il y aura aussi le retour du Lada Niva en 2024, mais aussi l’arrivée des SUV électriques de chez Volkswagen, les Volkswagen ID.2 (prévu pour 2025) et Volkswagen ID.1 (2026). Avec de nouveaux modèles, la catégorie des SUV citadins devrait multiplier ses ventes dans les prochaines années.