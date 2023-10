Essai - Peugeot 2008 restylé 1.2 PureTech 100 (2023) : que vaut l'entrée de gamme ?

En bref : SUV citadin Restylage en juin 2023 1.2 turbo essence 100 ch À partir de 24 600 €

Lâchez tout de suite ces tomates ! Le moteur 1.2 PureTech a fait parlé de lui en mal en raison de son manque de fiabilité certes, mais la courroie de distribution revue (nouvelle référence) laisse espérer une meilleure tenue dans son bain d'huile. Et le contrôle systématique à chaque révision (tous les ans ou 15 000 km dans le cadre d'un entretien "sévérisé") ainsi que les intervalles de remplacement rapprochés (6 ans ou 100 000 km contre 10 ans ou 175 000 km auparavant) doivent également limiter les déconvenues. Par ailleurs, on peut toujours choisir une extension de garantie pour être (plus ou moins) tranquille. Car l'acquisition d'un 2008 restylé doté du moteur le plus modeste est plus que jamais à considérer à l'heure où les prix flambent.

Pour sûr, à 26 400 € avec la finition d'entrée de gamme Active, difficile de parler de bonne affaire : en 2019, un 2008 équivalent (quoiqu'un peu chiche en équipements…) coûtait 21 500 € seulement. D'un autre côté, ce modèle réclame aujourd'hui environ 5 000 € de moins que les diesels et essence de 130 ch, forcément associés à des boîtes automatiques (le PureTech 130 imposant en outre une finition Allure mieux équipée). Et la version électrique de 136 ch quant à elle, bien qu'aidée par un bonus de 5 000 €, revient 9 000 € plus cher.

D’autre part, il est à noter que les autres marques ne sont pas plus compétitives : les Renault Captur, Ford Puma ou Volkswagen T-Roc d'entrée de gamme s'échangent grosso modo au même prix. Heureusement, la dotation de série de cette finition Active est correcte. Certes, on ne dispose pas de l'accès mains libres ou du frein de stationnement électrique, mais la clim auto et l'écran central 10 pouces avec report des applications sans fil des smartphones entre autres, sont de série.

De plus, la présentation est soignée avec des enjoliveurs qui ressemblent fortement à des jantes alliage, une élégante sellerie tissu à surpiqûres vertes et un habillage de planche de bord à motif carbone. Enfin, le volant en plastique n'est pas désagréable au toucher.

De quoi profiter, sans trop se dévaloriser, des bienfaits du restylage, et notamment de la nouvelle signature lumineuse à trois griffes de chaque côté, ainsi que des qualités intrinsèques de ce petit SUV, au premier rang desquels un coffre volumineux de 432 dm3, de vastes rangements, ainsi qu'un mobilier joliment dessiné et sérieusement assemblé.

Évidemment, tout n'est pas rose : en fonction des morphologies et des positions de conduite adoptées, la jante du mini-volant peut toujours masquer une partie des compteurs surélevés, et la place aux jambes reste juste à l'arrière. Certains regretteront aussi, et c'est légitime, de ne trouver aucune astuce : pour la banquette coulissante, il faudra se diriger vers le Captur…

Au volant : suffisamment tonique…

Reste à savoir si l'on peut réellement se contenter d'un bloc 1.2 de 100 ch et 205 Nm dans un véhicule à vocation familiale de 4,30 m long pour quasi 1,2 tonne. Rien de nouveau pour ceux qui connaissent déjà ce bloc, mais une plutôt une bonne surprise pour les profanes, du moins ceux qui partent à l'heure : grâce à son turbo qui entre en action rapidement, ce 2008 ne semble jamais manquer de ressources et offre même des reprises toniques à mi-régimes.

Selon nos relevés, ce 2008 ne réclame que 9 secondes pour passer de 80 à 120 km/h en quatrième, et 11 secondes en cinquième. En sixième, l'exercice est un peu plus laborieux (14 secondes) mais témoigne tout de même d'une belle santé ; inutile, en effet, de rétrograder pour conserver son allure dans les montées d'autoroute. Ce n'est pas si fréquent : un Renault Captur de 100 ch est bien moins à l'aise sur le dernier rapport…

En revanche, les retardataires pesteront contre son manque d'allonge, le moteur s'essoufflant inexorablement au-dessus de 5 000 tr/mn. Par ailleurs, s'il est plutôt silencieux, il génère quelques vibrations. Chez les trois cylindres, le 1.0 TSI d'un Volkswagen T-Roc s'avère plus discret.

... mais pas dynamique !

Une mécanique plutôt agréable donc, d'autant que la boîte six vitesses s'avère plutôt bien guidée (à défaut d'être franche dans ses verrouillages), et pas trop gourmande malgré l'absence de tout coupe-faim hormis le stop & start, puisque nous avons relevé seulement 6,2 l/100 km sur route et voies rapides, et moins de 7 l/100 km en ville. Seuls des modèles à motorisations hybrides (micro ou intégrales) font vraiment mieux. Cela posé, les Renault Captur et Ford Puma ont la bonne idée de fonctionner avec des carburants environ deux fois moins chers : le GPL pour le premier, le Superéthanol pour le second. De quoi compenser largement leurs consommations supérieures.

Côté comportement enfin, le 2008 offre un bon compromis confort/maintien de caisse malgré quelques menues secousses sur revêtements très bosselé. On apprécie également son diamètre de braquage court (10,4 m pour faire demi-tour) qui facilite grandement les manœuvres. Mais n'attendez pas une agilité exceptionnelle dans les virages : depuis cette deuxième génération, le SUV au Lion se veut avant tout rassurant, avec notamment un train arrière stable. Certes, le nez est coopératif, mais difficile de parler d'agilité quand on le pousse dans ses retranchements, même si le mini-volant et la direction franche et idéalement assistée donnent une impression de dynamisme.