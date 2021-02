Essai - Volkswagen Golf SW (2021) : bienvenue aux clubs

En bref Catégorie des breaks compacts À partir de 29 345 € 611 litres de volume de coffre

Est-ce qu'il y a la moindre surprise stylistique en découvrant pour la première fois cette Volkswagen Golf 8 SW ? Absolument pas. Elle est totalement conforme à la berline depuis la face avant aux feux effilés et la fine calandre jusqu'au pied milieu. La ligne de toit se prolonge ensuite pour accommoder le porte-à-faux arrière plus long de 30 cm, ce qui donne une longueur totale de 4,63 m, avant de chuter sur un hayon et des feux arrière directement calqués sur ceux de sa petite sœur. Mais si vous pensiez être étonné à ce niveau, c'est que vous vous êtes probablement trompé de modèle destiné à plaire au plus grand nombre sans ne choquer personne.

Le constat est bien évidemment le même à l'intérieur avec une planche de bord identique en tout point dans ses qualités comme dans ses défauts. Le contenu technologique tombe dans la première catégorie avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces, un écran central de 10 pouces aux animations agréables ainsi que des boutons tactiles du plus bel effet. Et on retrouve dans la seconde catégorie une finition inégale au niveau des plastiques, moussés d'un côté et au grain grossier de l'autre et le système multimédia s'avère complexe à prendre en main.

On retrouve de plus, de série ou en option, des équipements de pointe comme un système de conduite semi-autonome de niveau 2, des projecteurs Matrix à LEDs, l'amortissement piloté ou les mises à jour à distance.

Plus de coffre mais aussi plus de place à l'arrière

Là où ça commence à changer, c'est à partir de l'habitabilité arrière puisqu'on a plus de place aux genoux grâce à un empattement plus long de 50 mm. Cela reste stable par contre au niveau de la garde au toit mais ça ne faisait de toute façon pas partie des défauts de la berline. Par contre, on lui reproche souvent un volume de coffre désormais inférieur aux références de la catégorie, stagnant à 380 litres. Le break, lui, en offre 611 en configuration 5 places et jusqu'à 1 845 une fois le dossier de la banquette rabattue, soit parmi les chiffres les plus élevés dans la catégorie des breaks compacts. Il y a de plus un compartiment sous le plancher et il est possible d'avoir un hayon motorisé.

Question motorisations, la Volkswagen Golf SW doit se contenter au moins dans un premier temps d'une offre plus restreinte par rapport à celle de la berline. Pas de GTI, de GTD ou même d'hybride rechargeable, juste, côté essence, un 3 cylindres 1.0 de 110 ch et un quatre cylindres 1.5 de 130 et 150 ch recevant une micro-hybridation quand ils sont associés à la boîte de vitesses double embrayage DSG7, et, côté diesel, un 2.0 TDI proposé en 115 et 150 ch.

En ce qui concerne les tarifs, la version familiale de la compacte de Wolfsburg juste sous la barre des 30 000 €, à précisément 29 345 €, soit presque 1 900 € de plus que la berline à motorisation et finition identiques.