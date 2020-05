Guide d’achat : les dix incontournables du déconfinement

Ça y est. Après une longue période d’attente, vous allez pouvoir enfin sortir de chez vous. L’arrivée des beaux jours et le contexte anxiogène vous ont donné envie de vous faire plaisir et pourquoi pas de changer de voiture. Cela tombe bien, de nombreuses nouveautés débarquent en cette période.

Le printemps est généralement synonyme de l’arrivée massive de nouveautés sur le marché automobile et de nombreux essais pour nous journalistes. Mais le destin en a décidé autrement et cette année 2020 est tout simplement unique. En effet, pas loin d’une quinzaine de présentations ont été annulées ou repoussées. Le quotidien des constructeurs a été énormément perturbé : fermeture d’usines, de concessions, report des dates de commercialisation de certains modèles et baisse prévisionnelle du marché français en 2020 variant selon les experts entre 20 et 25 %.

Si vous avez craqué pour l’une des modèles, vous avez déjà pu la découvrir en détail ou même la réserver sur internet, en attendant de l’admirer en concession. Attention, toutefois, les habitudes ont et vont changer puisque de nombreuses marques (Volvo, Ford, BMW, Mini, Citroën, etc.) ont modifié leur mode de commercialisation. Ainsi, nombre d'entre elles ont mis en place la vente sans contact avec même la livraison à domicile et des facilités de paiement.

Pour établir cette sélection, nous avons choisi des modèles dont la commercialisation est récente, voire sur le point de débuter. Ont été retenus certains incontournables (Audi A3, Volkswagen Golf, Seat Leon, etc) ou des versions technologiquement intéressantes à l’image du Captur hybride rechargeable.