La gamme de la Micra est assez simple. Il existe trois niveaux de finition. Mais le modèle 40 kWh 120 ch n'est disponible qu'avec les deux premiers : Engage et Advance, tandis que la version 52 kWh 150 ch ne se trouve qu'en Advance, et haut de gamme Evolve. Donc en tout quatre versions.

La finition Engage dispose déjà de l'essentiel. On trouve donc : le frein à main électrique, les rétroviseurs électriques et dégivrants, le volant en similicuir, les radars de stationnement arrière, le freinage automatique d'urgence, l'aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux, la détection de fatigue, la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, 4 haut-parleurs, deux ports USB-C, l'instrumentation numérique 7 pouces et l'écran multimédia 10 pouces, la pompe à chaleur, les jantes tôle 18 pouces à enjoliveurs. Le câble de charge mode 3 11 kW est aussi fourni. Et on a accès pendant un an gratuitement à Nissan Connect services (commande à distance, géolocalisation de la voiture, alertes de dysfonctionnements, historique de conduite, contrôle du niveau de charge).

La finition Advance, contre 2 000 € de plus, ajoute des équipements intéressants comme : l'éclairage LED d'habitacle, l'accoudoir central avant, l'Auto Hold (maintien du frein automatique en côte), les rétroviseurs rabattables, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, l'alerte anticollision arrière avec freinage automatique en cas d'obstacle, le système de navigation avec Google intégré, le chargeur à induction, le combiné d'instrumentation 10 pouces, l'antenne "requin", mais on a toujours des jantes tôles avec enjoliveurs.

Enfin la finition Evolve. Elle impose le gros moteur et la grosse batterie. Donc + 3 500 € par rapport à la 120 ch/40 kWh, et + 2 500 € pour passer de l'Advance à l'Evolve. Soit 36 000 €. Mais côté équipement, on dispose alors : de la sono Harman Kardon 9 haut-parleurs, des sièges avant et volant chauffant, du rétroviseur intérieur sans contour électrochromatique, de la sellerie Sport, du réglage lombaire électrique, de la peinture bi-ton et des jantes alliage 18 pouces "Prestige".

Les options sont peu nombreuses. On trouve la peinture métallisée (650 €), la peinture bi-ton sur Advance (1 050 €), l'intérieur clair "Zen" sur Advance et Evolve (400 €), les jantes optionnelles 18 pouces Sport ou Prestige (500 €), et le ProPilot park (parking automatique, 500 €). Le pack hiver (500 €) se compose des sièges chauffants et volant chauffant.