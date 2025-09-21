La Micra électrique, vous l'avez compris, se base sur le châssis de la Renault 5, et n'a bénéficié d'aucune mise au point spécifique, ni d'aucun réglage qui lui est réservé. Son comportement est donc strictement le même que celui de la R5 dotée de la même batterie et du même moteur, à savoir, ici testé, le 150 ch à batterie de 52 kWh nets.

Du coup, tout comme la Française, la Micra est dynamique. La direction est précise même si elle manque un peu de retour d'information. Légèrement. Les suspensions font la démonstration qu'on peut trouver un bon compromis entre bonne tenue de caisse, maîtrise du roulis, vivacité dans les enchaînements de virages, et néanmoins un confort préservé. Seules les petites saignées, ou les mauvaises routes abordées à basses vitesses, laissent passer des trépidations, les jantes en 18 pouces de série sur tous les modèles n'aidant pas. Mais les dos-d'âne sont bien absorbés, et on ne se dit jamais "ouch, elle est trop raide".

Le freinage est par ailleurs parfaitement dosable et puissant. La régénération à la décélération est réglable sur 4 niveaux avec des palettes au volant, dont un inédit mode "One Pedal", qui est réservé pour le moment à la Micra, mais qui arrivera bientôt sur la R5. C'est ludique à l'utilisation, facile, et en ville, le mode One Pedal est utile. Il freine suffisamment pour se passer 98 % du temps de la pédale de frein, mais n'est pas non plus trop violent, donc pas désagréable. Il permettra d'économiser les plaquettes, et probablement d'économiser un peu d'énergie. Attention, l'entrée de gamme 40 kWh 120 ch "Engage" n'en dispose pas.

Une bonne filtration mais quelques bruits d'air

La qualité de filtration des bruits de roulement est toujours aussi bonne, ceux en provenance de la machine électrique aussi. Par contre notre exemplaire souffrait de bruits d'airs importants dont un au niveau du haut de la portière conducteur, agaçant mais qui pourrait probablement disparaître avec un réglage. Pas un souci isolé puisqu'un autre exemplaire essayé souffrait du même problème.

On peut toujours régler les modes de conduite via un bouton sur le volant (eco, comfort, sport et perso) ce qui fait changer les couleurs de l'habitacle et du combiné d'instrumentation. Le mode éco bride la puissance à 68 ch, les autres donnent toute la puissance, qui a du mal à être canalisée par le train avant sur chaussée mouillée, comme nous avons pu le constater sur les routes humides de la région de Rotterdam lors de notre essai. Dès que les roues sont braquées, une accélération franche entraîne du patinage, jugulé rapidement par l'électronique.

D'ailleurs à ce propos, l'antipatinage est déconnectable, mais il se réactive automatiquement en cas de perte de motricité, avant de se redéconnecter. Autant dire qu'il n'est pas désactivable. Mais le comportement est globalement très sain. Et sur le sec on peut, comme avec la R5, conduire vite et proprement. À la limite, elle élargit la trajectoire de façon tout à fait maîtrisable. Ce sont d'ailleurs les pneus, ici des Hankook Ion à faible résistance au roulement, qui sont le facteur limitant. Des pneus plus sportifs avec un meilleur grip permettraient des vitesses de passage en courbe supérieures, ce que le châssis bien étudié autoriserait sans souci. De quoi rêver à une version "Nismo" de cette Micra, bien chaussée et avec un moteur poussé à 180, voire 220 ch ! On a ça sur les étagères du groupe, chez Alpine...

Un peu plus de 350 km d'autonomie "dans la vraie vie"

L'autonomie annoncée pour cette version 52 kWh est de 416 km (contre 410 à la R5, grâce à une meilleure aérodynamique). Pour autant, la consommation moyenne de 14,7 kWh sur notre parcours mixte comprenant ville, route de campagne et un peu d'autoroute à 100 et 110 km/h (les limites les plus courantes aux Pays Bas) ne permettra de parcourir que 354 km. Et sur autoroute à 130 km/h comme il est de rigueur en France, ce sera beaucoup moins. La R5 dans ces conditions consomme un peu moins de 20 kWh, et fait des sauts de 180 km entre chaque charge (entre 10 et 80 % de batterie). En ville, nous avons constaté une moyenne de 12,7 kWh, ce qui permettrait de parcourir 409 km.