6. La fiche technique de la Nissan Micra 6 est la même que celle de la R5, à la longueur près
Les chiffres clés
|Nissan Micra 6 VI ELECTRIQUE 150 EVOLVE 52KWH
|Généralités
|Finition
|EVOLVE
|Date de commercialisation
|10/07/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Intervalles de révision maxi
|12 mois
|Durée de garantie de la batterie (en mois)
|96 mois
|Durée de garantie de la batterie (en kilomètres)
|160000 km
|Dimensions
|Longueur
|3,97 m
|Largeur sans rétros
|1,83 m
|Hauteur
|1,49 m
|Empattement
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|326 L
|Volume de coffre maxi
|1 106 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 452 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|245 Nm
|Puissance moteur
|150 ch
|Autonomie en électrique combinée
|416 km
|Capacité batterie
|52 kWh
|Location batterie
|Non
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Roues motrices électriques
|Av
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|4,5 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,5 h
|Type de prise de charge
|Combo CCS
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|150 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (54)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération