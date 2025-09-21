Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La nouvelle Nissan Micra est-elle meilleure que la R5 e-Tech ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

14  

6. La fiche technique de la Nissan Micra 6 est la même que celle de la R5, à la longueur près

 

Les chiffres clés

Nissan Micra 6 VI ELECTRIQUE 150 EVOLVE 52KWH
Généralités  
Finition EVOLVE
Date de commercialisation 10/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Intervalles de révision maxi 12 mois
Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) 160000 km
Dimensions  
Longueur 3,97 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,49 m
Empattement 2,54 m
Volume de coffre mini 326 L
Volume de coffre maxi 1 106 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 452 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 245 Nm
Puissance moteur 150 ch
Autonomie en électrique combinée 416 km
Capacité batterie 52 kWh
Location batterie Non
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques Av
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 4,5 h
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,5 h
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
