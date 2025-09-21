La Nissan Micra électrique trouvera sur son chemin quelques concurrentes assez disparates. Par exemple, les Citroën Ë-C3 et Fiat Grande Panda électrique, qui sont beaucoup moins chères, mais n'ont rien de comparable en matière de qualité de finition, d'autonomie (pas de grosse batterie), d'équipement, ou de système multimédia. Et des performances en retrait. Elles sont plus low cost, même si ce sont de bons rapports prix/prestations.

La Peugeot E-208 est une concurrente plus frontale. Elle propose des puissances comparables, des performances de même niveau, un comportement très fun aussi. Mais ses tarifs commencent bien plus haut à équipement équivalent, et sa proposition gros moteur/grosse batterie est hors de prix en haut de gamme. Mêmes remarques pour la Corsa-e, qui n'est autre qu'une E-208...

La Fiat 500e est sympathique, mais ne peut lutter non plus. Ses deux batteries sont de piètre capacité, son autonomie strictement urbaine. Et ses tarifs loin d'être abordables au regard de tout cela. C'est le cas aussi pour la Mini, très chère, mais au moins propose-t-elle des performances canons et des autonomies correctes. Elle est plus premium.

Non, la concurrence de la Micra est en réalité interne : c'est la R5. Les prestations routières sont les mêmes, les tarifs équivalents, la bouille craquante. Ce n'est pas pour rien que c'est la meilleure vente électrique du marché. La Micra luttera surtout pour se faire une place dans son ombre.

À retenir : une Micra aussi bien qu'une R5

La dernière génération de Micra est une auto aboutie. On avait dit du bien de la R5 concernant l'ensemble de ses prestations, on ne peut objectivement pas dire du mal de la Micra puisqu'elle est techniquement identique.

Qu'est-ce qui pourrait la faire choisir plutôt que le modèle au losange ? Son style ? Affaire de goût, mais il n'est pas désagréable. Ses prix ? Équivalents à ceux de la R5, mais elle offre un équipement un peu meilleur à chaque fois, avec par exemple la sono Harman Kardon de série sur le haut de gamme Evolve (600 € en option sur la R5 Iconic 5), ou les fonctionnalités V2L intégrées d'office sur tous les modèles. Et ça peut jouer. La garantie ? Elle est de 3 ans au lieu de 2 en base pour la française. Et un entretien dans le réseau la prolonge jusqu'à 8 ans sur le moteur, le chargeur, l'onduleur.

Mais dans l'autre sens, ses valeurs de revente seront probablement moins bonnes que celle de la R5, au vu de son succès. Et le Réseau Nissan est moins étendu. Sans parler qu'elle ne réveille pas la fibre nostalgique, comme le fait avec talent la R5.

Mais dans tous les cas, cette Micra est objectivement une bonne petite citadine électrique, avec le bémol classique d'un tarif très élevé, que l'on peut appliquer à tous les modèles du marché.

Caradisiac a aimé

Le look différent mais aussi sympa que celui de la R5

Le comportement dynamique

Le freinage efficace et facile à doser

L'apparition de la fonction One Pedal

Le système multimédia performant et facile à utiliser

Le compromis confort/comportement

Les autonomies en petite hausse par rapport à la R5 Caradisiac n'a pas aimé L'habitabilité arrière

Le volume de coffre moyen

Les bruits aérodynamiques au niveau de la portière

Les vitesses de charge rapide très moyennes aujourd'hui

Les tarifs toujours aussi élevés