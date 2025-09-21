La Nissan Micra électrique (120 à 150 ch, de 28 000 € à 36 000 €) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques d'environ 4 m, qui comprend notamment :

La Renault 5 e-Tech : 95 à 150 ch, de 24 990 € à 36 490 €

La Peugeot E-208 : 136 à 156 ch, de 28 100 € à 41 300 €

La Citroën Ë-C3 : 113 ch, de 19 990 € à 27 800 €

La Corsa-e : 136 à 156 ch, de 32 000 € à 35 000 €

La Fiat 500-e : 95 à 118 ch, de 28 900 € à 41 500 €

La Mini Cooper Electric : de 184 à 218 ch, de 30 650 € à 42 550 €