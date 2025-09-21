Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Nissan Micra 6

Essai

La nouvelle Nissan Micra est-elle meilleure que la R5 e-Tech ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

14  

5. La Nissan Micra électrique est évaluée dans sa catégorie : 38 critères notés

 

La nouvelle Nissan Micra est-elle meilleure que la R5 e-Tech ?

La Nissan Micra électrique (120 à 150 ch, de 28 000 € à 36 000 €) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques d'environ 4 m, qui comprend notamment : 

La Renault 5 e-Tech : 95 à 150 ch, de 24 990 € à 36 490 €

La Peugeot E-208 : 136 à 156 ch, de 28 100 € à 41 300 €

La Citroën Ë-C3 : 113 ch, de 19 990 € à 27 800 €

La Corsa-e : 136 à 156 ch, de 32 000 € à 35 000 €

La Fiat 500-e : 95 à 118 ch, de 28 900 € à 41 500 €

La Mini Cooper Electric : de 184 à 218 ch, de 30 650 € à 42 550 €

Micra 52 kWh 150 ch Evolve
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,8 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (54)

Voir tout

Sommaire

14  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Nissan Micra 6

Nissan Micra 6

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/