5. La Nissan Micra électrique est évaluée dans sa catégorie : 38 critères notés
La Nissan Micra électrique (120 à 150 ch, de 28 000 € à 36 000 €) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques d'environ 4 m, qui comprend notamment :
La Renault 5 e-Tech : 95 à 150 ch, de 24 990 € à 36 490 €
La Peugeot E-208 : 136 à 156 ch, de 28 100 € à 41 300 €
La Citroën Ë-C3 : 113 ch, de 19 990 € à 27 800 €
La Corsa-e : 136 à 156 ch, de 32 000 € à 35 000 €
La Fiat 500-e : 95 à 118 ch, de 28 900 € à 41 500 €
La Mini Cooper Electric : de 184 à 218 ch, de 30 650 € à 42 550 €
|Micra 52 kWh 150 ch Evolve
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,8 /20
