Le Citroën C5 Aircross réussit-il sa conversion au tout-électrique ?

Cedric Morancais

5. La fiche technique du Citroën ë-C5 Aircross 210 ch Autonomie Confort

 

Les chiffres clés

Citroen C5 Aircross 2 II E 210 AUTONOMIE CONFORT PLUS 73.7 KWH
Généralités  
Finition PLUS
Date de commercialisation 17/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,65 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 565 L
Volume de coffre maxi 651 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 109 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 345 Nm
Puissance moteur 213 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 503 km
Capacité batterie 73,70 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
