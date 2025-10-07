2. Le cœur de gamme du C5 Aircross électrique n’est pas le plus attractif
La version Business de notre essai s’affiche à 44 290 €. Pour des raisons de représentativité, nous baserons toutefois ici nos comparaisons sur son équivalent grand public, la Plus. Une définition un peu moins coûteuse (43 290 €) car privée, en série, de l’affichage tête haute, des caméras 360° et des rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière. Mais qui devrait toutefois être la plus vendue dans notre pays.
L’entrée de gamme You, qui permet d’abaisser la facture à 40 290 €, est déjà bien dotée puisqu’elle embarque la tablette tactile 13" avec les services Connect Plus compris durant un an, les jantes de 19", la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif et le pack Safety.
Contre 3 000 € supplémentaires, la Plus gagne principalement les vitres arrière surteintées, la navigation connectée, le chargeur de smartphone à induction, la clé 100 % mains libres, la caméra de recul ou encore 3 prises USB supplémentaires. C’est finalement assez peu au vu du différentiel de prix avec la You.
Pour accéder au haut de gamme Max, il faudra encore alourdir la note de 3 000 €. Mais, cette fois-ci, le C5 Aircross sort le grand jeu avec l’affichage tête haute étendu, les projecteurs Matrix LED, le détecteur de qualité de l’air, les caméras 360°, le hayon mains libres, le pack Drive Assist 2.0, qui permet à ce SUV de satisfaire aux normes de la conduite autonome de niveau 2, le siège conducteur électrique à mémoire, et les sièges avant et volant chauffant.
Si les tarifs sont plutôt contenus, ils permettent aussi, le ë-C5 Aircross obtenant le score environnemental minimum pour cela, à ce modèle de pouvoir prétendre au Coup de pouce CEE sur l’ensemble de ses versions. Il faudra donc compter avec une aide minimum de 3 100 €.
Equipements et options
Version : II E 210 AUTONOMIE CONFORT PLUS 73.7 KWH
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Démarrage mains libres
Accès et démarrage mains libres Proximity
TCS (Contrôle de la traction)
Feux AR à LED Citroën Light Wings
Feux diurnes avec clignotants à LED
Boitier télématique: Appel d’urgence et Citroën Assistance
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels anti-pincement
Frein de stationnement électrique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Rétroviseur intérieur électrochrome
Essuie-vitres AV automatique Magic Wash
Accoudoir central AV avec rangement fermé et réfrigéré
Ecran central vertical 13" tactile
Bluetooth (connexion simultanée 2 télephones)
Système audio 6 HP (DAB+)
Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40
Climatisation automatique bizone étendue
Volant gainé multifonctions avec décor Noir Brillant
Siège conducteur à réglage manuel 8 directions (lombaires)
Banquette AR avec dossiers inclinables et accoudoir central
Ecran Cascade avec Navigation 3D Connectée
1 prise USB type-C rétroéclairées à l’AV (charge)
2 prises USB type-C rétroéclairées à l’AR console centrale (charge)
Aérateurs de climatisation centraux pour les passagers AR
Aide au stationnement AV avec Caméra de recul 180°
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à LED
Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 19" MOONDUST diamantées
Autres équipements
Poignées de portes extérieures couleur caisse
Pare-brise feuilleté
3 prises 12V
Pare-brise acoustique
Recharge sans fil pour smartphone
Projecteurs LED
Suspension Citroën Advanced Comfort
Services Connect PLUS
Eclairage intérieur LED
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Avertisseur Sonore Piéton
Color Clips Pure Black
E-Remote (commande à distance): Contrôle de la charge et Pré-conditionnement thermique
Boîte automatique 1 vitesse
Garnissage Tissu Blue / Toile enduite Blue
Câble de recharge mode 3 (Wallbox), triphasé 22 kW
Chargeur embarqué 11 kW triphasé
E-Routes (planificateur de voyage intelligent)
Pare-chocs AV Aéro
Recharge rapide en courant continu de 160 kW
Trip Planner avec planification des recharges
Calandre Noir Mat
Combiné numérique 10" personnalisable
Poignées de maintien couleur chrome
Equipements de sécurité
Pack Safety
Plancher de coffre modulable à 2 positions
Prédisposition attelage
Sélecteur de mode de conduite
Pack Design
Eclairage d’ambiance étendu, 8 couleurs
Pack Drive Assist
Options disponibles
-
Teinte de caisse métallisée:
1000 €
-
Toit bi-ton Noir Perla Nera:
350 €
-
Pompe à chaleur:
800 €
-
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques:
20 €
-
Garnissage Tissu Gris / Toile enduite Premium avec perforations Gris:
1400 €
