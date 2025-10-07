La version Business de notre essai s’affiche à 44 290 €. Pour des raisons de représentativité, nous baserons toutefois ici nos comparaisons sur son équivalent grand public, la Plus. Une définition un peu moins coûteuse (43 290 €) car privée, en série, de l’affichage tête haute, des caméras 360° et des rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière. Mais qui devrait toutefois être la plus vendue dans notre pays.

L’entrée de gamme You, qui permet d’abaisser la facture à 40 290 €, est déjà bien dotée puisqu’elle embarque la tablette tactile 13" avec les services Connect Plus compris durant un an, les jantes de 19", la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif et le pack Safety.

Contre 3 000 € supplémentaires, la Plus gagne principalement les vitres arrière surteintées, la navigation connectée, le chargeur de smartphone à induction, la clé 100 % mains libres, la caméra de recul ou encore 3 prises USB supplémentaires. C’est finalement assez peu au vu du différentiel de prix avec la You.

Pour accéder au haut de gamme Max, il faudra encore alourdir la note de 3 000 €. Mais, cette fois-ci, le C5 Aircross sort le grand jeu avec l’affichage tête haute étendu, les projecteurs Matrix LED, le détecteur de qualité de l’air, les caméras 360°, le hayon mains libres, le pack Drive Assist 2.0, qui permet à ce SUV de satisfaire aux normes de la conduite autonome de niveau 2, le siège conducteur électrique à mémoire, et les sièges avant et volant chauffant.

Si les tarifs sont plutôt contenus, ils permettent aussi, le ë-C5 Aircross obtenant le score environnemental minimum pour cela, à ce modèle de pouvoir prétendre au Coup de pouce CEE sur l’ensemble de ses versions. Il faudra donc compter avec une aide minimum de 3 100 €.