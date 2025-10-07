Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C5 Aircross 2

Le Citroën C5 Aircross réussit-il sa conversion au tout-électrique ?

Cedric Morancais

2. Le cœur de gamme du C5 Aircross électrique n’est pas le plus attractif

 

La version Business de notre essai s’affiche à 44 290 €. Pour des raisons de représentativité, nous baserons toutefois ici nos comparaisons sur son équivalent grand public, la Plus. Une définition un peu moins coûteuse (43 290 €) car privée, en série, de l’affichage tête haute, des caméras 360° et des rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière. Mais qui devrait toutefois être la plus vendue dans notre pays.

L’entrée de gamme You, qui permet d’abaisser la facture à 40 290 €, est déjà bien dotée puisqu’elle embarque la tablette tactile 13" avec les services Connect Plus compris durant un an, les jantes de 19", la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif et le pack Safety.

Contre 3 000 € supplémentaires, la Plus gagne principalement les vitres arrière surteintées, la navigation connectée, le chargeur de smartphone à induction, la clé 100 % mains libres, la caméra de recul ou encore 3 prises USB supplémentaires. C’est finalement assez peu au vu du différentiel de prix avec la You.

Pour accéder au haut de gamme Max, il faudra encore alourdir la note de 3 000 €. Mais, cette fois-ci, le C5 Aircross sort le grand jeu avec l’affichage tête haute étendu, les projecteurs Matrix LED, le détecteur de qualité de l’air, les caméras 360°, le hayon mains libres, le pack Drive Assist 2.0, qui permet à ce SUV de satisfaire aux normes de la conduite autonome de niveau 2, le siège conducteur électrique à mémoire, et les sièges avant et volant chauffant.

Si les tarifs sont plutôt contenus, ils permettent aussi, le ë-C5 Aircross obtenant le score environnemental minimum pour cela, à ce modèle de pouvoir prétendre au Coup de pouce CEE sur l’ensemble de ses versions. Il faudra donc compter avec une aide minimum de 3 100 €.

Equipements et options

Version : II E 210 AUTONOMIE CONFORT PLUS 73.7 KWH

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Démarrage mains libres

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • TCS (Contrôle de la traction)

  • Feux AR à LED Citroën Light Wings

  • Feux diurnes avec clignotants à LED

  • Boitier télématique: Appel d’urgence et Citroën Assistance

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

  • Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels anti-pincement

  • Frein de stationnement électrique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Essuie-vitres AV automatique Magic Wash

  • Accoudoir central AV avec rangement fermé et réfrigéré

  • Ecran central vertical 13&quot; tactile

  • Bluetooth (connexion simultanée 2 télephones)

  • Système audio 6 HP (DAB+)

  • Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40

  • Climatisation automatique bizone étendue

  • Volant gainé multifonctions avec décor Noir Brillant

  • Siège conducteur à réglage manuel 8 directions (lombaires)

  • Banquette AR avec dossiers inclinables et accoudoir central

  • Ecran Cascade avec Navigation 3D Connectée

  • 1 prise USB type-C rétroéclairées à l’AV (charge)

  • 2 prises USB type-C rétroéclairées à l’AR console centrale (charge)

  • Aérateurs de climatisation centraux pour les passagers AR

  • Aide au stationnement AV avec Caméra de recul 180°

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil à LED

  • Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 19&quot; MOONDUST diamantées

Autres équipements

  • Poignées de portes extérieures couleur caisse

  • Pare-brise feuilleté

  • 3 prises 12V

  • Pare-brise acoustique

  • Recharge sans fil pour smartphone

  • Projecteurs LED

  • Suspension Citroën Advanced Comfort

  • Services Connect PLUS

  • Eclairage intérieur LED

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Avertisseur Sonore Piéton

  • Color Clips Pure Black

  • E-Remote (commande à distance): Contrôle de la charge et Pré-conditionnement thermique

  • Boîte automatique 1 vitesse

  • Garnissage Tissu Blue / Toile enduite Blue

  • Câble de recharge mode 3 (Wallbox), triphasé 22 kW

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé

  • E-Routes (planificateur de voyage intelligent)

  • Pare-chocs AV Aéro

  • Recharge rapide en courant continu de 160 kW

  • Trip Planner avec planification des recharges

  • Calandre Noir Mat

  • Combiné numérique 10&quot; personnalisable

  • Poignées de maintien couleur chrome

  • Equipements de sécurité

  • Pack Safety

  • Plancher de coffre modulable à 2 positions

  • Prédisposition attelage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Pack Design

  • Eclairage d’ambiance étendu, 8 couleurs

  • Pack Drive Assist

Options disponibles

  • Teinte de caisse métallisée

     : 

    1000 €

  • Toit bi-ton Noir Perla Nera

     : 

    350 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    800 €

  • Kit de dépannage provisoire des pneumatiques

     : 

    20 €

  • Garnissage Tissu Gris / Toile enduite Premium avec perforations Gris

     : 

    1400 €

