3. Notre avis sur le Citroën ë-C5 Aircross 210 ch Autonomie Confort et la concurrence
Le segment des SUV compacts 100 % électriques est désormais bien fourni. Ne serait-ce que parce que Stellantis propose de nombreux clones techniques à notre Citroën, tels que l’Opel Grandland Electric et le Peugeot E-3008. Chez Renault, c’est le Scénic E-Tech qui s’y colle, tandis que le groupe Volkswagen envoie ses Skoda Enyaq et Volkswagen ID.4 dans cette arène. Terminons ce tout d’horizon avec les Ford Explorer et Hyundai Ioniq 5. Face à eux, le Citroën se distingue immédiatement par son confort, largement au-dessus de la mêlée, mais aussi par ses tarifs particulièrement bien positionnés.
À retenir : une motorisation qui lui sied bien mieux
Lors de notre premier essai, si le C5 Aircross s’était montré séduisant à bien des égards, et notamment ceux ayant trait à un usage familial, sa motorisation hybride rechargeable avait déçu. Bonne nouvelle, l’électrique de 210 ch se révèle bien plus convaincante. Peu gourmande, rapide à charger et financièrement attractive, elle a tout pour devenir l’un des modèles qui compte dans son segment.
Caradisiac a aimé
-
Le confort presque parfait
-
L’habitabilité
-
Le rapport prix/prestations
-
Le couple moteur/batterie très convaincant
Caradisiac n’a pas aimé
-
La modularité en retrait par rapport à la première génération
-
Les matériaux intérieurs de facture moyenne
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT BUSINESS 73.7 KWH
|0 (wltp)
|44 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT MAX 73.7 KWH
|0 (wltp)
|46 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT PLUS 73.7 KWH
|0 (wltp)
|43 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT YOU 73.7 KWH
|0 (wltp)
|40 290 €
|€
Photos (36)
Sommaire
