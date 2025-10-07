4. La notation du Citroën ë-C5 Aircross 210 ch Autonomie Confort
Le Citroën ë-C5 Aircross Autonomie Confort (213 ch, à partir de 40 290 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques d’environ 200 ch qui comprend notamment :
L’Opel Grandland Electric (213 ch, à partir de 44 490 €)
Le Peugeot E-3008 73 kWh (210 ch, à partir de 45 090 €)
Le Renault Scénic Grande Autonomie (220 ch, à partir de 46 990 €)
Le Volkswagen ID.4 Pure (170 ch, à partir de 41 500 €)
|Citroën ë-C5 Aircross 210 ch Autonomie Confort Plus
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,4 /20
