Citroen C5 Aircross 2

Le Citroën C5 Aircross réussit-il sa conversion au tout-électrique ?

Cedric Morancais

La notation du Citroën ë-C5 Aircross 210 ch Autonomie Confort

 

Le Citroën C5 Aircross réussit-il sa conversion au tout-électrique ?

Le Citroën ë-C5 Aircross Autonomie Confort (213 ch, à partir de 40 290 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques d’environ 200 ch qui comprend notamment :

L’Opel Grandland Electric (213 ch, à partir de 44 490 €)

Le Peugeot E-3008 73 kWh (210 ch, à partir de 45 090 €)

Le Renault Scénic Grande Autonomie (220 ch, à partir de 46 990 €)

Le Volkswagen ID.4 Pure (170 ch, à partir de 41 500 €)

Citro&#xEB;n &#xEB;-C5 Aircross 210 ch Autonomie Confort Plus
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,4 /20
Explication des critères de notation
