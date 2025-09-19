Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi Q3 (3e Generation)

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Dans Salons / Salon de Lyon

Cédric Pinatel

0  

A quelques heures de l’ouverture des portes du salon de Lyon 2025, intéressons-nous aux principales nouveautés présentes sur cet évènement organisé en alternance avec le Mondial de Paris. Il y aura des « premières européennes » et même une première mondiale ! 

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025
Le nouvel Audi Q3, ici en version Sportback, sera bien au salon de Lyon 2025.

Pas de Mondial de Paris cette année : le salon de Lyon constituera ainsi l’évènement automobile le plus important du pays pour ceux qui veulent venir étudier de près toutes les nouveautés des gammes des constructeurs. La rédaction de Caradisiac couvrira cet évènement de l’ouverture de ses portes jusqu’à sa fermeture et il y a aura beaucoup d’autos à voir.  Voilà les nouveautés les plus « importantes » de ce salon.

Aspark Owl Roadster

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Celle-là, on ne s'y attendait pas. Le petit constructeur japonais exposera en première mondiale à Lyon la version roadster de sa supercar électrique Owl (visible en coupé ci-dessus). Elle développera plus de 2000 chevaux et coûtera plusieurs milliers d'euros. Si le projet aboutit jusqu'à la fin, évidemment...

Alpine A390

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Le fameux premier SUV d'Alpine sera également du voyage. Aux côtés de la petite A290 et de la très radicale A110 R Ultime, il essaiera de plaire à la clientèle des marques premium et espère bien se faire une place sur le marché.

Audi Q3

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Sur le stand Audi, la grosse nouveauté sera le Q3 de troisième génération (visible ci-dessous dans sa version Sportback). On vient d'ailleurs de l'essayer chez Caradisiac (mais vous ne pourrez lire ça qu'au début du mois prochain).

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez BMW, le focus sera mis sur le tout nouveau IX3 électrique avec ses performances de recharge de pointe. Il promet 350 km d'autonomie retrouvés en seulement 10 minutes.

BYD Seal 6 DM-i

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez BYD, le second modèle hybride rechargeable de la gamme aura les honneurs du salon de Lyon. La Seal 6 DM-i est une familiale disponible en berline et break, rivale de la Volkswagen Passat. 

Cadillac Vistiq

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Après le gros Lyriq, Cadillac introduira son énorme Vistiq au salon de Lyon 2025. Le constructeur américain espère désormais plaire avec ses SUV électriques en Europe. On lui souhaite bon courage !

Citroën C5 Aircross

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Le nouveau cousin des Peugeot 3008, Opel Grandland et Jeep Compass sera la star du stand Citroën au salon de Lyon 2025.

DS N°8

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Le nouveau haut de gamme de DS Automobiles va-t-il permettre à la marque "premium" de survivre ? La N°8 sera en tout cas présente au salon de Lyon 2025.

Ferrari Amalfi

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Eh oui, la  nouvelle Ferrari sera bien là pour ceux qui aiment les sportives d’exception. Tant mieux, car le constructeur italien ne venait plus au salon de Paris depuis longtemps.

Fiat Grande Panda

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

La nouvelle citadine de Fiat, très importante pour son développement européen, sera bien évidemment présente au salon de Lyon.

Honda Prelude

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Le  nouveau coupé hybride de Honda sera présent au salon de Lyon. Sera-t-il intéressant à conduire ?

Hyundai Ioniq 9

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez Hyundai, la nouveauté principale sera très grosse : il s'agira de l'énorme SUV électrique Ioniq 9, récemment essayé par Caradisiac.

Kia EV4

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez Kia, la nouveauté la plus récente du stand sera l'EV4, cette compacte électrique existant avec deux carrosseries différentes. 

Lamborghini Temerario

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Pour ceux qui aiment les sportives d’exception, il faudra se rendre sur le stand de Lamborghini où trônera la nouvelle rivale hybride rechargeable de la Ferrari 296 GTB.

Leapmotor B10

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

La marque chinoise distribuée par le groupe Stellantis en Europe amènera le B10, un nouveau SUV compact électrique.

Lexus ES

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Nouveau haut de gamme de Lexus, l'ES se place à mi-chemin entre une Mercedes Classse E et une Classe S en termes de gabarit.

Mazda 6e

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez Mazda, c'est la nouvelle berline électrique aux dessous chinois qui occupera la meilleure place sur le stand. On l'a déjà essayée sur Caradisiac.

Mercedes CLA

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

A défaut du nouveau GLC électrique, Mercedes présentera sa récente CLA compacte électrique sur son stand à Lyon.

Mitsubishi Eclipse Cross

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Ceci n'est pas un Renault Scénic E-Tech : c'est le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross, son frère japonais.

Nissan Leaf

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez Nissan, la star sera la toute nouvelle Leaf électrique de troisième génération, déjà essayée elle aussi par Caradisiac.

Opel Mokka GSE

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez Opel, la nouvelle griffe sportive électrique sera à l'honneur avec le Mokka GSE, un SUV urbain de 280 chevaux cousin de la Peugeot E-208 GTI.

Peugeot 308 restylée

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

C'est la version restylée de la 308 qui occupera le devant de la scène chez Peugeot au salon de Lyon.

Renault Austral restylé

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Point de nouvelle Clio chez Renault au salon de Lyon : il faudra se contenter de modèles comme l'Austral restylé, la R4 ou l'Espace restylé.

Suzuki e-Vitara

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Le premier modèle 100% électrique de Suzuki sera à l'honneur au salon de Lyon 2025.

Toyota

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Chez Toyota, le nouveau C-HR+ sera à Lyon et espère réussir là où le bZ4X a échoué en partie : convaincre la clientèle européenne avec un SUV électrique compact.

Xpeng P7+

Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Le constructeur Chinois XPeng sera présent en force au salon de Lyon avec toute sa gamme dont la nouvelle berline P7+.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Audi Q3 (3e Generation)

Audi Q3 (3e Generation)

SPONSORISE

Actualité Audi

Voir toute l'actu Audi

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/