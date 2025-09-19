Les nouveautés automobiles importantes du salon de Lyon 2025

Pas de Mondial de Paris cette année : le salon de Lyon constituera ainsi l’évènement automobile le plus important du pays pour ceux qui veulent venir étudier de près toutes les nouveautés des gammes des constructeurs. La rédaction de Caradisiac couvrira cet évènement de l’ouverture de ses portes jusqu’à sa fermeture et il y a aura beaucoup d’autos à voir. Voilà les nouveautés les plus « importantes » de ce salon.

Aspark Owl Roadster

Celle-là, on ne s'y attendait pas. Le petit constructeur japonais exposera en première mondiale à Lyon la version roadster de sa supercar électrique Owl (visible en coupé ci-dessus). Elle développera plus de 2000 chevaux et coûtera plusieurs milliers d'euros. Si le projet aboutit jusqu'à la fin, évidemment...

Alpine A390

Le fameux premier SUV d'Alpine sera également du voyage. Aux côtés de la petite A290 et de la très radicale A110 R Ultime, il essaiera de plaire à la clientèle des marques premium et espère bien se faire une place sur le marché.

Audi Q3

Sur le stand Audi, la grosse nouveauté sera le Q3 de troisième génération (visible ci-dessous dans sa version Sportback). On vient d'ailleurs de l'essayer chez Caradisiac (mais vous ne pourrez lire ça qu'au début du mois prochain).

Chez BMW, le focus sera mis sur le tout nouveau IX3 électrique avec ses performances de recharge de pointe. Il promet 350 km d'autonomie retrouvés en seulement 10 minutes.

BYD Seal 6 DM-i

Chez BYD, le second modèle hybride rechargeable de la gamme aura les honneurs du salon de Lyon. La Seal 6 DM-i est une familiale disponible en berline et break, rivale de la Volkswagen Passat.

Cadillac Vistiq

Après le gros Lyriq, Cadillac introduira son énorme Vistiq au salon de Lyon 2025. Le constructeur américain espère désormais plaire avec ses SUV électriques en Europe. On lui souhaite bon courage !

Citroën C5 Aircross

Le nouveau cousin des Peugeot 3008, Opel Grandland et Jeep Compass sera la star du stand Citroën au salon de Lyon 2025.

DS N°8

Le nouveau haut de gamme de DS Automobiles va-t-il permettre à la marque "premium" de survivre ? La N°8 sera en tout cas présente au salon de Lyon 2025.

Ferrari Amalfi

Eh oui, la nouvelle Ferrari sera bien là pour ceux qui aiment les sportives d’exception. Tant mieux, car le constructeur italien ne venait plus au salon de Paris depuis longtemps.

Fiat Grande Panda

La nouvelle citadine de Fiat, très importante pour son développement européen, sera bien évidemment présente au salon de Lyon.

Honda Prelude

Le nouveau coupé hybride de Honda sera présent au salon de Lyon. Sera-t-il intéressant à conduire ?

Hyundai Ioniq 9

Chez Hyundai, la nouveauté principale sera très grosse : il s'agira de l'énorme SUV électrique Ioniq 9, récemment essayé par Caradisiac.

Kia EV4

Chez Kia, la nouveauté la plus récente du stand sera l'EV4, cette compacte électrique existant avec deux carrosseries différentes.

Lamborghini Temerario

Pour ceux qui aiment les sportives d’exception, il faudra se rendre sur le stand de Lamborghini où trônera la nouvelle rivale hybride rechargeable de la Ferrari 296 GTB.

Leapmotor B10

La marque chinoise distribuée par le groupe Stellantis en Europe amènera le B10, un nouveau SUV compact électrique.

Lexus ES

Nouveau haut de gamme de Lexus, l'ES se place à mi-chemin entre une Mercedes Classse E et une Classe S en termes de gabarit.

Mazda 6e

Chez Mazda, c'est la nouvelle berline électrique aux dessous chinois qui occupera la meilleure place sur le stand. On l'a déjà essayée sur Caradisiac.

Mercedes CLA

A défaut du nouveau GLC électrique, Mercedes présentera sa récente CLA compacte électrique sur son stand à Lyon.

Mitsubishi Eclipse Cross

Ceci n'est pas un Renault Scénic E-Tech : c'est le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross, son frère japonais.

Nissan Leaf

Chez Nissan, la star sera la toute nouvelle Leaf électrique de troisième génération, déjà essayée elle aussi par Caradisiac.

Opel Mokka GSE

Chez Opel, la nouvelle griffe sportive électrique sera à l'honneur avec le Mokka GSE, un SUV urbain de 280 chevaux cousin de la Peugeot E-208 GTI.

Peugeot 308 restylée

C'est la version restylée de la 308 qui occupera le devant de la scène chez Peugeot au salon de Lyon.

Renault Austral restylé

Point de nouvelle Clio chez Renault au salon de Lyon : il faudra se contenter de modèles comme l'Austral restylé, la R4 ou l'Espace restylé.

Suzuki e-Vitara

Le premier modèle 100% électrique de Suzuki sera à l'honneur au salon de Lyon 2025.

Toyota

Chez Toyota, le nouveau C-HR+ sera à Lyon et espère réussir là où le bZ4X a échoué en partie : convaincre la clientèle européenne avec un SUV électrique compact.

Xpeng P7+

Le constructeur Chinois XPeng sera présent en force au salon de Lyon avec toute sa gamme dont la nouvelle berline P7+.