Marché automobile Février 2022 : toujours en baisse, Peugeot leader, Hyundai en forme

Les chiffres à retenir pour février 2022 - 115 386 voitures particulières vendues, en baisse de 13 % par rapport à février 2021. - Peugeot est numéro 1 des constructeurs, avec 19 346 ventes. - La 208 est numéro 1 des modèles, avec 6 477 ventes.

Toujours pas de reprise du côté du marché automobile français. Les ventes ont encore fortement baissé le mois dernier, avec - 13 % par rapport à février 2021, période où l'activité était un peu perturbée par les restrictions sanitaires (couvre-feu).

Seulement 115 386 voitures particulières neuves ont été livrées. Comme on le répète depuis plusieurs mois, les constructeurs sont pénalisés par la pénurie de composants électroniques. Nouvel exemple récent : alors que la production de la nouvelle 308 avait bien démarré à Mulhouse, elle a été mise à l'arrêt à plusieurs reprises en février.

Peugeot est d'ailleurs en forte baisse en février, reculant de 27,7 %. Mais le Lion parvient à conserver la tête du classement des constructeurs, avec 19 346 ventes, restant même à bonne distance devant Renault et ses 16 153 ventes. Le Losange a reculé de 13,8 %. Citroën est toujours 3e, avec 11 975 ventes et - 14,1 %.

Résistant mieux à la baisse du marché, grâce au succès de la Sandero et aux bons débuts de la Spring, Dacia est 4e, en recul de 7,2 %. Il distance Volkswagen. Alors qu'il nous avait habitués à de bons résultats ces derniers mois, Toyota cale : le japonais plonge de 20,3 % (6 501 ventes). Ford baisse dans une proportion similaire (- 20,8 %).

L'américain est talonné en février par Hyundai, qui confirme sa belle santé. Le coréen est même en hausse de 7,9 %. Juste après, 9e, on trouve Tesla. Il faut toutefois rappeler que les livraisons de la marque américaine se font par vagues : il a livré 3 583 véhicules en février, contre une quarantaine en janvier ! Cela lui permet de prendre le dessus en février sur les premiums allemands.

Du côté des modèles, la 208 conserve la tête. La Clio n'est pas deuxième : elle est cette fois 3e derrière la Citroën C3, que l'on voit rarement sur la deuxième marche du podium. Les SUV de Peugeot, les 2008 et 3008, sont 4e et 5e. Autre satisfaction pour le Lion : la présence de la nouvelle 308 en 10e position, derrière la Tesla Model 3. Les Renault Arkana et Toyota Yaris Cross confirment aussi leurs bons débuts.

Sur les deux premiers mois de 2022, le marché recule de 15,7 %, avec 218.285 ventes. Les voitures électriques représentent 10,8 % de ce total !

Le Top 15 des marques

Rang Marques Février 2022 Evolution* Cumul 2022 Evolution* 1 Peugeot 19.346 - 27,7 % 39.804 - 24,6 % 2 Renault 16.153 - 13,8 % 31.815 - 15,4 % 3 Citroën 11.975 - 14,1 % 22.575 - 14,0 % 4 Dacia 8.888 - 7,2 % 16.363 - 22,1 % 5 Volkswagen 7.439 - 6,6 % 13.923 - 10,1 % 6 Toyota 6.501 - 20,3 % 13.691 - 20,4 % 7 Ford 3.631 - 20,8 % 6.414 - 28,2 % 8 Hyundai 3.618 + 7,9 % 7.131 + 10,5 % 9 Tesla 3.583 + 205 % 3.631 + 188 % 10 BMW 3.481 - 11,5 % 5.961 - 15,2 % 11 Kia 3.400 - 1,1 % 6.733 + 2,3 % 12 Mercedes 3.259 - 18,3 % 5.388 - 16,8 % 13 Audi 2.877 - 11,3 % 5.275 - 12,5 % 14 Fiat 2.818 + 7,2 % 4.605 - 7,1 % 15 Opel 2.758 - 8,9 % 5.269 - 11,3 %

Le Top 15 des modèles

Source statistiques : Plateforme Automobile * Evolutions par rapport à 2021