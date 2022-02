Marché automobile Janvier 2022 : la dégringolade des ventes se poursuit, Peugeot toujours leader

Une nouvelle année et toujours pas d'amélioration du côté du marché automobile. La situation est même catastrophique, avec seulement 102 901 immatriculations en janvier, soit un recul de 18,6 % par rapport à janvier 2021. Or, le contexte était plus favorable, avec un jour ouvré en plus et pas de restrictions sanitaires (il y a un an, on était sous couvre-feu).

Le marché reste plombé par la pénurie de semi-conducteurs, qui perturbe la production et donc la livraison des véhicules. Car les carnets de commandes sont plutôt bien remplis, même si des clients peuvent attendre une amélioration de la situation.

Dans ce contexte perturbé, Peugeot, champion des ventes 2021, reste en tête, loin devant Renault. Le Lion a livré 20 458 modèles, contre 15 665 pour le Losange. La 208 est la voiture la plus vendue, bien plus que la Clio. Renault assume toutefois une nouvelle stratégie de miser sur la rentabilité plutôt que sur les volumes. Cela se voit d'ailleurs avec la présence inédite de l'Arkana dans le Top 10 des ventes en janvier !

Citroën reste troisième, gardant pour l'instant Dacia à bonne distance. Ce dernier recule d'ailleurs de 34,5 % (il y avait les débuts en concessions de la nouvelle Sandero en janvier 2021). Dacia est talonné par Toyota, en baisse de 20,6 %. Si la Yaris commence l'année seulement 31e (avec 932 ventes), on trouve aux portes du top 10 la Yaris Cross. Plus rentable, le SUV semble privilégié dans la production de Toyota ! Bien qu'en baisse de 20,6 %, le japonais est devant Volkswagen, en recul de 13,8 %.

Vient ensuite une confirmation : les coréens sont en belle forme, avec Hyundai 7e et Kia 8e et des résultats en hausse ! Le premier est porté par le succès du dernier Tucson. Avec 1 095 ventes, le SUV fait par exemple mieux que le Volkswagen Tiguan (916 ventes).

Le premium débute l'année de manière timide, les allemands étant entre la 11e et la 14e place. À noter que Mini est devant Mercedes en janvier. Le britannique a aussi devancé Seat et Skoda, en mauvaise forme (avec - 37,8 et - 30,9 %). Il faut également pointer le tout petit score de Tesla, avec seulement 48 livraisons. Preuve que chez la marque américaine, ça fonctionne surtout par vague en fonction des arrivages des bateaux !

Le Top 15 des constructeurs

Rang Marques Ventes Evolution 1 Peugeot 20.458 - 21,5 % 2 Renault 15.665 - 17,0 % 3 Citroën 10.601 - 13,9 % 4 Dacia 7.475 - 34,5 % 5 Toyota 7.190 - 20,6 % 6 Volkswagen 6.485 - 13,8 % 7 Hyundai 3.513 + 13,3 % 8 Kia 3.333 + 6,0 % 9 Ford 2.783 - 35,9 % 10 Opel 2.511 - 13,8 % 11 BMW 2.480 - 19,9 % 12 Audi 2.398 - 13,9 % 13 Mini 2.281 + 33,7 % 14 Mercedes 2.129 - 14,4 % 15 Fiat 1.787 - 23,2 %

* évolution par rapport à janvier 2021

Le Top 15 des modèles

Source statistiques : Plateforme Automobile