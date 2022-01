Nouveautés 2022 - Hybrides et électriques : BMW i7, Honda HR-V, Mercedes EQE, Renault Mégane E-Tech Electrique, Tesla Model Y, Volkswagen ID Buzz. Il y en aura pour tout le monde !

Janvier

BMW i4 (électrique)

Un coupé quatre portes 100 % électrique, voilà la nouvelle BMW i4 qui est en fait une BMW Série 4 Gran Coupé électrique. De la BMW Série 4, elle reprend le style avec ce double haricot géant qui fait office de calandre. Dans l’habitacle, c’est inspiration BMW Série 4, mais aussi BMW iX avec une double dalle numérique incurvée qui est composée d’un écran 12,3 pouces pour l’instrumentation et d’un écran de 14,9 pouces pour le multimédia. À bord, bien que ce soit une cinq places, c’est plutôt une quatre places et ce n’est pas très spacieux à l’arrière avec cet imposant tunnel de transmission (élément inutile pour cette auto) qui gêne le passager central. Le volume de coffre est en revanche assez généreux avec 470 litres et de plus il est fermé par un hayon. Cette auto existe en deux versions, l’eDrive40, une propulsion avec un électromoteur sur le train arrière et la M50 avec deux moteurs et 544 ch sur les quatre roues. Les performances sont là avec un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes pour l’eDrive40 qui est une voiture dynamique et qui annonce une autonomie de 590 km (500 km dans la réalité) avec sa batterie de 83,9 kWh. Pour la version M50 dotée de la même batterie, l’autonomie est annoncée à 510 km et le 0 à 100 km/h s’effectue en 3,9 secondes. Tarif : à partir de 59 700 €.

Porsche Taycan Sport Turismo (électrique)

Commercialisé en version GTS, le break 100 % électrique Porsche Taycan Sport Turismo est désormais disponible en cinq versions. Quatre nouvelles motorisations font leur apparition pour ce modèle qui en entrée de gamme se contente de roues arrière motrices et d’une puissance de 408 ch au maxi (ou 476 ch avec l’option batterie Performance Plus). Ensuite on peut opter pour une transmission intégrale avec 530 ch (ou 571 ch avec l’option batterie Performance Plus). Puis viennent la GTS de 598 ch et les versions Turbo et Turbo S qui disposent respectivement de 680 et 761 ch. En plus de cette nouvelle offre de motorisations, la Porsche Taycan Sport Turismo peut recevoir en option, un toit vitré panoramique avec système Sunshine Control constitué de neuf segments dont l’opacité peut être réglée individuellement. Les tarifs de la Porsche Taycan Sport Turismo commencent à 89 324 € pour la version de 408 ch jusqu’à 190 894 € pour la Turbo S.

Février

Nissan Ariya (électrique)

Utilisant en premier la plateforme CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan, le SUV Coupé Nissan Ariya dispose en plus de la technologie e-4orce. Il s’agit d’une architecture quatre roues motrices constituée de deux électromoteurs synchrones à aimant permanent, l’un placé sur l’essieu avant, l’autre sur l’essieu arrière (en deux roues motrices et avec un seul moteur, le SUV Nissan Ariya est une traction). Le système e-4orce gère la puissance de sortie des moteurs en la répartissant de façon équilibrée entre les essieux avant et arrière, mais aussi en freinant chaque roue de manière indépendante, en cas de perte d’adhérence sur une chaussée humide par exemple, ou pour améliorer l’agilité du modèle si le conducteur le désire. En modulant la puissance du ou des moteurs, Nissan peut proposer plusieurs versions de son modèle dont la plus puissante (pour le moment) affiche 394 ch. Selon la batterie utilisée 63 kWh, 87 kWh et 87 kWh Performance on a des modèles (à traction et un seul électromoteur) de 218 et 242 ch avec une autonomie de 360 à 500 km. Avec le système 4x4 e-4orce et deux électromoteurs, on a droit à trois versions de 279 ch, 306 ch et 394 ch, l’autonomie de ces trois versions affichant respectivement 340, 460 et 400 km.

Avril

Mercedes EQE (électrique)

Pour faire face à la BMW i4 et à la Tesla Model S, Mercedes propose sa Mercedes EQE. Il s’agit d’une grande berline familiale de 4,95 m de long disposant, grâce à un empattement généreux (3,12 m) d’une belle habitabilité et d’un coffre un peu petit pour la catégorie avec une capacité de 430 litres seulement. Dans l’habitacle, on retrouve un mobilier inspiré de celui de l’EQS avec le système MBUX constitué de l’immense écran Hyperscreen habillant l’ensemble de la planche de bord. Utilisant la nouvelle plateforme EVA2 (réservée aux modèles 100 % électriques routiers et haut de gamme) comme la limousine Mercedes EQS, cette Mercedes EQE disposera d’une offre de plusieurs niveaux de puissance, dont l'EQE 350 qui s’équipe d’un électromoteur de 292 ch sur l’essieu arrière associé à une batterie de 90 kWh. En fonction de la finition, l’autonomie varie de 545 à 660 kilomètres. Mercedes devrait bientôt communiquer sur les tarifs de ce modèle.

Mai

BMW i7 (électrique)

La BMW i7 viendra épauler la future BMW Série 7 (de septième génération) qui devrait être présentée en même temps. Les versions thermiques, hybrides rechargeables et électriques utiliseront la même base et ce sont les versions électriques qui seront les plus puissantes. En attendant de découvrir la voiture de série, de nombreux prototypes très camouflés effectuent les derniers essais de mise au point. On les a aperçus près du Cercle polaire, mais aussi dans des régions bien plus chaudes, afin de tester le système électrique sur tous les types de terrain et à toutes les températures.

Honda HR-V (hybride)

Le SUV urbain Honda HR-V de nouvelle génération ne sera disponible qu’en hybride. Sous son capot on retrouve en effet une motorisation hybride constituée d’un bloc essence 1.5 associé à deux électromoteurs pour une puissance totale de 131 ch et 253 Nm de couple. On a droit également à une originale transmission E-CVT à pignon unique qui désaccouple, en condition urbaine, le moteur essence. Ce dernier sert alors à recharger la batterie. En condition extra-urbaine ou lorsque la motorisation hybride est fortement sollicitée, le moteur thermique est mis à contribution pour assister le moteur électrique. Le passage de l’un à l’autre mode est totalement transparent pour le conducteur (hormis hélas, l’élévation importante du volume sonore). Afin de bien montrer la différence entre le modèle thermique précédent et cette dernière génération, le design se fait plus doux avec une calandre de la même teinte que la carrosserie, elle ne fait plus qu’un avec le bouclier. On découvre également des optiques affinées, une fausse allure de coupé SUV avec des poignées de portes arrière situées au niveau de la custode et une ligne de toit fuyante. Tarif du HR-V d’entrée de gamme : 34 020 €.

Volkswagen ID. 5 (électrique)

D’un gabarit similaire à la Volkswagen ID.4, la Volkswagen ID.5 est un SUV coupé, c’est-à-dire avec une ligne de toit fuyante vers l’arrière. Ce modèle est proposé à partir de 51 400 € et il entre en concurrence avec certaines versions des Ford Mustang Mach-E et Tesla Model Y. La version de base "Pro" à propulsion s’équipe d’un électromoteur de 174 ch, tandis que la version "Pro Performance" affiche 204 ch. Ces deux modèles ayant la même autonomie de 513 km. Tout en haut de la gamme ID.5 on trouve le modèle ID.5 GTX disposant de deux électromoteurs, de quatre roues motrices et d’une puissance de 299 ch. Ce modèle le plus sportif est capable de passer de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes et son autonomie est de 489 km.

Juin

Renault Mégane E-Tech Electrique EV 40 et EV60 (électrique)

Premières livraisons pour le crossover de 4,21 m de long Renault Mégane E-Tech Electrique. Ce modèle est une Mégane de cinquième génération avec une plateforme CMF-EV qu’elle partage avec le SUV Nissan Ariya. Plus de moteurs thermiques pour cette génération (la Mégane 4 quant à elle, va continuer sa carrière avec moteurs thermiques et hybride rechargeable) qui reçoit une motorisation 100 % électrique. Deux électromoteurs sont au programme de cette auto, un de 130 ch en entrée de gamme (avec batterie de 40 kWh) et un de 220 ch en haut de gamme (avec batterie de 60 kWh), ces moteurs sont positionnés sur les roues avant, c’est donc une traction. Les tarifs débutent 35 200 € pour la version d’entrée de gamme de 130 ch, pour celle de 220 ch c’est 40 200 €.

Seres SF5 (électrique et hybride)

Après le Seres 3 (un SUV compact), la jeune marque chinoise fondée en 2016 propose le Seres SF5, un SUV familial électrique et hybride. Un SUV haut de gamme qui a pour but de se frotter aux SUV premium allemands. Affichant un profil de SUV coupé et une poupe d’inspiration Porsche Macan le Seres SF 5 propose une ambiance haut de gamme dans son habitacle, avec un mobilier s’inspirant de l’univers Tesla comme le prouve la tablette géante de 17 pouces de diagonale installée verticalement. Au lancement, c’est la motorisation électrique de 347 ch qui va animer ce modèle de 4,70 m de long capable d’effectuer un peu plus de 300 km avant d’être rechargé. Une motorisation hybride rechargeable est également prévue pour plus tard. Selon nos estimations le prix de ce modèle serait proche des 65 000 €, en électrique.

Subaru Solterra (électrique)

Premier SUV électrique de Subaru, le Subaru Solterra est le proche cousin du Toyota bZ4X avec une silhouette identique. Les seules différences sont la face avant spécifique et un bandeau noir (trait rouge lumineux sur le Toyota) entre les feux arrière. La planche de bord est également identique et seul, le logo de la marque fait la différence. Utilisant la plateforme e-Subaru Global qui est commune avec celle du Toyota bZ4X (chez Toyota elle se nomme e-TNGA), le modèle Subaru se dote d’une entrée de gamme avec un électromoteur de 204 ch placé à l’avant (autonomie de 530 km), tandis qu’une transmission intégrale avec deux électromoteurs (109 ch + 109 ch) est aussi au menu. Subaru adepte de la transmission intégrale ne pouvait se passer d’une architecture de ce type.

Toyota bZ4X (électrique)

Le Toyota bZ4X inaugure la nouvelle plateforme zéro émission e-TNGA qu’utilise Lexus (Lexus RZ 450e), mais aussi Subaru pour son Solterra. SUV compact d’un gabarit proche de celui du Toyota Rav4 (il le dépasse de 9 cm avec 4,69 m de long), le bZ4X affiche une allure très originale et dynamique. Son habitacle est moderne avec instrumentation numérique placée en hauteur et un grand écran tactile de 12 pouces de diagonale qui domine la console centrale. Le drôle de volant ressemblant aux commandes d’un avion de ligne que l’on a vu sur le concept-car sera réservé dans un premier temps au marché chinois (il sera proposé en Europe en 2023) et il nous faudra donc pour le moment nous contenter d’un volant rond, dont la jante peut masquer les compteurs (comme pour le i-cockpit de Peugeot). Ce Toyota bZ4X est spacieux et l’espace aux places arrière se rapproche de celui que l’on trouve dans une limousine, le coffre en version 4x2 affiche 452 litres (ce qui est un peu juste face à la concurrence comme la Volkswagen ID.4 qui propose 543 litres). Comme le Subaru Solterra, le Toyota bZ4X sera disponible en deux et quatre roues motrices. En 4x2 et un seul moteur sur les roues avant, la puissance sera de 204 ch, et pour la transmission intégrale avec deux moteurs (un sur chaque essieu) la puissance sera de 218 ch. Pour Toyota il n’est pas question de faire une course à la puissance, le constructeur laisse la concurrence s’amuser à proposer des modèles très performants. Si l’autonomie ne bat pas de record avec 450 km pour son modèle (à noter qu’une partie de la charge de la batterie pourrait être réalisée par un toit solaire en option), Toyota fait un effort en ce qui concerne la batterie. La garantie proposée table sur 70 % minimum de capacité pendant 10 ans ou un million de kilomètres. Pour la concurrence c’est souvent 8 ans et 160 000 km.

Juillet

Tesla Model Y (électrique)

Dernier né de la marque américaine, le SUV Tesla Model Y a commencé sa production en Chine avant que celle-ci, pour les modèles européens, ne démarre dans l’usine allemande de Grunheide située à l’est de Berlin. Il est proposé à partir de 59 990 € en version Long range avec deux moteurs électriques et transmission intégrale. Ce modèle affiche une autonomie de 533 km. Basé sur la Tesla Model 3 avec laquelle il partage 75 % de ses composants, le Tesla Model Y dispose d’un coffre d’une capacité de 854 litres ! En plus d’une belle habitabilité aux places arrière, le SUV Tesla Model Y dispose d’une dotation de série complète et cela dès le premier niveau de finition. Rapide, ce modèle en entrée de gamme peut passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes et atteindre les 217 km/h en pointe.

Volkswagen I.D.Buzz (électrique)

Entre le concept-car Volkswagen ID.Buzz et le modèle de série qui reprendra le même nom, il devrait y avoir des différences en matière de style. Mais pour ce qui concerne l’esprit du Volkswagen Combi des années cinquante, il sera bien là. Le futur Volkswagen ID.Buzz qui poursuit pour le moment sa mise au point affichera une silhouette monocorps, des lignes simples, il sera doté de roues arrière motrices et d’un moteur placé à l’arrière, mais celui-ci sera électrique. Pour cela il s’équipera de la plateforme MEB réservée aux véhicules électriques du groupe Volkswagen et devrait disposer de batteries permettant jusqu’à 500 km d’autonomie. Il devrait exister aussi en version quatre roues motrices avec deux électromoteurs, un à l’avant l’autre à l’arrière. Ce ne sera pas un modèle unique puisqu’il existera en modèle Cargo utilitaire et aussi en California destinée aux loisirs.

Septembre

Toyota Corolla Cross (hybride)

La berline Toyota Corolla prête sa plateforme GA-C au nouveau SUV Toyota Corolla Cross qui n’existera qu’en hybride. Placé entre le Toyota C-HR (4,39 m) et le Toyota Rav4 (4,60 m), ce modèle de 4,46 m de long se veut plus habitable et pratique que le C-HR avec une capacité de 490 litres (C-HR : 377 litres). Sous le capot on trouve une motorisation hybride de 197 ch avec des composants plus compacts et plus légers (poids de la batterie en baisse de 40 %). Une motorisation dernier cri qui lui permettra d’effectuer un 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. Ce modèle est disponible en traction et quatre roues motrices (un deuxième électromoteur se chargeant des roues arrière). Le SUV Toyota Corolla Cross inaugure également de nouvelles aides à la conduite dont un système précollision avec arrêt complet du véhicule à basse vitesse et l’assistance au franchissement d’intersections ou encore la détection améliorée de la circulation venant en sens inverse. Si l’on savait que le Toyota Corolla Cross arriverait en Europe on avait jusqu’à la fin d’année dernière des doutes quant à sa possible commercialisation en France avant qu’en décembre 2021, Toyota ne précise que ce modèle sera bien vendu dans l’Hexagone.

Octobre

Honda e:NP1 et e : NS1 (électrique)

Après la Honda e, la marque japonaise veut ajouter deux SUV électriques dans sa gamme. Préfigurés par le concept-car Honda SUV e:Prototype du Salon de Pékin 2020, ces deux petits SUV qui se nomment Honda e:NP1 et Honda e : NS1 reprennent la plateforme e : N Architecture conçue spécialement pour les véhicules de la marque japonaise. Ils auront une autonomie de 500 km selon le protocole d’homologation chinois et devraient être déclinés en deux niveaux de puissance : 180 et 200 ch. Ces modèles seront les concurrents directs, en France, du Peugeot e-2008.

Novembre

Audi A6 e-tron (électrique)

Après le concept-car, ce sera au tour de la voiture de série Audi A6 e-tron d’être présentée en novembre avant une commercialisation qui débutera en 2023. Proche du concept-car du Salon de Shanghai 2021, la grande berline familiale d’Audi sera dans sa variante limousine longue avec empattement allongé réservée à l’Asie, un modèle légèrement différent étant prévu pour l’Europe. Trois versions sont au menu de cette auto, une équipée d’une batterie de 83 kWh avec autonomie de 550 km, une autre équipée d’une batterie de 100 kWh avec autonomie de 600 km et une dernière avec batterie de 100 kWh et transmission intégrale (deux électromoteurs) et une autonomie de 600 km. En fonction de la version, les performances seront différentes, ainsi pour le 0 à 100 km/h, si la première l’effectue en 7,6 secondes, la seconde est plus rapide avec 6,5 secondes et la dernière les bat toutes les deux en affichant seulement 5,7 secondes pour la même accélération.

Jeep Grand Cherokee 4xe (hybride)

Le nouveau Jeep Grand Cherokee adopte un style aux lignes plus anguleuses, des feux affinés, une proue verticale, une calandre imposante et un capot plat. Il s’équipe dans l’habitacle de nombreux écrans numériques,, un de 10,25 pouces pour l’instrumentation, de 10 pouces également pour l’infodivertissement, tandis que le passager avant peut jouer avec l’écran de 10,25 pouces placé devant lui. Les passagers des places arrière ne sont pas oubliés, en plus de sièges spacieux et confortables ils peuvent avoir droit à des fonctionnalités multimédias. Le nouveau Jeep Grand Cherokee utilise une nouvelle plateforme modulaire et reçoit une motorisation hybride rechargeable (la même que celle du Jeep Wrangler 4xe) de 367 ch, une transmission intégrale paramétrable pour le tout-terrain est associée à cette motorisation qui dispose d’un bloc 2.0 turbo essence et de deux électromoteurs (un pour chaque essieu). Selon les options choisies, le Grand Cherokee pourra recevoir une suspension pneumatique Quadra-Lift qui lui permettra des passages à gué de 61 cm.

Mercedes EQS SUV (électrique)

On peut avoir une idée du prochain grand crossover Mercedes EQS SUV en regardant de près le concept-car Mercedes EQS Maybach dévoilé au Salon de Munich l’an dernier. Et à part la calandre imposante des modèles Maybach et la peinture biton séparé par un liseré de chrome, le SUV Mercedes EQS est là (et il est fort probable qu’il existe aussi en version Maybach). Le grand SUV Mercedes utilisera la plateforme et les électromoteurs de la berline Mercedes EQS qui dispose d’une large plage de puissance de 333 à 524 ch. Seule l’autonomie de ce SUV (plus lourd et moins aérodynamique) devrait être différente et s’afficher à environ 600 km, au lieu des 770 km qu’annonce Mercedes pour sa berline EQS.

Volvo XC90 (électrique)

La marque suédoise prépare une gamme tout électrique et le premier modèle de cette nouvelle famille sera le futur Volvo XC90 qui à l’occasion se verra renommer et adoptera un véritable nom a annoncé le PDG de la marque. Ce modèle utilisera la nouvelle plateforme SPA II dédiée aux véhicules électriques. Les batteries feront partie intégrante du châssis (elles sont placées au-dessous actuellement) pour en augmenter la rigidité, l’architecture électrique sera à 800 V afin de diminuer le plus possible les temps de recharge et l’autonomie, grâce à une augmentation de la capacité devrait avoisiner les 1000 km ! Ce modèle devrait s’inspirer largement de celui du concept-car Recharge.

Décembre

BMW iX1 (électrique)

Petit frère du BMW iX3, le BMW iX1 sera le modèle d’entrée de gamme SUV électrique de la marque munichoise. Reprenant la plateforme évoluée (mais toujours avec l’architecture traction avant) du futur BMW X1, l’iX1 se différenciera du modèle thermique et hybride par des roues spécifiques, une calandre pleine et de discrets éléments de couleur bleue. BMW devrait communiquer sur ce modèle qui devrait doper ses ventes d’électriques, dans le courant de l’année.

VinFast VF 8 et VinFast VF 9 (électrique)

La marque vietnamienne VinFast propose de réserver sur son site internet ses deux nouveaux SUV VinFast VF 8 et VinFast VF 9. Le VinFast VF 8 est un SUV familial de 4,75 m de long, tandis que le VinFast VF 9 est un grand SUV de 5,12 m de long disposant de sept places. Plusieurs versions dont au programme de ces modèles, l’Eco forte de 354 ch avec deux électromoteurs (un sur chaque essieu), l’autonomie serait de 504 km avec une batterie de 86 kWh. Pour le VF 9 qui reprend l’architecture Plus de 408 ch, l’autonomie serait un peu plus généreuse avec 550 km grâce à une batterie de 95 kWh. Dans l’habitacle, planche de bord très épurée avec un grand écran tactile central qui regroupe l’essentiel des informations du véhicule (infodivertissement et instrumentation). Le prix de base est de 43 350 € pour le VF 8 sans la location des batteries, le VF 9 se négocie à 59 150 € toujours sans la location des batteries. À noter que VinFast va ouvrir son premier showroom à Paris (dans le 8e arrondissement près de la place de la Madeleine) très prochainement.