Nouveautés 2025 : SUV Citadins – Les Citroën C3 Aircross, Renault 4 E-Tech, Skoda Epiq et Toyota Urban SUV veulent leur part du gâteau.

Janvier

Citroën C3 Aircross (Thermique et Électrique)

Ce sont les premières livraisons du SUV Citroën C3 Aircross. Ce modèle est développé à partir de la plateforme Small Car qu’utilise également la C3. Commercialisé en essence avec un 1.2 Puretech de 100 ch et un micro-hybride MHEV de 136 ch, il existe aussi en électrique de 83 kW (113 ch) alimenté par une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh. Pour cette version électrique, l’autonomie est de 300 km, une version revendiquant 400 km sera proposée plus tard en 2025. Ce modèle est disponible en cinq ou sept places avec les versions thermiques.

Kia EV3 (Électrique)

Le Kia EV3 mesure 4,30 m de long et affiche le style assez cubique de son grand frère Kia EV9. S’il s’équipe de la même plateforme (e-GMP) il ne dispose pas, en revanche, d’une architecture de 800 volts, mais de 400 volts seulement. Une seule motorisation est au programme de ce modèle pour le moment. Elle développe 204 ch et entraîne les roues avant. Elle se trouve associée à une batterie de 58,3 kWh (valeur nette) ou à une batterie de 83,4 kWh. Avec la première l’EV3 annonce 434 km d’autonomie et 605 km avec la seconde.

Opel Mokka - Restylage (Thermique et Électrique)

Lancé en 2021, l’Opel Mokka bénéficie d’un restylage qui ne transforme pas énormément le SUV de la marque au blitz. Ainsi les projecteurs affichent une signature lumineuse en trois parties, tandis que la grille de la prise d’air dans le bouclier adopte désormais un motif en nid d’abeille et la plaque d’immatriculation est plus basse. À bord, on trouve d’autres modifications dont un volant emprunté à l’Opel Frontera, tandis que la console centrale dispose de commandes empruntées à l’Opel Grandland. La taille de l’instrumentation passe de 7 à 10 pouces en entrée de gamme et la navigation se dote des services de ChatGPT. La gamme se compose de trois blocs essence (1.2 Turbo 136 ch BVM6, 1.2 Turbo 130 ch BVA8, Hybrid 136 ch BVA6) et un bloc électrique de 156 ch.

Février

Opel Frontera (Thermique et Électrique)

Il convient d’oublier le Crossland pour passer au Frontera, car ce nouveau SUV reprend le nom d’un ancien tout-terrain d’Opel des années 1990. Comme son cousin technique Citroën C3 Aircross, le nouvel Opel Frontera utilise la plateforme Smart Car du groupe Stellantis. D’une longueur de 4,39 m ce modèle est disponible en cinq et sept places (en thermique) grâce à l’adoption de deux places supplémentaires dans le coffre. Il utilise ses moteurs dont le bloc 1.2 Hybrid (MHEV) de 136 ch et l’électrique de 113 ch.

Mars

Toyota Urban Cruiser (Électrique)

Si le premier Toyota Urban Cruiser était un RAV4 de poche à moteur thermique, le nouveau Toyota Urban Cruiser est un SUV électrique qui est développé conjointement avec le Suzuki eVitara. Le modèle de série du Toyota Urban Cruiser sera présent au prochain Salon de Bruxelles qui se déroule du 10 au 19 janvier et la marque japonaise devrait ouvrir les commandes de son modèle vers le printemps. Du Suzuki eVitara, le Toyota Urban Cruiser reprend pratiquement tous les éléments si ce n'est qu’il affiche un avant spécifique en accord avec les dernières créations de la marque Toyota. Comme pour le Suzuki deux moteurs sont disponibles : 144 ch (traction et batterie de 49 kWh) et 174 ch (traction et batterie de 61 kWh). Une version quatre roues motrices avec moteur de 184 ch est aussi envisagée.

Avril

Ford Puma Gen-E (Électrique)

Il s’est fait attendre, mais voici, enfin, le Ford Puma électrique qui se nomme Ford Puma Gen-E. Un modèle qui reprend le style du Ford Puma thermique et s’en différencie avec une calandre pleine, des boucliers retouchés, une monte pneumatique spécifique et une garde au sol plus basse de 6 mm. Autre spécificité que propose le Ford Puma Gen-E, il s'agit d'un coffre plus généreux (566 litres) et un « frunk » de 43 litres à l’avant pour ranger les câbles de recharge. Sous le capot on trouve un moteur de 168 ch et 290 Nm de couple, il est associé à une batterie de 43,6 kWh de capacité nette ce qui lui autorise, sur le papier, 376 km d’autonomie avec les jantes de 17 pouces et 365 km avec celles de 18 pouces.

Mai

Suzuki eVitara (Électrique)

Cousin technique de l’Urban Cruiser de Toyota, le Suzuki eVitara est produit comme son cousin en Inde par Suzuki et utilise une nouvelle plateforme baptisée HEARTECT-e qui permet de mieux utiliser les motorisations électriques. Le Suzuki eVitara en possède trois, une de 144 ch et une de 174 ch toutes deux entraînant les roues avant. Afin de disposer d’une transmission intégrale, le Suzuki eVitara se dote dans sa version haut de gamme de deux moteurs (174 ch à l’avant et 65 ch à l’arrière), le tout fait 184 ch de puissance cumulée et 320 Nm de couple (soit 131 Nm de couple de plus que les versions deux roues motrices). Ce modèle à l’instar du Toyota se dote d’un intérieur moderne avec deux écrans numériques de bonnes dimensions (10,25 pouces pour l’instrumentation et 10,1 pouces pour l’infodivertissement). À l’arrière, on dispose d’une bonne habitabilité, en particulier quand la banquette coulissante en deux parties (sur 16 cm) est reculée au maximum.

Juin

Renault 4 E-Tech Electric (Électrique)

La nouvelle R4 de Renault est désormais un SUV électrique qui reprend la base AmpR Small de la Renault 5 E-Tech Electric. Mais pour bien montrer sa différence avec sa sœur, elle mesure 22 cm de plus (4,14 m) et affiche une allure résolument « baroudeuse ». Deux déclinaisons sont au menu de cette auto, une équipée d’un moteur de 120 ch associé à une batterie de 40 kWh, l’autre associe un bloc de 150 ch avec une batterie d’une capacité de 52 kWh. L’autonomie annoncée est de 300 km pour la première déclinaison et 400 km pour la seconde. Les premières livraisons sont prévues au début de l’été.

Juillet

Nissan Juke (Électrique)

Le futur Nissan Juke ne sera plus qu’électrique et il reprendra la plateforme CMF-EV des Renault Mégane E-Tech Electric et Nissan Ariya. Il devrait reprendre également tout ou partie des motorisations de ces modèles et pourrait exister dans une version sportive « Nismo ». L’année 2025 devrait être celle de sa présentation, le lancement de ce nouveau Juke n’intervenant qu’en 2026.

Août

Volkswagen Taigo - Restylage (Thermique)

Le Volkswagen Nivus restylé vient d’être présenté au Brésil et la version européenne qui se nomme Volkwagen Taigo chez nous devrait bientôt bénéficier d’un restylage. À cette occasion, le SUV Taigo évoluera légèrement pour se caler sur les nouveaux modèles de la marque Wolfsburg, Tiguan en tête. Volkswagen devrait ainsi revoir les prises d’air frontales, la calandre le bouclier. Les projecteurs et les feux vont aussi être modifiés, tandis qu’à l’intérieur devrait apparaître en série, un écran tactile de 10,1 pouces. Les motorisations (essence 95 et 116 ch) devraient rester inchangées.

Septembre

Seat Arona - Restylage (Thermique)

Face à la marque Cupra qui prend de plus en plus d’ampleur, la marque Seat reste dans l’ombre. Afin de résister le mieux possible, Seat va restyler certains de ses modèles. C’est le cas du petit SUV Seat Arona qui devrait bénéficier d’une nouvelle mise à jour (après celle de 2021) afin de tenir le plus longtemps possible au sein du catalogue du constructeur.

Octobre

Fiat Multipla et Fastback (Thermique et Électrique)

La marque transalpine devrait présenter en avant-première deux SUV citadins de belle taille puisqu’ils devraient s’approcher des 4,40 m de long. Il s’agit d’un SUV coupé qui devrait se nommer Fastback et d’un moins sportif qui pourrait se nommer Multipla. Ces deux modèles reprendront la base technique du Citroën C3 Aircross (la plateforme Smart Car) et ses motorisations (essence de 100 ch et MHEV 48V de 136 ch et électrique de 113 ch). La commercialisation devrait débuter au printemps 2026 pour le Fastback et juin pour le Multipla.

Novembre

Renault Captur (Thermique)

La fin de l’automne devrait voir apparaître sur les routes les prototypes de la nouvelle génération de Renault Captur. Car si la marque au Losange investit fortement dans les modèles électriques (dont le SUV citadin Renault 4 E-Tech), elle ne peut se passer d’une offre thermique en entrée de gamme. C’est pourquoi la marque va renouveler son SUV citadin Captur qui restera encore au catalogue pendant de nombreuses années. Pour la commercialisation de ce modèle, il faudra patienter jusqu’à la fin de 2026 voire jusqu’au début de 2027.

Décembre

Skoda Epiq (Électrique)

Présenté en avant-première sous la forme d’un concept car, le Skoda Epiq devrait arriver en production à la fin de l’année. Ce modèle utilise la plateforme modulaire MEB Entry qui servira à tous les petits modèles électriques du groupe Volkswagen dont la nouvelle citadine Cupra Raval mais aussi à la Volkswagen ID.2 et son pendant SUV. Mesurant 4,10 m de long, cet Epiq disposera d’un grand coffre à bagages de 490 litres. Skoda promet un prix de base de 25 000 € pour l’entrée de gamme.