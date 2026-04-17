Plan électrification : le gouvernement veut quintupler le nombre de bornes de recharges sur les grands axes

À la suite des annonces du Premier ministre visant un objectif de mettre à la route deux véhicules neufs sur trois électriques dès 2030, le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé ce matin le déploiement de 30 000 nouveaux points de charges pour la prochaine décennie.

Invité ce matin de Sud Radio, le Ministre a expliqué combien l’infrastructure constitue « un trou dans la raquette sur le réseau structurant. C’est de la responsabilité de l’État sur les routes nationales et les autoroutes. (…) Quand il n’y a pas de borne à proximité, c’est un stress ".

Pourquoi cette accélération ?

Malgré une croissance fulgurante des ventes de véhicules électriques, deux obstacles majeurs subsistent encore : le prix d’achat des véhicules et surtout l’angoisse liée à la recharge, avec la crainte de la panne sèche lors des longs trajet. Une peur en apparence irrationnelle, mais encore constitutive d’un énorme frein au développement de la mobilité électrique.

L’enjeu est également industriel et environnemental. Pour garder une industrie automobile forte, la France doit prouver que l’électrique est viable pour tous les usages, y compris pour les professionnels du transport de marchandises, qui représente 90 % du fret national et une part prépondérante des émissions de gaz à effet de serre.

À horizon 2035, ce schéma prévoit environ 22 000 points de recharge rapides pour véhicules légers de 8 000 points destinés aux poids lourds.

Où seront installées ces bornes ?

Les points de charges seront répartis le long des 20 000 km d’autoroutes et de routes nationales "afin de mailler correctement l’ensemble des itinéraires longue distance des véhicules et poids lourds tout en privilégiant les aires les plus fréquentées".

Concernant les VP, près de 900 aires de repos et de service ont d’ores et déjà été ciblées sur l’ensemble du réseau concerné et seront équipées de bornes rapides d’une puissance minimale de 150 kW.

Pour poids lourds près de 560 aires de repos et de service, combineront recharge rapide (400 kW) ou ultra-rapide (plus de 800 kW). Des stations adaptées aux stationnements de longue durée (bornes d’environ 100 kW) seront également mises en service.

Quels moyens et quelles technologies ?

Ce schéma correspond à un quasi-doublement du rythme de déploiement par rapport à celui qui a permis d’équiper le réseau depuis 5 ans. La puissance électrique disponible sur les aires d’autoroutes sera portée à environ 2,8 GW pour les véhicules légers et 1,6 GW pour les poids lourds. Le réseau électrique devra en conséquence être adapté pour délivrer une puissance totale de 4,4 GW sur les aires concernées.

Afin de simplifier l’usage et l’information du consommateur, le gouvernement impose le paiement par carte bancaire sur toutes les bornes, l’affichage du prix au kilowattheure et la garantie que chaque véhicule puisse se brancher sur n’importe quelle borne (interopérabilité).

Un défi logistique et financier

Ce plan représente un changement d’échelle inédit. Pour tenir la promesse d’un réseau multiplié par cinq en dix ans, l’État devra coordonner un effort de guerre entre les sociétés d’autoroutes, les gestionnaires de réseau (Enedis, RTE) et les opérateurs de bornes.

« C’est une promesse de sérénité que nous faisons aux usagers », a affirmé Philippe Tabarot. Reste désormais à transformer ces annonces en réalité sur le réseau, alors que la consommation électrique sur les grands axes double déjà chaque année.