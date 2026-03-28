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Renault : une nouvelle page de l’ère de Meo se tourne avec la fin des discussions de partenariat avec la banque Santander

Dans Flottes auto / Mobilité pro

Lionel Bret

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Renault met un terme aux discussions lancées par Luca de Meo avec la banque Santander pour créer une coentreprise liée aux activités de sa filiale de location Mobilize. La marque au Losange  redessine donc seule les frontières entre ses activités industrielles et financières. Un coup de poker qu'elle aborde avec une bonne carte en main. 

Renault : une nouvelle page de l’ère de Meo se tourne avec la fin des discussions de partenariat avec la banque Santander
Renault privilégie un développement organique (interne) plutôt qu’une alliance avec une grande banque pour développer ses services de leasing ©Belpress Maxppp

Tout ça, pour rien ! Le partenariat entre Renault et la banque Santander en discussion depuis deux ans, ne se fera finalement pas.

Contacté par Caradisiac, Mobilize Financial Services (captive financière de Renault NDLR) "confirme que les discussions relatives au partenariat initialement envisagé dans le domaine du leasing opérationnel ont pris fin ". Renault continue donc seul le développement de son activité LLD.

La fin des alliances

Après deux ans de négociations (entamées au printemps 2024), le projet de création d’une coentreprise avec la banque espagnole autour de l’activité de LLD de Renault Group a été écarté. La marque au losange choisie de rouler en solo.

La nouvelle direction emmenée par François Provost suit son nouveau cap stratégique et privilégie un développement organique (interne) plutôt qu’une alliance qui aurait pu donner trop de contrôle au partenaire bancaire.

Un recentrage sur le cash

Cette décision s’inscrit dans une restructuration plus profonde de la marque Mobilize amorcée fin 2025. Face à un marché de l’électrique plus complexe que prévu, Renault a sabré dans les projets jugés annexes. L’autopartage (Zity), et le quadricycle électrique Duo, ont été sacrifiés sur l’autel de la rentabilité.

Mobilize se concentre désormais sur deux piliers que sont l’énergie (bornes de recharge) et surtout les services financiers. Mais où trouver le cash nécessaire sans passer par l’intermédiaire d’un groupe bancaire externe ?

L’épargne des particuliers

Pour financer des centaines de milliers de voitures sans l’appui d’un géant bancaire, Renault dispose d’une botte secrète : Zesto. Grâce à ce livret d’épargne maison -Mobilize Financial Services-, le constructeur a collecté près de 30 milliards d’euros auprès des particuliers.

Au lieu d’emprunter de l’argent sur les marchés financiers classiques (où les taux peuvent être élevés et volatils), Renault a décidé en 2012 de collecter l’épargne directement auprès des particuliers via le livret Zesto.

Lorsqu’un client va en concession pour acheter une Renault ou une Dacia et demande un crédit (une LOA/LLD), c’est cette épargne qui sert pour lui accorder ce prêt. Les épargnants financent ainsi l’activité commerciale des voitures Renault Group.

Nouvelles ambitions pour Mobilize Lease&Co

En restant seul maître à bord de sa filiale LLD, Renault sera-t-il contraint de revoir ses objectifs. Avec environ 657 760 véhicules sous contrat (+ 4,1 %), l’objectif d’atteindre 1 million de véhicules d'ici 2030 pourrait être revisé à la baisse. 

En gardant 100 % des profits de sa captive, Renault en reste le seul stratège et en retire les bénéfices. De quoi se recentrer sur la marge plus que sur le nombre. Mais en portant seul le risque. 

Une stratégie à rebours des géants du secteur comme Ayvens (Société Générale), Leasys (Stellantis/Crédit Agricole) ou Arval (BNP ParisBas), tous engagés dans une course effrénée à la taille critique pour ne pas se faire cannibaliser par les autres. 

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