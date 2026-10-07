Stellantis à l’assaut des flottes de taxis avec une offre de leasing sur mesure

Pour les taxis, c’est 'est Noël avant l’heure. Stellantis leur propose des offres de leasing spécifiques sur 48 mois et 200 000 km, assistance 24/7, maintenance et véhicule de remplacement inclus, afin de leur permettre de passer à l’électrique en toute sérénité et avec un budget maîtrisé.

Mieux, si le chauffeur opte pour un véhicule grande autonomie équipé de batteries fabriquées en France, il peut bénéficier d’aides pouvant atteindre 5 600 € par véhicule, à l’achat comme à la location. Un vrai cadeau, mais pour qui ?

Des loyers serrés

Pour rendre les loyers attractifs, le dispositif s’appuie sur une fenêtre de tir gouvernementale qui permet aux professionnels de cumuler plusieurs leviers financiers (jusqu’à 5 600 €) pour passer à l’électrique. À la prime CEE (3 600 €), les professionnels peuvent prétendre à 2 000 € de bonus supplémentaire si le véhicule dispose de batteries made in Europe. Une aubaine qui prendra fin le 31 décembre.

Une démarche simplifiée Lors de la commande auprès du réseau du groupe le client doit justifier de la profession. Les équipes commerciales de Stellantis se chargent directement de déduire le montant des primes du plan de financement ou des loyers, évitant ainsi aux chauffeurs d’avoir à faire l’avance de trésorerie ou à engager de complexes démarches administratives.

Les modèles à grande autonomie, pouvant atteindre plus de 700 km selon les versions, sont accessibles primes CEE déduites, dès 639 € par mois pour le Citroën Ë-C5 AIRCROSS, dès 680 € par mois pour la Peugeot E-3008 et à partir de 799 € par mois pour la DS N°8. Le Leapmotor C10 est quant à lui proposé à partir de 654 € par mois et permet une recharge ultrarapide grâce à sa technologie 800 V.

La question des batteries

En fléchant son offre vers des modèles dotés de batteries produites en France ou en Europe, Stellantis actionne le bonus public de 2 000 € tout en sécurisant la montée en cadence de l'usine ACC de Douvrin (Pas-de-Calais). C’est là que le bât blesse.

Le groupe a été obligé de mettre quatre sites à l’arrêt, suite à une « disponibilité insuffisante de certaines batteries » destinées aux modèles là grande autonomie (jusqu’à 700 km). Ceux-là même lorgnés par les taxis.

Si du côté de Stellantis on assure que la montée en cadence de l’usine ACC se poursuit, mais sa pleine production ne devrait pas intervenir avant courant 2027. De quoi laisser planer le doute sur les (longs) délais de livraisons auxquels pourraient être confrontés les clients.

Un pari gagnant-gagnant ?

Au-delà de l’aide matérielle immédiate, c’est sur les coûts d’exploitation (TCO) que la bascule s’opère. Avec un coût de l’électricité trois à quatre fois inférieur à celui des carburants, les gros rouleurs réalisent des économies substantielles sur l’année. S’ajoutent à cela une fiscalité avantageuse et un confort accru pour le client à bord.

Pour le constructeur cela permet d’écouler des volumes sur des segments à forte valeur ajoutée (SUV et berlines grande autonomie) tout en valorisant ses usines de batteries européennes.

Gagner des parts de marché et une image de marque

Mais le premier mobile est d’ordre concurrentiel. Pendant deux décennies les flottes de taxis ont basculé du diesel, à l’hybride puis plus récemment à l’électrique. Le marché en est encore à ses début et il y a des places à prendre.

Par ailleurs, cela permet à Stellantis d’assurer un volume de vente de véhicules zéro émission qui lui permet de respecter les exigences européennes de réduction des émissions de CO2 (normes CAFE).

Enfin, le taxi ne consomme pas que des kilomètres, il transporte chaque jour des centaines de passagers. De quoi devenir, en faire un ambasssadeur du groupe, habituellement réputé conduire des modèles fiables et solides.