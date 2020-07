Voitures et utilitaires : les modèles plébiscités par les flottes en 2020

Le cabinet AAA Data, expert de la donnée augmentée, des statistiques automobiles entre autres, a dressé le top 20 des voitures particulières (VP) et des utilitaires légers (VUL) neufs les plus immatriculés dans les parcs des entreprises et des administrations entre janvier et la fin juin, soit sur une période couvrant 124 jours ouvrés.

Voitures particulières : la Renault Clio reine des ventes, PSA classe quatre modèles dans le top 5

Un modèle de voiture particulière se détache largement en volume d’immatriculations, selon AAA Data. Il s’agit de la Renault Clio V, avec plus de 16 000 exemplaires écoulés. La firme au losange place trois autres représentants dans le top 10 (la Mégane IV, le Kadjar et la Twingo III) et trois autres encore entre les 15e et 20e places : la Zoé, le Captur, et le Grand Scénic IV qui, quant à lui, engrange 2017 ventes.

Peugeot et Citroën sont eux aussi densément incarnés, avec pas moins de neuf modèles au box-office, et surtout quatre voitures dans le top 5. Le SUV Peugeot 3008 se classe 2e du palmarès, avec 9 940 unités au compteur, devant la Peugeot 208, la Citroën C3 III et la Peugeot 308 II, deux citadines et une compacte qui totalisent à elles trois près de 25 000 adhésions. À noter que le DS7 Crossback, autre ténor du groupe PSA, décroche la 12e position.

Mercedes, Toyota et Volkswagen positionnent trois VP dans le top 20

Il faut attendre également ce 12e rang pour voir apparaître la première voiture signée d’une marque étrangère. La berline compacte Mercedes Classe A fait en effet jeu égal avec le DS7, forte de 2 759 nouveaux spécimens mis à la route sur les six premiers mois de l’année. Le Top 20 intègre deux autres représentantes étrangères. La Toyota Yaris, surnommée la plus française des nippones (elle est assemblée depuis 2001 sur le site automobile d’Onnaing, près de Valenciennes), se classe à la 17e place, avec 2 480 commandes concrétisées, devant le Volkswagen Tiguan, autre best-seller du marché automobile, dont la deuxième génération occupe la 18e place du hit-parade, avec quelque 2 200 éditions réceptionnées par les gestionnaires de parc lors des deux premiers trimestres.

> Immatriculations de voitures particulières dans les flottes (hors sociétés auto et loueurs courte durée) au premier semestre 2020

Rang Modèle Ventes 1 Renault Clio 5 16 210 2 Peugeot 3008 9 940 3 Peugeot 208 8 933 4 Citroën C3 7 831 5 Peugeot 308 7 731 6 Renault Mégane 7 391 7 Peugeot 5008 5 751 8 Renault Kadjar 4 364 9 Renault Twingo 4 075 10 Peugeot 2008 3 656 11 Citroën C5 Aircross 3 119 12 DS 7 Crossback 2 759 12 Mercedes Classe A 2 759 14 Peugeot 508 2 754 15 Renault Zoé 2 697 16 Renault Captur 2 521 17 Toyota Yaris 2 480 18 Volkswagen Tiguan 2 220 19 Citroën C4 SpaceTourer 2 141 20 Renault Grand Scénic 2 017



Utilitaires : PSA domine en volume global d’immatriculations

Du côté des véhicules utilitaires légers, un même panorama se dessine. Le cabinet AAA Data relève là encore l’omniprésence des marques françaises dans le top 20. Le trio de tête se compose de figures bien connues, des best-sellers dont l’influence perdure depuis des années. Le Renault Master monte sur la première marche du podium avec 12 487 exemplaires immatriculés au cours des six premiers mois. Derrière lui s’alignent sa partenaire d’écurie Kangoo (10 906 unités) et le Peugeot Partner, distribué 8 521 fois.

Si l’on considère l’ensemble du top 20 des VUL les plus vendus aux flottes lors des six premiers mois, c’est PSA qui sort vainqueur devant Renault : 43 320 utilitaires neufs contre 41 298 pour la firme de Boulogne-Billancourt. Parmi les autres produits badgés de marques françaises, se glissent le Renault Trafic (5e), le Peugeot Expert (7e), ou encore le Citroën Jumpy (9e).

C’est seulement en milieu de peloton que surgissent les premiers modèles étrangers. L'américain Ford Transit Custom se hisse à la 11e place, avec 3 603 exemplaires recensés, suivi de l’allemand Mercedes Sprinter. Le fourgon star de la firme à l’étoile se classe 13e, avec 3 257 unités vendues. On retrouve Mercedes et le constructeur à l’ovale bleu en fin de palmarès, respectivement aux 17, 18 et 20e places. Volkswagen écoule pendant ce temps son Transporter VI à 1 742 reprises, tandis que le Fiat Ducato, qui fera désormais partie du giron Stellantis, géant de l’automobile officialisé le 15 juillet (issu de la fusion entre PSA et Fiat/Chrysler), se classe 16e.

> Immatriculations d'utilitaires légers neufs dans les flottes (hors sociétés auto et loueurs courte durée) au premier semestre 2020

Rang Modèle Ventes 1 Renault Master 12 487 2 Renault Kangoo 10 906 3 Peugeot Partner 8 521 4 Citroën Berlingo 8 027 5 Renault Trafic 7 968 6 Renault Clio 6 945 7 Peugeot Expert 6 714 8 Peugeot Bower 5 031 9 Citroën Jumpy 4 295 10 Peugeot 208 4 205 11 Ford Transit Custom 3 603 12 Citroen C3 3 456 13 Mercedes Sprinter 3 257 14 Citroën Jumper 3 071 15 Renault Master T3 2 992 16 Fiat Ducato 2 407 17 Mercedes Vito 2 116 18 Ford Transit 2T 1 809 19 Volkswagen Transporter 1 742 20 Ford Transit Connect 1 664

Une tendance produit similaire, mais des ventes en forte baisse

Au-delà de ce leadership, qui confirme avant tout l’appétence de la clientèle business pour les marques et les modèles tricolores, qu’il s’agisse de voitures particulières ou de fourgons, il faut néanmoins rappeler qu’en raison du Covid-19 et des sept semaines de confinement subies au printemps dernier, le volume des immatriculations aux flottes s’est nettement effondré depuis janvier, dépassant péniblement 304 000 nouveaux véhicules neufs, contre 451 000 en 2019, ce qui correspond à plus de 30 % de baisse sur les six premiers mois par rapport à l’année dernière.