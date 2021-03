dailymotion En direct de la loi : l'entretien hors réseau n'est-il pas complètement déconseillé ?

La question de la semaine

« Peut-on vraiment faire entretenir sa voiture, en particulier quand elle est neuve, en dehors du réseau ? » Jean-Noël (Évreux)

En théorie, pas de monopole

La réponse de Maître Tichit : « La réglementation européenne l'a rappelé à de nombreuses reprises : effectivement, il n'existe aucun monopole des constructeurs automobiles sur les véhicules neufs ou d'occasion pour les réparations et l'entretien. Il n'y a pas de monopole, et on peut tout à fait en théorie faire réparer son véhicule hors du réseau… »

Caradisiac : Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, est-ce que cela ne pose pas quelques soucis de faire entretenir ou réparer son véhicule, surtout quand il est récent, en dehors du réseau du constructeur ?

Me Tichit : « Si, cela peut poser des difficultés d'ordre tout à fait procédural. En cas de défectuosité du véhicule, et si une procédure devait être engagée pour aller savoir s'il s'agit d'un vice caché ou d'une usure anormale d'une pièce du véhicule, et bien dans ce cas-là, il y aura éventuellement une expertise qui sera ordonnée, et le fait de l'avoir fait entretenir ou réparer hors du réseau, cela pourra poser des problèmes et compliquer la situation. Quand un véhicule est entretenu dans le réseau, tout est plus facilement consigné, plus la confiance est importante, et ça, indéniablement, ça facilite les prises en garantie, on ne peut que le constater. »

Caradisiac : En fait, ça rend plus difficile cette prise en charge…

Me Tichit : « Exactement, cela pourrait manquer de simplicité. »

En pratique, un parcours du combattant

Conclusion de Caradisiac : Cela fait déjà plusieurs années que la Commission européenne tente de tordre le cou à une idée reçue selon laquelle une voiture perdrait sa garantie dès lors qu'elle est entretenue en dehors du réseau. Sauf qu'en pratique, il faut aussi reconnaître que cette prise sous garantie devient encore plus difficile à faire appliquer dans ce cas-là !

Selon notre expérience, force est de constater en effet que tous les prétextes sont souvent bons pour ne pas prendre d'éventuelles réparations sous garantie. Et la seule manière de s'en sortir dans tous les cas, que le véhicule ait été confié aux bons soins de la marque ou non, c'est au minimum de se montrer tenace et un brin procédurier.