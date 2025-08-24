Des gammes qui s’élargissent avec l’apparition de modèles électriques, c’est ce que l’on connaît depuis un bon moment déjà et depuis que s’approche l’échéance de 2035. Cependant, les constructeurs qui ont besoin de faire du « volume » comptent encore sur les modèles thermiques pour mettre du beurre dans les épinards. Ainsi de nouvelles autos équipées de motorisations thermiques vont apparaître.

Toutefois, les moteurs à explosion auront droit à une électrification en règle, que celle-ci soit légère en 48 volts ou plus forte, dans le cas d’un hybride rechargeable. Il y aura de belles autos « thermiques » à découvrir et si les constructeurs vont mettre en avant le nouveau modèle équipé d’électromoteurs, il a fort à parier que quelques mois (ou semaines) après, on verra apparaître une version hybride chargée d’assurer un beau volume de vente.

Audi Q3

C’est en septembre que l’Audi Q3 de troisième génération va arriver dans les concessions. Ce nouvel opus dispose d’une nouvelle signature lumineuse à deux étages et d’un habitacle qui a été revu de fond en comble et affiche une belle modernité. Pour les motorisations de son SUV, Audi fait confiance à une offre essence de 150 ch à hybridation légère 48 volts, mais il y a aussi un diesel de 150 ch qui sera épaulé plus tard par un autre bloc TDI de 193 ch associé à une transmission Quattro, tandis que pour l’hybride rechargeable à bloc essence ce sera 272 ch. Ce modèle sort de l’usine de Györ en Hongrie, un établissement qui produisait déjà la précédente génération.

Dacia Sandero

L’actuelle Dacia Sandero va tout d’abord bénéficier d’un restylage à l’automne prochain afin de se mettre en conformité avec le style des Duster et Bigster, mais c’est la prochaine génération qui arrivera en 2027 qui devrait renforcer le pouvoir de séduction de ce modèle. Cette nouvelle Sandero qui n’existera plus en finition Stepway, puisque la Stepway va devenir un modèle à part entière, va muscler son jeu en proposant une allure plus dynamique et des lignes plus acérées. Son son capot, on retrouvera un bloc 1.2 de 100 ch et 115 ch (avec une version essence/GPL de 120 ch). Il s’agit d’un nouveau bloc micro-hybride que la version restylée va inaugurer. La prochaine génération pourrait également disposer d’une motorisation hybride de 155 ch dont le Dacia Bigster a eu la primeur. Le tarif de cette Dacia Sandero 4 devrait toujours être attractif.

Ferrari F80

Alors que Ferrari travaille sur une nouveauté 100 % électrique, la marque au cheval cabré vient de dévoiler sa dernière supercar. La Ferrari F80 ne dispose pas d’un V12, mais d’un V6 biturbo de 2 992 cm3 qui avec l’aide de trois moteurs électriques (deux à l’avant un à l’arrière) développe une puissance cumulée de 1 200 ch. Afin de réussir à passer toute la puissance au sol, la transmission intégrale (merci les deux électromoteurs à l’avant) est permanente et cela jusqu’à 350 km/h ! La boîte de vitesses à huit rapports, qui ont fort à faire, est à double embrayage. La voiture dépasse les 4 millions d’euros, mais c’est le prix pour un modèle d’exception qui procure son lot de sensations fortes.

Fiat 500 Hybrid

On la croyait seulement électrique et le constructeur transalpin aussi, mais Fiat a bien dû se rendre à l’évidence que la Fiat 500e 100 % électrique (et ses versions 3+1 et cabriolet) avait un peu de mal à faire aussi bien qu’un modèle thermique en ce qui concerne les ventes. Mieux vaut tard que jamais et en novembre prochain sortira de l’usine de Mirafiori, la nouvelle 500 Hybrid. Celle-ci est disponible en trois carrosseries avec un moteur trois cylindres FireFly 1.0 mild-hybrid 12V associé à une boîte manuelle à six vitesses. De quoi permettre à cette icône automobile de refaire parler d’elle.

Jeep Compass

Avec 2,4 millions d’exemplaires produits depuis 2006, le Jeep Compass est un très bel investissement pour la marque américaine dans la catégorie des SUV compacts. Pour cette troisième génération, le Jeep Compass affiche un style moins sage que le précédent opus avec un design anguleux, une allure plus baroudeuse. Ce modèle utilise la plateforme STLA Medium qui est la même que celle du Peugeot 3008. Sous son capot horizontal et nervuré, on trouve des motorisations électrifiées, du 100 % électrique (213 ch, 231 ch et 375 ch 4x4), mais aussi un bloc essence micro-hybride 48V de 145 ch (entrée de gamme à 40 990 €) et une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Plus long de 15 cm que la précédente génération, ce modèle arrive en concession au dernier trimestre 2025 et il est toujours produit (comme le précédent qui y est assemblé depuis 2019) au sein de l’usine de Melfi en Italie.

Mercedes CLA

Pour le moment Mercedes ne propose que des versions électriques de son nouveau coupé quatre portes Mercedes CLA. Mais les versions hybrides arrivent bientôt. Celles-ci utilisent un bloc thermique, un quatre cylindres essence turbo micro-hybride 48 volts. Le système hybride s’équipe d’une petite batterie de 1,3 kWh permettant de rouler jusqu’à 100 km/h en mode électrique. Cette motorisation sera disponible en trois niveaux de puissance : 136, 163 et 190 ch et pourra être proposée en deux et quatre roues motrices (4matic). Cela sera aussi valable pour la variante de carrosserie break, la Mercedes CLA Shooting Brake qui sera disponible bientôt en concession.

Peugeot 208

La future Peugeot 208 (de troisième génération) qui est prévue en 2027 ne devait être disponible qu’en 100 % électrique, mais la nouvelle direction de l’entreprise en a décidé autrement et ce modèle bénéficiera de l’aide d’une motorisation micro-hybride afin de renforcer les ventes. Ces motorisations devraient afficher 110 et 145 ch et devraient n’être disponibles que quelques mois après l’apparition de la nouvelle Peugeot E-208. La plateforme STLA Small étant priorisée pour les électromoteurs, il faut quelques aménagements pour que des motorisations hybrides puissent y être intégrées. Originalité de ce modèle, une nouvelle génération de i-Cockpit avec l’Hypersquare, le volant rectangulaire, sans liaison mécanique (steer-by-wire), que l’on a vu sur le concept-car Inception.

Renault Clio 6

Elle roule déjà et devrait faire sa première apparition publique dans le cadre du Salon de Munich en septembre prochain. Avec cette sixième génération de Renault Clio, la marque au losange compte conserver les clients qui ne veulent pas passer à l’électrique en proposant des motorisations hybrides. Un 1.2 TCe micro-hybride 48V de 115 ch et 140 ch, qui existera sans hybridation dans une version bicarburation (essence/GPL) de 140 ch. Enfin, en haut de gamme on trouvera une motorisation full-hybrid de 160 ch. Affichant un style (inspiré du concept-car Renault Emblème) en rupture avec le précédent modèle, cette Clio 6 sera plus grande et dotée d’une habitabilité légèrement supérieure.

Toyota Yaris

Grand changement pour la cinquième génération de Toyota Yaris qui arrivera l’an prochain, si la franco-japonaise (qui est aussi fabriquée dans l’usine tchèque de Kolin) conserve une motorisation hybride, elle existera dans une version 100 % électrique qui arrivera quant à elle en 2027 et pourrait prendre une autre dénomination (Yaris+). Quant à la version thermique hybridée, elle va soigner son style avec moins de rondeurs et des lignes plus acérées. Elle devrait prendre quelques centimètres de plus afin de devenir un peu plus habitable.

Volkswagen T-Roc

C’est une star de la gamme Volkswagen, le Volkswagen T-Roc se vend bien au point d’être en tête des ventes des petits SUV en Europe. La nouvelle génération qui va être présentée à la fin de l’été (Salon IAA Mobility de Munich) devra faire aussi bien sinon mieux avec une allure copiée sur celle du nouveau Tiguan (intérieur y compris). Ce nouveau modèle bénéficiera d’une plateforme empruntée à la Golf 8 et des motorisations toutes électrifiées, dont une inédite full-hybrid. Mais ce n’est pas tout puisque ce modèle va céder à la tentation du 100 % électrique avec une déclinaison sur batterie, mais ça ne sera pas avant 2028.