La place des constructeurs étrangers dans les flottes en 2020

Cette année sur le marché des flottes, les conséquences de la crise sanitaire ont eu évidemment un effet délétère sur les volumes de vente. Cela étant, le paysage n’a finalement guère évolué en 2020 si l’on en juge par les chiffres fournis par le Cabinet AAA Data, expert dans l’analyse de la donnée automobile. Ces chiffres nous renseignent sur les 50 premières voitures particulières (VP) neuves immatriculées dans les entreprises de janvier à fin octobre.

On constate que les voitures badgées Peugeot, Renault, Citroën ou DS restent plébiscitées des gestionnaires de parcs. Elles occupent non seulement 26 places dans le classement mais surtout les 12 premières. Cette fois encore, les marques étrangères se contentent donc d’un statut d’outsider, plaçant néanmoins leurs pions autant que possible entre deux modèles tricolores, notamment entre la 20e et la 50e place.

À noter que les voitures commandées par les entreprises se distinguent généralement par un niveau de gamme supérieur. Elles incarnent souvent aussi les partis pris tranchés de leurs concepteurs, sur le plan des motorisations par exemple. C’est le cas chez Ford et surtout chez Toyota, qui demeure leader sur le segment des VP hybrides, devant d’ailleurs toutes les marques françaises. C’est le cas également de Tesla, qui talonne désormais Renault sur-le-champ du 100 % électrique.

La Mercedes Classe A, premier modèle étranger, prend la 13e place provisoire

La première voiture étrangère à figurer dans le classement individuel des 50 modèles les plus vendus aux entreprises depuis janvier n’est pourtant ni japonaise, ni américaine. Elle est en fait allemande, c’est la Mercedes Classe A de dernière génération.

La compacte à l’étoile s’octroie la 13e place du palmarès avec 5 262 immatriculations, juste derrière le Citroën C5 Aircross et devant la Peugeot 508. Sur l’ensemble du millésime 2019, la Classe A s’était écoulée à 7 801 unités, avec à la clé une 15e place au général. Mercedes réussit à faire entrer in extremis un second modèle dans le top 50 cette année. Il s’agit de son SUV à cinq places GLC, qui s’empare de la 49e position.

Toyota, leader des marques en volume global de ventes

Retour sur Toyota à présent qui n’apparaît certes qu’au vingtième rang mais qui, en nombre de modèles et en nombre de voitures vendues, remporte pour l’heure le match 2020 des constructeurs étrangers présents dans les flottes françaises.

La marque nippone rencontre en particulier le succès avec la dernière mouture de sa Corolla, tandis que sa citadine Yaris connaît une adhésion quasi constante. Elles occupent respectivement les 20 et 21e places provisoires. Quelques rangs plus loin, aux 29 et 30e places, Toyota voit s’illustrer deux autres protégés, ses crossovers Rav 4 et C-HR. Sur l’ensemble des dix premiers mois, cela représente pour la marque japonaise près de 12 800 nouvelles mises à la route au service des professionnels. Rappelons qu’en 2019, Toyota avait réalisé 15 000 ventes sur douze mois.

Volkswagen et Ford tapis en embuscade

Cinq mille exemplaires derrière Toyota s’avancent deux autres écuries appréciées des entreprises : Volkswagen et Ford. Volkswagen parvient à maintenir l’attrait pour son SUV Tiguan (22e avec 3 690 exemplaires). La firme de Wolfsburg installe deux autres de ses modèles dans les cinquante premiers. Tout d’abord son urbaine Polo VI, à la 44e place, puis son SUV compact T-Roc, qui s’empare de la 48e place avec 1 606 commandes depuis janvier. En 2019, Volkswagen comptait cinq voitures, soit deux de plus, le Touran et la Golf VII, dans ce classement des ventes aux flottes.

Derrière le motoriste allemand se hisse le premier modèle signé Ford. Le constructeur à l’ovale bleu intègre à l’inverse un représentant supplémentaire. On trouve dans l’ordre sa Focus (23e avec 3 113 unités), en passe de confirmer ses résultats 2019, puis son jeune et charismatique SUV Puma (36e) et enfin sa citadine historique, la Fiesta de septième génération qui prend la 42e place.

BMW place trois modèles et devance Mercedes sur le fil

Derrière Toyota, Volkswagen et Ford, c’est BMW qui réalise les meilleurs résultats depuis janvier (6 954 exemplaires, devant Mercedes, 6 853 ventes). Le constructeur bavarois positionne son SUV X1 à la 25e place avec 2 850 commandes. C’est quelques rangs de gagnés par rapport à 2019. La compacte Série 1 fraîchement restylée fait quant à elle une entrée remarquée à la 31e place avec 2 524 transactions. Pendant ce temps, la Série 3, disponible en berline et break, ferme le peloton provisoire annuel.

En analysant le reste de ce top 50, on observe que la concurrence étrangère est incarnée ensuite par le SUV urbain Volvo XC40 (2 850 ventes), 25e ex-aequo avec le BMW X1. La marque suédoise tire parallèlement son épingle du jeu grâce au deuxième volet du XC60, son SUV familial haut de gamme qui s’adjuge à ce jour la 45e place sur le segment B2B.

Hyundai, Fiat et Skoda confirment leur rang et Tesla fait sensation

On retrouve ensuite Hyundai. La marque sud-coréenne fait coup double, positionnant d’abord son best-seller Tucson à la 40e place, puis son autre SUV porte-bonheur, le Kona, très couru dans sa variante zéro émission, à la 43e place avec 1 860 immatriculations actées en dix mois. Viennent ensuite Fiat, avec une seule et unique égérie, mais pas n’importe laquelle. Il s’agit de l’immuable Fiat 500, toujours estimée des gestionnaires. Elle se classe 27e et recueille 2 781 suffrages.

Nissan brille pour sa part au volant de son Qashqai (32e avec 2 389 exemplaires). On note également que la berline Skoda Octavia (34e) se maintient dans la course. Quant à la luxueuse Tesla Model 3, qui totalisait fin octobre 2044 ventes (soit seulement 400 de moins que sur l’ensemble de l’année 2019), elle conforte son statut de dauphine chez les VP exclusivement 100 % électriques, derrière la Renault Zoé qui elle, se classe au 16e rang des voitures les plus vendues aux professionnels, toutes motorisations confondues.

La dernière marque étrangère présente dans ce palmarès est Mini, filiale de BMW, qui a enregistré avec sa Mini III (41e) quelque 1 900 nouvelles mises à la route.

Reconfinement oblige, difficile de prédire le classement final 2020

Les chiffres le prouvent. Les constructeurs étrangers sont loin de faire de la figuration dans les flottes, y compris au temps du Covid… La plupart semblent même se livrer une bataille commerciale plus acharnée que jamais pour sortir du lot.

Cependant, le reconfinement ayant hélas « sonné » fin octobre, précisément à l’heure où étaient publiées ces dernières statistiques, difficile de prédire l’issue du millésime 2020, de savoir si ces marques, au même titre que les enseignes françaises, vont pouvoir parvenir à conserver leurs rangs respectifs et garder leur dynamique jusqu’à la fin décembre.

Classement des 50 voitures les plus vendues aux flottes depuis janvier 2020

Les marques étrangères résistent bien malgré les conséquences de la crise sanitaire.

Rang Modèles Ventes 1 Renault Clio 29.539 2 Peugeot 208 19.767 3 Peugeot 3008 19.602 4 Peugeot 308 16.536 5 Citroën C3 15.313 6 Renault Mégane 14.155 7 Peugeot 2008 12.426 8 Peugeot 5008 11.353 9 Renault Kadjar 8.883 10 Renault Twingo 7.085 11 Renault Captur 6.720 12 Citroën C5 Aicross 6.608 13 Mercedes Classe A 5.262 14 Peugeot 508 4.606 15 Citroën C4 SpaceTourer 4.480 16 Renault Zoé 4.388 17 DS DS7 Crossback 4.174 18 Citroën C3 Aircross 4.035 19 Renault Grand Scénic 3.903 20 Toyota Corolla 3.830 21 Toyota Yaris 3.733 22 Volkswagen Tiguan 3.690 23 Ford Focus 3.113 24 Peugeot Rifter 2.981 25 BMW X1 2.850 25 Volvo XC40 2.850 27 Fiat 500 2.781 28 Citroën C4 Cactus 2.703 29 Toyota Rav 4 2.622 30 Toyota C-HR 2.596 31 BMW Série 1 2.524 32 Nissan Qashqai 2.389 33 Citroën Berlingo 2.287 34 Skoda Octavia 2.244 35 Renault Scénic 2.230 36 Ford Puma 2.142 37 Peugeot 208 1 2.073 38 Tesla Model 3 2.044 39 Renault Kangoo 1.915 40 Hyundai Tucson 1.904 41 Mini 1.902 42 Ford Fiesta 1.861 43 Hyundai Kona 1.860 44 Volkswagen Polo 1.858 45 Volvo XC60 1.826 46 Renault Trafic 1.782 47 DS DS 3 Crossback 1.681 48 Volkswagen T-Roc 1.606 49 Mercedes GLC 1.591 50 BMW Série 3 1.580

Source AAA Data