Les 7 SUV urbains hybrides du salon Caradisiac: lequel choisir?

Les SUV représentent plus du tiers des ventes de voitures neuves en France, et la catégorie ne cesse de s'élargir. Les modèles de ce type représentent en effet de très importants relais de croissance pour les constructeurs, tant du côté des généralistes que des spécialistes du premium.

Il était par ailleurs logique que cette catégorie adopte progressivement des motorisations hybrides qui présentent le triple avantage d'abaisser les consommations de carburant, d'offrir un fonctionnement plus souple et, dans le cas du Renault Captur E-Tech, Jeep Renegade 4xe et autres Volvo XC40 T5 recharge, de pouvoir rouler une cinquantaine de kilomètres en mode 100% électrique après moins d'une nuit de charge sur le réseau électrique domestique.

De quoi parcourir le trajet domicile-travail sans émissions de CO2 ou autres vilaines particules, et réduire sensiblement la note mensuelle de carburant (après un investissement initial supérieur à celui des motorisations themriques pures, certes).

Le Coréen Hyundai, champion de l'électrification, décline aussi son excellent Kona à la sauce hybride. Celui-ci reçoit l'excellente base technique de la Ioniq, modèle de souplesse, de tempérance (90 g de CO2/km) et d'insonorisation. Attention, il s'agit d'une hybride classique (non rechargeable, donc), ce qui signifie que le moteur électrique serte essentiellement dans les phases de manoeuvres ou comme complément à l'accélération.

Ford joue une carte un peu moins ambitieuse avec son pétillant Puma 1.0 Ecoboost 125 (ou 155) ch à hybridation légère. Celui-ci dispose d'un alterno-démarreur alimenté par une batterie plus puissante, ce qui permet de suppléer le moteur thermique dans les phases d’accélération. Il en résulte une économie de carburant, et donc une baisse des émissions de C02. Pour autant, si ce modèle se montre plus performant et amusant à conduire que ses concurrents, il reste aussi un peu plus gourmand.

Chez Suzuki, le Vitara s'est vu en début d'année adjoindre les services d'un inédit bloc 1.4 Boosterjet Hybrid développant 129 ch. Le 4 cylindres se dote d'un moteur électrique de 10 kW, lequel est alimenté par une petite batterie lithium-ion 48V à la capacité de 0,4 kWh. A l'usage, cela se traduit par une récupération d'énergie dans les phases de décélération et de freinage, laquelle énergie est réinjectée à l'accélération afin de soulager le moteur thermique. Là encore, il n'est pas question de rouler en 100% électrique mais juste d'abaisser les consommations.

Le Suzuki Ignis, sorte de micro-SUV long de 3,70 m et tout récémment restylé, dispose d'une technologie identique. Son moteur 1.2L Dualjet hybrid s'est récemment c'une batterie de 10 Ah (au lieu de 3 précédemment) qui, en suppléant le petit bloc 4 cylindres, en modère fortement l'appétit. Nous avons en effet relevé une moyenne de 5,2 l au cours de notre essai, sans éco-conduite.

On le voit, le terme d'hybridation recouvre des réalités bien différentes, à tous les tarifs. Quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir de disposer aujourd'hui d'un tel choix au moment de l'achat.

SUV urbains hybrides:

Les dernières nouveautés présentes au salon Caradisiac

Les modèles moins récents

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'a pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles berlines compactes, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Renault Mégane restylée plutôt que l'ancienne Peugeot 308.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter un SUV urbain hybride d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "Le Captur E-Tech, une offre inédite"

Le Captur n’est pas un modèle hybride rechargeable de plus. Sa technologie a fait l’objet de plus de 150 brevets afin de maximiser les phases de conduite en électrique. Un procédé brillant qui optimise les consommations pour offrir une autonomie confortable, sans détériorer les performances de la voiture.

Manuel Cailliot : "Le Renault Captur, par défaut"

J'aurais bien dit Ford Puma, mais honnêtement, ce n'est pas un "vrai" hybride, seulement un "mild hybrid", qui ne peut rouler même 100 m en 100 % électrique, ce qui pour moi est la définition d'un "full hybride". Alors le Captur apparaît comme mon choix. Il est déjà particulièrement réussi en version thermique. Homogène à souhait. Alors avec un système hybride innovant qui lui octroit de belles performances et une consommation particulièrement basse, c'est un excellent choix, s'il s'avère fiable dans le temps.

Pierre Desjardins : "Le Renault Captur E-Tech, la nouveauté sans complexe"

"Même si on est une première incursion dans le monde de l'hybride rechargeable, Renault a réalisé un coup de maître avec la technologie E-Tech appliquée à un Captur déjà brillant de base. Les deux se marient particulièrement bien, avec un agrément très satisfaisant et une efficience étonnante."

Pierre-Olivier Marie : "Le Puma, si un essai confirme la bonne impression de départ "

"Sympa le Captur, mais un peu trop "usine à gaz" à mon goût. Je lui préfère le Puma, dont j'apprécie le style, le caractère amusant de la conduite et les aménagements intérieurs bien pensés."

Olivier Pagès : "Le Renault Captur, un futur best-seller"

"Le premier Renault Captur était un carton, le second a toutes les chances de l'être. Etant très sensible à la présentation intérieure, les améliorations qui ont été apportées dans ce domaine me touchent particulièrement. L'arrivée de cette version hybride rechargeable qui est inédite m'a séduite par sa polyvalence et son agrément."

