C’est devenu un rituel. À chaque Mondial de l’auto, les décideurs de l’industrie automobile se réunissent pour un grand raout international à deux pas du salon. Et pour ce cru 2026 du Paris Automotive Summit, Luc Chatel, qui préside la PFA (l’organisme qui regroupe les constructeurs et équipementiers français) a donné le ton, dès l’ouverture, en paraphrasent le docteur Shweitzer « Lors du précédent sommet, il y a deux ans, il était minuit moins cinq pour l’industrie auto. Aujourd’hui, il est minuit moins une minute ».

Mais le docteur Chatel était bien entouré pour lancer son cri d’alarme. À ses côtés, Oliver Blume, le boss de Volkswagen succédait à Antonio Filosa, patron de Stellantis, bientôt rejoint par François Provost, directeur général du groupe Renault.

Chinois envahisseurs et États règlementeurs

Tous désignent évidemment du doigt les méchants Chinois, et d’ailleurs l’un deux, a même fait le voyage. Xiapeng He, fondateur et patron de XPeng a tenté de faire circuler le calumet de la paix en préconisant le dialogue et la bonne volonté de tous.

Les industriels occidentaux ont quant à eux trouvé deux autres empêcheurs de tourner en rond : l’État français et l’Europe. Luc Chatel a fustigé le système du bonus-malus payé par les CEE, ses ponctions faites auprès des énergéticiens. « On fait finalement payer à des vieilles dames les bonus sur leur facture d’électricité pour que de plus jeunes qu’elles s’achètent une voiture électrique ». Il envisage d’ailleurs de donner à chaque candidat à la présidentielle (qui devraient tous se précipiter au salon), un livre blanc avec les revendications de la filière, dont ce bonus-malus devenu, selon lui, chaotique.

Autre bête noire de tous : Bruxelles est fustigée pour ses normes incessantes, du C02 à celles liées à la sécurité. « 25 % de nos ingénieurs travaillent à 100 % sur ces normes ». Et François Provost d’ajouter que les autos vont encore augmenter si elles sont appliquées et que les nouvelles normes pourraient coûter 3 000 euros par voiture.

Les Big Three européens

Alors que faire ? Comme en politique l’amitié, franco-allemande de l’automobile serait la panacée. Oliver Blume de VW évoque carrément les big three européens, à savoir son entreprise, Renault et Stellantis, négligeant au passage ses compatriotes BMW et Mercedes. À eux trois ils entendent continuer à plaider à Bruxelles, pour en finir avec, selon tous les participants à ce sommet, le défaut principal de l’UE selon Luc Chatel, pour qui « les Chinois innovent, les Américains investissent et les Européens réglementent ». Oubliant, au passage que les Chinois appliquent eux aussi, les normes et règlements européens lorsqu’ils vendent des autos sur le Vieux Continent.

De son côté, Oliver Blume salue néanmoins la démarche de l’UE de favoriser les petites autos électriques et abordables. Mais il note au passage, « qu’il faut adapter les capacités à la réalité. On a encore besoin de beaucoup de temps pour gagner autant d’argent avec les petits modèles électriques qu’avec les modèles thermiques équivalents ». Un argument étonnant puisque l’ensemble des constructeurs européens ont abandonné depuis plusieurs années le segment A parce qu’il n’était pas rentable.