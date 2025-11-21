Le Tesla Model Y Performance restylé reste-t-il une référence face aux Allemands armés jusqu'aux dents ?
2. Un équipement pléthorique pour le Tesla Model Y Performance
Le Model Y Performance reprend, bien entendu, l’équipement riche de ses frangins, avec notamment le toit vitré panoramique, l’écran tactile arrière de 8 pouces les sièges de deuxième rangée inclinables électriquement, la conduite semi-autonome "Autopilot", et les mises à jour des logiciels à distance. Mais il ajoute, vocation sportive oblige, une lame avant redessinée, le diffuseur arrière, les jantes forgées "Arachnid 2.0" de 21 pouces, des étriers de frein rouges, l’aileron arrière en fibre de carbone, les sièges sport à assise réglable en longueur électriquement, des inserts en fibre de carbone sur le tableau de bord et les contre-portes, un pédalier en aluminium, et enfin le nouvel écran tactile de 16 ».
Equipements et options
Version : 480 PERFORMANCE DUAL MOTOR AWD 75 KWH
Equipements de sécurité
Antibrouillards LED
Equipements de confort
Sièges AV électriques réglables
Rétroviseurs latéraux chauffants, rabattables électriquement et avec obscurcissement automatique
Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB-C et recharge sans fil pour 2 smartphones
Commandes de climatisation avancées
Ecran tactile central de 15"
Système audio haut de gamme - 13 HP, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif
Musique et médias accessibles via Bluetooth
Sièges AV et AR chauffants
Sièges AR rabattables à plat individuellement
Esthétique / Carrosserie
Toit en verre teinté avec protection ultraviolette et infrarouge
Peinture Multicouches Pearl White
Autres équipements
Système de filtration de l'air HEPA
Port USB-A dans la boîte à gants avec un dispositif de stockage portable de 128 Go inclus
Profils de conducteur personnalisés
Intérieur Black PUR
Tapis de sol intérieur
Pack Performance
21" Uberturbine Wheels
Basic Autopilot
Options disponibles
-
Peinture métallisée Midnight Silver:
1600 €
-
Peinture Multi-Coat Red:
2000 €
-
Tow Package:
1350 €
-
19" Pirelli Winter Wheels Model Y:
2175 €
-
Enhanced Autopilot:
3800 €
-
Intérieur Back and White:
1190 €
-
21" Pirelli Winter Wheels Model Y:
3469 €
-
Peinture Midnight Cherry Red:
2600 €
-
Peinture Quicksilver:
2600 €
-
Full Self-Driving Capability:
7500 €
-
Paint Deep Blue Metallic:
1300 €
-
Peinture Solid Black:
1300 €
-
3rd Row Seating:
4000 €
