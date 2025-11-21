Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Performance restylé reste-t-il une référence face aux Allemands armés jusqu'aux dents ?

Alan Froli

2. Un équipement pléthorique pour le Tesla Model Y Performance

 

Le Model Y Performance reprend, bien entendu, l’équipement riche de ses frangins, avec notamment le toit vitré panoramique, l’écran tactile arrière de 8 pouces les sièges de deuxième rangée inclinables électriquement, la conduite semi-autonome "Autopilot", et les mises à jour des logiciels à distance. Mais il ajoute, vocation sportive oblige, une lame avant redessinée, le diffuseur arrière, les jantes forgées "Arachnid 2.0" de 21 pouces, des étriers de frein rouges, l’aileron arrière en fibre de carbone, les sièges sport à assise réglable en longueur électriquement, des inserts en fibre de carbone sur le tableau de bord et les contre-portes, un pédalier en aluminium, et enfin le nouvel écran tactile de 16 ».

Equipements et options

Version : 480 PERFORMANCE DUAL MOTOR AWD 75 KWH

Equipements de sécurité

  • Antibrouillards LED

Equipements de confort

  • Sièges AV électriques réglables

  • Rétroviseurs latéraux chauffants, rabattables électriquement et avec obscurcissement automatique

  • Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB-C et recharge sans fil pour 2 smartphones

  • Commandes de climatisation avancées

  • Ecran tactile central de 15&quot;

  • Système audio haut de gamme - 13 HP, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif

  • Musique et médias accessibles via Bluetooth

  • Sièges AV et AR chauffants

  • Sièges AR rabattables à plat individuellement

Esthétique / Carrosserie

  • Toit en verre teinté avec protection ultraviolette et infrarouge

  • Peinture Multicouches Pearl White

Autres équipements

  • Système de filtration de l&#039;air HEPA

  • Port USB-A dans la boîte à gants avec un dispositif de stockage portable de 128 Go inclus

  • Profils de conducteur personnalisés

  • Intérieur Black PUR

  • Tapis de sol intérieur

  • Pack Performance

  • 21&quot; Uberturbine Wheels

  • Basic Autopilot

Options disponibles

  • Peinture métallisée Midnight Silver

     : 

    1600 €

  • Peinture Multi-Coat Red

     : 

    2000 €

  • Tow Package

     : 

    1350 €

  • 19" Pirelli Winter Wheels Model Y

     : 

    2175 €

  • Enhanced Autopilot

     : 

    3800 €

  • Intérieur Back and White

     : 

    1190 €

  • 21" Pirelli Winter Wheels Model Y

     : 

    3469 €

  • Peinture Midnight Cherry Red

     : 

    2600 €

  • Peinture Quicksilver

     : 

    2600 €

  • Full Self-Driving Capability

     : 

    7500 €

  • Paint Deep Blue Metallic

     : 

    1300 €

  • Peinture Solid Black

     : 

    1300 €

  • 3rd Row Seating

     : 

    4000 €

Sommaire

Tesla Model Y

