La concurrence : surtout teutonne !

Le Tesla Model Y Performance rivalise donc avec les SUV familiaux électriques les plus puissants, capables de distribuer entre 450 et 500 ch aux quatre roues, notamment l’Audi SQ6 (en version Sportback surtout), le BMW iX3 50 xDrive, et le Mercedes GLC EQ 400 4Matic pour ce qui concerne les modèles européens, en attendant l’arrivée, en 2026, du Volvo EX60. Dans le reste du monde, il trouvera également sur sa route son compatriote Ford Mustang Mach-e, performant dans sa version GT, le Chinois XPeng G6 Performance, ou encore, la Kia EV6 GT, à la puissance délirante de 650 ch.

À retenir : pas de chichi pour le chouchou !

Le véhicule préféré des pros électriques prouve une nouvelle fois, avec cette version Performance, que la légèreté (relative) est la clef de la sportivité. Car s’il n’est pas le plus puissant de la catégorie avec ses 460 ch, il avance une sensation de poussée digne d’un modèle de 650 ch tel que le Kia EV6 GT, du moins sur les premiers mètres. En outre, il se montre toujours aussi réactif et agile en virage, même s’il manque un peu de mordant au freinage, et son efficience à haute vitesse garantit toujours un bon rayon d’action malgré la capacité, désormais modeste pour la catégorie, de sa batterie. De quoi lui pardonner son manque de raffinement à bord, qui au passage lui permet toujours d’afficher des prix compétitifs, le XPeng G6 étant le seul à proposer un rapport prix/puissance plus alléchant.

Caradisiac a aimé

Performances

Comportement routier

Tarifs

Équipement

Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé

Freinage peu mordant

Manque de raffinement intérieur

Ergonomie tactile déroutante