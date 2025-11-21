Le Tesla Model Y Performance restylé reste-t-il une référence face aux Allemands armés jusqu'aux dents ?
4. Le Tesla Model Y Performance mérite largement 14/20
La Tesla Model Y Performance Dual Motor (460 ch, à partir de 61 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV familiaux électriques de plus de 450 ch à quatre roues motrices, qui comprend notamment :
-Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro (489 ch, à partir de 102 270 €)
-BMW iX3 50 xDrive (469 ch, à partir de 71 950 €)
-Ford Mustang Mach-e GT (487 ch, à partir de 73 490 €)
-Kia EV6 GT (650 ch, à partir de 70 550 €)
-Mercedes GLC 400 4MATIC EQ (489 ch, à partir de 71 900 €)
-XPeng G6 AWD Performance (485 ch, à partir de 50 990 €)
|Tesla Model Y Dual Motor Performance 2025
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,1 /20
