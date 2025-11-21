Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Performance restylé reste-t-il une référence face aux Allemands armés jusqu'aux dents ?

Alan Froli

4. Le Tesla Model Y Performance mérite largement 14/20

 

La Tesla Model Y Performance Dual Motor (460 ch, à partir de 61 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV familiaux électriques de plus de 450 ch à quatre roues motrices, qui comprend notamment :

-Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro (489 ch, à partir de 102 270 €)

-BMW iX3 50 xDrive (469 ch, à partir de 71 950 €)

-Ford Mustang Mach-e GT (487 ch, à partir de 73 490 €)

-Kia EV6 GT (650 ch, à partir de 70 550 €)

-Mercedes GLC 400 4MATIC EQ (489 ch, à partir de 71 900 €)

-XPeng G6 AWD Performance (485 ch, à partir de 50 990 €)

Tesla Model Y Dual Motor Performance 2025
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
  • 7.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
