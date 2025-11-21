La Tesla Model Y Performance Dual Motor (460 ch, à partir de 61 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV familiaux électriques de plus de 450 ch à quatre roues motrices, qui comprend notamment :

-Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro (489 ch, à partir de 102 270 €)

-BMW iX3 50 xDrive (469 ch, à partir de 71 950 €)

-Ford Mustang Mach-e GT (487 ch, à partir de 73 490 €)

-Kia EV6 GT (650 ch, à partir de 70 550 €)

-Mercedes GLC 400 4MATIC EQ (489 ch, à partir de 71 900 €)

-XPeng G6 AWD Performance (485 ch, à partir de 50 990 €)