Baromètre des ventes octobre 2020 : le marché auto replonge mais Peugeot brille

Les chiffres à retenir pour octobre 2020 - 171 049 voitures particulières neuves immatriculées, en baisse de 9,5 %. - Peugeot devance Renault au classement des marques, avec 34 499 ventes. - La Peugeot 208 est large leader du classement des modèles, avec 9 785 ventes.

Si le marché automobile avait bien repris après le premier confinement, il est orienté à la baisse depuis août et le plongeon a continué en octobre. Le mois dernier, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 9,5 %, à 171 049 autos.

Il y a toutefois un jour ouvré en moins et la mise en place d'un deuxième confinement le 30. Cette fois, les concessionnaires peuvent livrer sur rendez-vous les véhicules, mais l'activité a forcément été perturbée pour la fin du mois. De plus, octobre 2019 (qui sert de comparaison) avait été un bon cru.

François Roudier, porte-parole du CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles), a même souligné auprès de BFM que ce sont des ventes plus "saines" par rapport aux fins d'année habituelles, avec plus de ventes aux particuliers et des prix moins bradés, ce qui permet de maintenir les marges.

Dans ce mois d'octobre en baisse, il faut souligner la bonne forme de Peugeot. Le Lion est en hausse de 2,1 % et se place en tête des constructeurs. Il est porté par le succès des 208 et 2008, qui continuent de se vendre mieux que les Clio et Captur. Renault limite la casse à - 4,7 %. Mais Dacia cale encore, avec - 23,3 %. Le roumain est toutefois perturbé par la fin de carrière de la Sandero.

Avec un marché qui replonge, les constructeurs qui progressent se font rares. On note qu'Audi confirme sa bonne reprise. Après avoir été en hausse de près de 40 % en septembre, la marque aux anneaux a augmenté ses ventes de 17,9 % en octobre. Opel se ressaisit, avec + 20,2 %. Mais l'allemand reste l'un des grands constructeurs avec le plus mauvais bilan de 2020, ses ventes ayant chuté de 37,5 % sur les dix premiers mois de l'année.

Sur cette période, Volkswagen fait encore pire, avec - 38,5 %. Pour octobre, VW est encore à - 11 %. C'est moins mauvais que Fiat (- 26,5 %), Ford (- 27,2 %), Seat (- 28,4 %), BMW (- 28,5 %) ou encore Toyota. Le japonais cale en octobre après avoir bien résisté à la crise. Ses ventes ont chuté de 33 % le mois dernier.

Du côté des marques

LE TOP : SUZUKI Grosse hausse des ventes pour le japonais. En octobre, les immatriculations de Suzuki ont augmenté de 43 %, à 2 294 véhicules. C'est quasiment autant que Seat. Depuis le début de cette année si particulière, la marque est en baisse de 36 %. LE FLOP : PORSCHE Ça coince du côté de l'allemand, avec des immatriculations qui ont quasiment été divisées par deux : - 47,5 % et 346 véhicules. Toutefois, Porsche est l'un des constructeurs qui a le mieux résisté à la tempête, avec un cumul 2020 en recul de 12,5 % seulement.

Le Top 15 des constructeurs

Rang Marques Octobre 2020 Évolution* Cumul 2020 Évolution* 1 Peugeot 34 499 + 2,1 % 246.451 - 22,7 % 2 Renault 33.043 - 4,7 % 257.436 - 23,1 % 3 Citroën 18.881 - 12,1 % 136.453 - 31,8 % 4 Volkswagen 10.620 - 11,0 % 73.996 - 38,7 % 5 Dacia 9.535 - 23,3 % 81.520 - 29,7 % 6 Toyota 6.939 - 33,1 % 72.903 - 15,3 % 7 Mercedes 5.361 - 2,4 % 39.973 - 26,6 % 8 Opel 5.097 + 20,2 % 37.457 - 37,5 % 9 Audi 4.724 + 17,9 % 34.860 - 24,1 % 10 Ford 4.696 - 27,2 % 45.722 - 29,8 % 11 Kia 4.318 + 9,9 % 32.358 - 12,8 % 12 Fiat 4.082 - 26,5 % 33.940 - 43,7 % 13 BMW 3.979 - 28,5 % 34.368 - 22,8 % 14 Hyundai 3.593 - 9,8 % 29.411 - 11,0 % 15 Skoda 3.012 - 0,6 % 23.570 - 18,3 %

* par rapport à la période équivalente 2019

Du côté des modèles

LE TOP : AUDI Q3 SPORTBACK Depuis le début de l'année, 2 918 exemplaires du Q3 Sportback ont été écoulés. Cette carrosserie coupé représente 40 % des ventes de la famille Q3. Et son avantage pour Audi est de faire grimper le prix de vente moyen ! LE FLOP : VOLKSWAGEN GOLF 8 C'est un petit flop. Mais la Golf 8 connaît un début de carrière très poussif en France. Même s'il y a eu le premier confinement, elle ne s'est pour l'instant écoulée qu'à 6.086 exemplaires chez nous, bien loin du niveau habituel de la Golf.

Le Top 15 des modèles

Source statistiques : CCFA