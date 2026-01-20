Juin

Porsche 718 Cayman Electric (Électrique)

L’année 2026 devrait marquer enfin la fin de la mise au point de la nouvelle génération de Porsche 718 Cayman qui sera électrique, mais finalement pas que… Tout d’abord, parce que l’arrivée de ces nouvelles autos ne marquera pas la fin des Porsche 718 thermiques pour autant, puisque Porsche va faire durer le plaisir avec des versions thermiques en petite série sur la génération actuelle (actuellement la Porsche Cayman est disponible en version GT4 RS de 500 ch). Puis vers la fin de la décennie, Porsche devrait remanier la plateforme de la nouvelle 718 pour qu’elle accueille un moteur thermique. Cela nécessite de gros travaux sur cette base technique SSP, puisque celle-ci était destinée au départ à n’être qu’électrique et que pour installer un moteur à explosion, il faut modifier le berceau arrière. En attendant, la nouvelle Porsche 718 Cayman Electric disposera de batteries positionnées très bas derrière les sièges conducteur et passager (architecture e-core) afin de disposer d’un centre de gravité le plus bas possible et permettre au conducteur d’avoir une position de conduite aussi basse que dans le modèle thermique. Le moteur électrique, dont la puissance sera supérieure à celui des motorisations thermiques pour compenser le poids de l’ensemble (il existera plusieurs versions de la Cayman avec des puissances différentes) entraînera les roues arrière. Si la présentation a lieu en 2026, le lancement commercial attendra sans doute 2027.

Août

Lexus LFA (Électrique)

La LFA revient chez Lexus. Si cela reste un vrai bolide sportif avec des formes aérodynamiques modelées par l’air, le modèle est plus bestial que la Toyota LFA commercialisée à un petit nombre (500 exemplaires) de 2010 à 20212. D’une longueur de 4,69 mètres et d’une largeur de 2,04 mètres, l’auto ne mesure que 1,20 mètre de haut. La future Lexus LFA dispose toujours d’un long capot comme la LFA de 2010 mais sous celui-ci on ne trouve plus un bloc V10 atmosphérique, mais une motorisation 100 % électrique. Une motorisation « zéro émission » dont Lexus garde encore au secret de nombreux éléments de la fiche technique, dont le niveau de puissance, la capacité de la batterie, l’autonomie… Dotée d’une structure en aluminium, cette Lexus LFA n’est encore qu’au stade d’un concept-car mais pourrait devenir cette année, une voiture de série avec une présentation au cœur de l’été pour un lancement commercial au cours de l’année 2027.

Septembre

Toyota GR GT (Thermique)

Héritière de la célèbre Toyota 2000 GT de la fin des années 1960, la Toyota GR GT est une super sportive développée par la division compétition de Toyota, le Gazoo Racing (d’où le GR dans le nom). Avec ce modèle équipé d’un moteur V8 hybride d’au moins 650 ch et 850 Nm de couple, la marque japonaise vise les Ferrari et Porsche d’une puissance équivalente. Le moteur V8 biturbo de 4 litres est un bloc inédit assez compact dont les turbos sont disposés à l’intérieur du V, et pour une meilleure lubrification il est équipé d’un carter sec. Positionné assez bas dans la cellule centrale, le conducteur dont le centre de gravité est situé presque au même point que celui du véhicule dispose d’une voiture à roues arrière motrices équipée d’un moteur placé à l’avant. La structure de cette Toyota GR GT est entièrement en aluminium (une première pour Toyota) et elle est équipée de freins Brembo avec disques carbone/céramique, d’une suspension à double triangulation aux quatre coins et des jantes de 20 pouces équipées de pneus spécifiques Michelin Pilot Sport Cup 2.

Octobre

Audi TT (Électrique)

Audi pourrait bien présenter à l’occasion du Mondial de l’automobile à Paris la version définitive de la future Audi TT électrique. La voiture de série devrait s’inspirer fortement du concept-car (Concept C) vu à Milan l’an dernier dans le cadre de l’événement « Strive for clarity » (rechercher la clarté en français). Pour développer son futur modèle, Audi se sert de Porsche qui travaille sur les futures Porsche 718 Cayman et Boxster électriques et va utiliser la même plateforme que la marque sportive allemande, il s’agit d’une base technique SSP produite par Volkswagen mais fortement remaniée par Porsche. D’ailleurs au printemps 2025, un prototype de la future Audi TT reprenant une base de Porsche Boxster électrique a été vu effectuer des essais de mise au point sur la route. La plateforme SSP dispose d’une architecture électrique de 800 volts, elle peut accueillir des puissances jusqu’à 1000 ch et elle est largement modulable pour s’adapter à toutes sortes d’autos. Grâce à cela, la future Audi TT existera en version coupé et roadster et pourrait disposer de quatre roues motrices avec un moteur électrique positionné sur chacun des essieux.

Novembre

Hyundai Ioniq 3 (Électrique)

Le concept-car Hyundai concept Three présenté lors de l’IAA Mobilité 2025 à Munich prouve que la marque coréenne cherche à réinventer le coupé Hyundai Veloster (deux générations 2011 et 2018) en proposant un modèle d’allure moderne et racé. Ce concept-car ne restera pas qu’une étude de salon et devrait changer rapidement de statut et devenir modèle de production. À cette occasion, il pourrait prendre le nom de Hyundai Ioniq 3. Si le coupé Veloster était doté d’une carrosserie asymétrique (deux portes d’un côté, une de l’autre), la future Hyundai Ioniq 3 devrait posséder quatre portes, avec la particularité que les portes arrière seront à ouverture antagoniste. Afin de motoriser cette auto, Hyundai pourrait bien reprendre les éléments électriques du SUV Kia EV3, avec un moteur électrique sur l’essieu arrière (propulsion) et dans les versions les plus haut de gamme, deux moteurs électriques afin d’avoir droit à une transmission intégrale (pourquoi pas pour une future version N).

Décembre

Lamborghini Fenomeno (Thermique)

Véhicule d’exception, la Lamborghini Fenomeno reprend le nom d’un célèbre taureau qui grâce à son courage a été gracié lors d’une corrida à Morelia au Mexique en 2002. Cette auto a été conçue pour célébrer les 20 ans du Centro Stile de la marque inauguré en 2005. Utilisant des éléments de Lamborghini Revuelto (châssis carbone et V12 « atmo » 6.5), la Fenomeno s’en démarque par un style repensé et un nouveau regard plus proche de celui des Aventador ou Huracan. Le moteur V12 prend 10 ch de plus au passage (835 ch contre 825 ch sur la Revuelto), utilise une batterie plus grosse de 7 kWh afin de doubler l’autonomie électrique qui ne dépasse pas toutefois vingt kilomètres. Utilisant un système hybride constitué de trois moteurs électriques (deux à l’avant, un à l’arrière) la puissance cumulée atteint les 1 080 ch, un nouveau record pour la firme de Sant’Agata. L’auto peut rouler à 350 km/h en pointe, passe de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et le 0 à 200 km/h en 6,7 secondes, ce qui fait d’elle la Lamborghini la plus rapide jamais produite. Pour en devenir propriétaire, il faut effectuer un virement de 3 millions d’euros (pour rappel, la Revuelto est disponible à partir de 506 800 euros) et faire partie des 29 chanceux qui auront droit à un exemplaire numéroté de ce bolide.