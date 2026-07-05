Face aux SUV omniprésents, les berlines n’ont pas dit leur dernier mot. Et les constructeurs vont leur redonner des couleurs pour séduire.

Il est vrai que les SUV ont la cote, mais ils ne représentent pas la totalité du marché automobile. Il existe d’autres types de carrosserie comme les berlines qui représentent un grand nombre de ventes chaque année. Les breaks même s’ils sont moins nombreux, sont aussi très appréciés par les automobilistes qui ont besoin d’un beau volume de chargement.

Les constructeurs tout en investissant massivement dans la catégorie des SUV ne peuvent faire l’impasse sur les berlines et les breaks, d’autant plus qu’à l’heure du tout électrique, ce type de modèle possède un bel atout, celui d’une ligne aérodynamique plus efficace. Elle favorise la pénétration dans l’air et permet de disposer, avec la même batterie, d’une autonomie supérieure à celle d’un SUV haut sur roues. Bien entendu, en France, les berlines en question seront surtout des cinq portes, les berlines à coffre (trois volumes), en particulier dans les catégories citadines et compactes étant très souvent boudées par le public français.

« Il n’y a pas que le SUV dans la vie »

Mais la ligne aérodynamique d’un modèle n’est pas forcément ce qui conditionne l’acte d’achat. Il y a aussi de nombreux automobilistes qui n’ont pas besoin d’un SUV ou qui refusent tout simplement d’en acheter un. Si en Europe les ventes de SUV s’approchent des 60 % en 2025, il reste encore 40 % de modèles vendus qui ne sont pas des SUV. Parmi toutes ces automobiles « non-SUV », les berlines sont les plus nombreuses. Et l’on trouve de tout dans cette catégorie : de la mini-citadine à la limousine en passant par la citadine polyvalente et les berlines compactes. La part des breaks et là aussi loin d’être négligeable avec en première ligne le break Skoda Octavia Combi (qui va passer bientôt par une nouvelle case restylage) qui est le plus vendu en Europe. Et puis, sur le marché allemand les breaks ont la cote, il faut dire que les marques germaniques, en particulier haut de gamme, en proposent plusieurs dans leur catalogue comme les A6 e-tron Avant, BMW Série 3 Touring, Mercedes CLA Shooting Brake, etc.

Tarif plus attractif pour les berlines par rapport aux SUV

Si les berlines arrivent toujours à séduire malgré la présence de plus en plus importante de SUV, c’est aussi grâce à leur prix. En effet, les SUV sont souvent plus chers de quelques milliers d’euros (jusqu’à 6 000 € chez un constructeur généraliste pour des modèles très proches techniquement). Alors que la plupart des SUV reprennent une base technique de berline. Ce tarif plus élevé peut être un sérieux frein à l’achat et si les constructeurs font souvent de meilleures affaires en vendant un SUV plutôt qu’une berline de même taille, ils ne peuvent se priver de proposer une offre qui attirera un client chez eux. C’est pour cela qu’ils ne peuvent mettre de côté une catégorie qui leur assure de belles ventes et vont tout faire pour que leurs berlines soient de plus en plus séduisantes.

Les citadines polyvalentes toujours aux avant-postes

La catégorie des citadines polyvalentes à encore de beaux jours devant elle. En particulier en France, où les Peugeot 208, Dacia Sandero et Renault Clio sont sur le podium des véhicules les plus vendus. Alors que la Renault Clio a été renouvelée récemment, la nouvelle génération de Peugeot 208 sera dévoilée cette année et la Sandero qui vient de s’équiper d’une motorisation full hybrid de 155 ch sera renouvelée en 2028. Comme la Peugeot 208, la Dacia Sandero sera déclinée pour la première fois, en version électrique. Les berlines compactes ont aussi leur mot à dire et si la Renault Mégane (qui vient d’être restylée) est devenue un crossover, la future Citroën C4 se conjuguera avec des motorisations thermiques hybridées et du 100 % électrique en 2027, quant à la Peugeot 308, elle devrait s’équiper comme la future Opel Astra de la nouvelle plateforme multi-énergies, récemment dévoilée par Stellantis qui se nomme STLA One. 308 et Astra auront donc droit à des motorisations hybrides et 100 % électriques. Reine des compactes, la Volkswagen Golf va se transformer en 2030 en ID.Golf électrique (l’actuelle génération pourrait être restylée pour durer le plus longtemps possible) et mettra à la retraite la toute nouvelle ID.3 Neo. Alfa Romeo va relancer la Giulietta comme Lancia la Delta, et Toyota renouvellera dans deux ans sa célèbre Corolla avec toujours une motorisation hybride, mais aussi une motorisation 100 % électrique, à moins que la marque japonaise se décide à doubler son offre avec deux modèles distincts.

Les SUV familiaux font énormément de mal aux grandes berlines

Les berlines qui souffrent le plus de l’omniprésence des SUV sont les modèles familiaux. Hormis les groupes allemands (BMW, Mercedes et Volkswagen) qui poursuivent leurs investissements dans ce segment, pratiquement toutes les autres marques européennes l’ont déserté. Il n’y a plus de Peugeot 508 et de Renault Talisman en concession, on ne connaît pas encore la date pour le renouvellement de l’Alfa Romeo Giulia. Mais chez les marques allemandes, il y aura une inédite Audi A4 e-tron en berline et en break, tandis que la BMW i3 est déjà là et que la nouvelle génération de BMW Série 3 thermique se prépare, la Mercedes Classe C se dote d’un moteur électrique avec la version EQ, la Volkswagen Passat existe toujours en break et l’ID.7 et ID. 7 Tourer sont les familiales électriques de la marque de Wolfsburg. Enfin de petites nouvelles apparaissent, comme la Genesis G80 de la marque coréenne Genesis ou la grande berline électrique Xpeng P7 + dotée d’une vitesse de charge extravagante de 446 kW permettant à la batterie de 74,4 kWh de passer de 10 à 80 % en 12 minutes seulement. Mais trop en avance sur son temps, il n’existe pas en Europe pour le moment de chargeurs capables d’assurer une telle capacité de charge.