Les voitures françaises ne sont pas fiables ? Et alors ?

https://www.caradisiac.com/modele--toyota-iq/Il n’y a pas qu’en matière de discipline face aux recommandations sanitaires que les Français sont à la traîne. En termes de fiabilité automobile aussi. Nos constructeurs sont plus souvent au fond de la classe près du radiateur, qu’en passe de décrocher le tableau d’honneur. C’est du moins ce que révèle l’association de consommateurs UFC – Que Choisir dans une étude parue il y a quelques semaines. L’organisme, avec ses homologues à travers l’Europe, s’en est allé interroger 43 000 propriétaires de voitures en leur demandant de raconter les principales pannes qu’ils ont subies avec leur auto. Sur la base de ces éléments, mais aussi de l’âge de la voiture et de son kilométrage, est né un classement des marques et des modèles. Et l’on a beau y rechercher nos constructeurs à nous dans les premiers rangs, on n’y trouve aucun. C’est simple, dans le classement des marques, qui en compte 33, le premier hexagonal, DS, au 20e rang. Peugeot est 23e, Citroën 24e et Renault 26e. Au moins, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avancer groupés. Faut-il réellement évoquer les trois gagnants de l’affaire ? Au risque de remuer la clé de 12 dans les entrailles de nos bas moteurs, il s’agit bien évidemment du trio japonais Lexus, Toyota et Honda.

Bien sûr, ce classement, dans ses hauteurs comme dans ses profondeurs n’est une surprise pour personne et il n’y a qu’en France ou les marques nationales conservent près de 57 % des parts de marché, ou l’on est persuadé de notre bon niveau de fiabilité. Mais cette étude réserve néanmoins son lot de surprises, notamment lorsque l’on s’aventure dans le détail des modèles auscultés. Au rayon SUV par exemple, l’ordre du classement chamboule non seulement quelques préjugés bien ancrés, mais aussi l’ordre des meilleures ventes. C’est ainsi que le Peugeot 3008, équipé de son 1,6 l diesel, en tête en France et plutôt bien placé en Europe, est 92e de la catégorie sur 93. À l’inverse, le Renault Kadjar (équipé de son moteur diesel 1.61l lui aussi) et bien moins apprécié des clients se retrouve hissé en 6e position. Pour nos compatriotes qui souhaitent se faire du mal, livrons néanmoins le nom des premiers de la classe. Ils sont respectivement Coréens, Japonais et Allemands. Ce sont le Kia Niro hybride, le Suzuki Vitara 1.6 essence et l’Audi Q3 1.4 essence.

Admettons que les SUV ne sont pas notre point fort. Mais les grandes autos, les compactes, c’est notre peut-être notre truc ? Pas vraiment. Au rayon berlines à coffre, les bons points sont distribués aux constructeurs allemands, et à leurs filiales à 76 %. 16,7 % sont japonaises et 6,7 % sont françaises. Même punition, et même relégation, pour nos compactes. La Peugeot 308 pointe en 16e position, loin derrière la Toyota Auris (le classement ne tient pas encore compte de l’arrivée de la Corolla) ou la Mercedes Classe A. Pas vraiment brillant le bulletin de l’industrie automobile française. Mais comme pour tous les cancres, il reste toujours une matière ou ils se distinguent. Généralement, il s’agit du sport, de la musique ou des arts plastiques, des disciplines dont les coefficients sont peu élevés. Dans le cas du classement Que Choisir, il s’agit des citadines, des petites autos qui se vendent bien, mais ne rapportent pas grand-chose à leur constructeur. Et PSA s’y distingue, alignant trois modèles dans le Top 10, puisque la 208 (première du genre) est deuxième, derrière la Toyota IQ, alors que la Citroën C3 est quatrième et la Peugeot 108 cinquième.

Un manque de fiabilité pas forcément traumatisant

Ce drôle de classement, quelles que soient les catégories, est évidemment révélateur d’un certain nombre d’idées préconçues, mais aussi de l’importance très relative de la fiabilité des voitures dans l’esprit des clients qui vont les acheter. À cet égard, les scores de Peugeot, et notamment ceux de ses SUV, sont significatifs et inversement proportionnels au succès des modèles et de la marque tout entière. De même, les marques premium qui, étant donné leur prix, devraient être les plus fiables au monde, ne le sont pas systématiquement, loin de là. Ce qui ne les empêche pas de tenir leurs objectifs de vente. Alors les marques doivent-elles réellement faire des efforts en matière de qualité et en matière de contrôle de celle-ci à la sortie de leurs chaînes ? Doivent-elles être moins pingres au moment de passer commande à leurs équipementiers ? Grignoter quelques points dans de telles études permet bien entendu de se valoriser. Mais tant que les scores plutôt mauvais ne se reflètent pas dans les chiffres de ventes, à quoi bon faire la révolution dans les chaînes de production. D’autant plus que de menus soucis mécaniques peuvent faire le bonheur des ateliers des réseaux des marques. Du cynisme ou du pragmatisme ?