LOA & LLD: dix offres de modèles-stars passées au crible

Les formules de location, comportant ou non une clause d’option d’achat finale, ont permis depuis le début de l’année de financer près de la moitié des voitures neuves des particuliers. Elles constituent donc un puissant moteur de croissance pour le marché automobile.

Ces mécanismes permettent d’avoir le plaisir de rouler à bord d’un modèle dernier cri sans immobiliser trop d’argent, et de renouveler sa monture après généralement trois ou quatre ans sans se soucier de sa dépréciation ni de sa revente.

Cela procure au client une véritable tranquillité d’esprit, d’autant que les récents progrès en matière d’équipements électroniques peuvent donner l’impression qu’une voiture se trouve dépassée quelques années à peine après sa sortie. Dans ces conditions, le fait de ne pas se sentir trop lié à sa chère monture, dont on ne paiera que l’usage et non l’usure, rassure.

Pour autant, cette « tranquillité d’esprit » a un prix. Généralement, une formule de location coûte sensiblement plus cher que la démarche consistant à acquérir la même voiture à crédit puis à revendre celle-ci soi-même après une période donnée.

Pour vous permettre d’y voir plus clair, nous avons ausculté les offres actuellement mises en avant par les constructeurs sur dix voitures (dont 9 SUV, catégorie très prisée actuellement) thermiques, hybrides et électriques. Et devinez quoi ? Toutes les offres ne se valent pas.

Citroën C3 Aircross : que penser de l’offre à 179 € par mois ?

De quelle voiture parle-t-on ? La C3 Aircross est une des SUV citadins les plus vendus en France, boxant dans la même catégorie que les Renault Captur et Peugeot 2008. Il a récemment bénéficié d’un restylage, et a fait l’objet à cette occasion d’un essai sur Caradisiac le 31 mai dernier.

Que propose Citroën sur ce modèle ? Différentes offres sont mises en avant sur le site du constructeur, mais la principale concerne un C3 Aircross PureTech 110 Live (la finition d’entrée de gamme, dépourvue de climatisation…) hors options, pour lequel est réclamé un loyer de 179 € après un apport de 2 656 €.

Cela signifie que l’on aura déboursé 11 069 € au terme du contrat, soit l’équivalent de 59% du prix de la voiture. Durant cette période, on aura eu le droit de parcourir 40 000 km seulement, soit un prix au kilomètre parcouru de 27 centimes. Or, 10 000 km par an, c’est assez peu pour un véhicule à vocation polyvalente.

J'y vais ou pas? Non. Une proposition trop onéreuse pour un véhicule sous-équipé et dépourvu de toute forme d’hybridation. Si la barrière des 40 000 km vous convient (les kilomètres excédentaires sont facturés en sus), mieux vaut s’intéresser à la formule concernant la version Feel Pack toute équipée (mirror screen, aide au stationnement arrière, présentation plus avenante, etc.) qui vous reviendra à 12 089 € sur 4 ans, soit 30 centimes par kilomètre.

Renault Arkana E-Tech hybride 145 : que penser de l’offre à 249 € par mois ?

De quelle voiture parle-t-on ? Avec l’Arkana, Renault met un pied - ou pose une roue, plutôt - sur le très juteux marché du SUV-Coupé. Ce véhicule représente une alternative plutôt séduisante au Kadjar, qui souffre fortement de la concurrence du Peugeot 3008. Le 7 juin, Caradisiac publiait un essai de la version hybride 145 ch qui s'achevait sur des conclusions très positives, tant en termes d’agrément général que d’habitabilité et de confort.

Que propose Renault sur ce modèle ? Sur l’Arkana hybride, le Losange fait miroiter une LLD (location longue durée, sans achat final) avec un loyer de 249 € sur 48 mois, précédé d’un premier loyer majoré de 3 200 €. Il est donc question de s’alléger de 15 152 € pour parcourir 40 000 km, soit un coût de 37 centimes par kilomètre.

J'y vais ou pas? Oui, mais... Une proposition des plus honorables. Mais pour jouir d’une présentation plus avenante et d’équipements plus en rapport avec les prétentions haut de gamme de l’auto, le vendeur vous incitera à vous tourner vers la finition R.S. Line (celle qui se voit mise en avant partout par Renault) facturée 369 € par mois (après un premier loyer majoré de 3 200 €), soit 20 912 €. Mais même à ce prix, on est prié de ne pas dépasser la barre des 10 000 km annuels.

Peugeot 3008 Hybrid : que penser de l’offre de location à 299 € par mois ?

De quelle voiture parle-t-on ? Le 3008 est (de loin) le leader des ventes de SUV compacts en France, et devient encore plus attrayant avec sa motorisation hybride rechargeable développant 225 ch, et avec laquelle il est possible de parcourir une cinquantaine de kilomètres en mode « zéro émission ».

Que propose Peugeot sur ce modèle ? Le constructeur nous fait saliver avec un loyer de 299 € sur 37 mois, mais les choses sont un peu plus complexes que cela. En effet, il faut aussi composer avec premier loyer majoré de… 9590 € (hors bonus ou prime à la conversion), ce qui porte la douloureuse à 20 354 € au terme de la location longue durée, laquelle ne permet même pas de se porter in fine acquéreur d’un véhicule dont on a déjà financé plus de 50% du prix neuf (39 950 € par le jeu des remises).

Si on fait jouer la prime à la conversion (encore faut-il avoir un véhicule correspondant aux critères de reprise), le premier loyer majoré se voit réduit à 5 090 €, ce qui revient à débourser 15 854 € sur 37 mois. Cela devient plus acceptable, mais là encore c’est cher : comptez en effet 52 centimes par kilomètre, soit 15 centimes de plus que pour le Renault Arkana hybride. Il va falloir beaucoup, beaucoup rouler en mode électrique pour amortir le surcoût.

J'y vais ou pas? Non. Peugeot n'a jamais été un champion de la formule de location, et ne progresse guère sur ce point malgré les années. La marque au lion a décidé de monter en gamme, et cela se ressent au niveau de tarifs prohibitifs. Mais il aurait tort de se priver, tant le 3008 séduit les automobilistes français : sur les 5 premiers mois de l’année, il pointe à la sixième place des ventes.

Dans ces conditions, l’automobiliste avisé préfèrera se tourner vers l’achat avec l’intention de revendre l’auto au bout de trois ans. La décote attendue sur le 3008 Hybrid est faible, et il s’y retrouvera davantage.

Hyundai Tucson Hybrid : que penser de l’offre à 349 € par mois ?

De quelle voiture est-il question ? Joliment dessiné, richement équipé et garanti 5 ans, le Hyundai Tucson fait une entrée fracassante sur le marché des SUV compacts (sur les 5 premiers mois de l’année, il devance largement le Renault Kadjar sur le marché français). L’offre étudiée ici concerne la version hybride simple (il existe une version hybride rechargeable plus onéreuse), forte de 230 ch qui assurent un niveau de performances élevé.

Que propose Hyundai sur ce modèle ? On a ici affaire à une location longue durée sur 49 mois, avec un premier loyer majoré de 1 900 € (c’est plutôt indolore, notamment par rapport à la concurrence) suivi de 48 mensualités de 349 €.

L’opération revient à 18 652 €, soit un prix de 0,46 € au kilomètre. Précisons qu’il s’agit de la finition Intuitive qui, bien que positionnée en entrée de gamme, propose déjà climatisation bizone, caméra de recul ou système multimédia compatible CarPlay/Android Auto.

J'y vais ou pas? Oui, mais... Une offre correcte même si, comme chez les concurrents, elle suppose un kilométrage annuel assez peu réaliste pour un véhicule de ce type. Avec 230 ch disponibles et de telles capacités routières, on a surtout envie de prendre la route.

Vous pouvez d’ailleurs ajuster au mieux vos besoins avec le vendeur au moment de signer le contrat. Il modulera les mensualités en conséquence, et cela vous évitera d’avoir à payer une rallonge conséquente au moment de rendre l’auto.

Opel Mokka e : que penser de l’offre à 169 € par mois ?

De quelle voiture est-il question ? L’Opel Mokka e est un SUV électrique à vocation urbaine et périrurbaine, concurrent direct du redoutable Hyundai Kona électrique, mais aussi du Peugeot e-2008 avec lequel il partage l’essentiel de sa définition technique. Les atouts de l'Allemand? Un style valorisant, un groupe motopropulseur efficient et des tarifs intéressants.

Que propose Opel sur ce modèle ? La location longue durée mitonnée par Opel se déroule sur 48 mois, période au cours de laquelle on est censé parcourir 40 000 km (au-delà de ce kilométrage, une rallonge sera demandée au moment de la restitution de la voiture). Le premier loyer majoré s’établit à 12 400 €, mais peut se voir raboté à 2 900 € si l’on cumule le bonus écologique de 7 000 € (attention, on passe à 6 000 € à partir du 1er juillet) et une prime à la conversion de 2 500 €. S’ensuivent 47 loyers de 169 €, somme qui représente l’équivalent de trois ou quatre pleins d’essence…qui n'ont plus lieu d'être ici.

J'y vais ou pas? Oui. Si vous cumulez bonus et prime à la conversion, vous aurez le plaisir de rouler en électrique pendant quatre ans pour 10 843 €, soit 27 centimes par kilomètre. Une offre des plus alléchantes, donc. Et sans prime à la conversion, l’opération revient à 13 343 €, soit 33 centimes/km, ce qui reste honorable sachant que les passages à la pompe ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

A titre de comparaison, Opel propose un offre comparable sur le Mokka à motorisation thermique 1.2 100 ch. Sur quatre ans et 40 000 km, il en coûte 11 783 €, soit 29 centimes au kilomètre. Pas mal, sauf qu’il faudra en plus prévoir un budget essence. Même si l’électricité n’est pas gratuite, la version « zéro émission » l’emporte aisément.

Volkswagen ID.4 : que penser de l’offre de location à 259 € par mois ?

De quelle voiture est-il question ? L’ID.4 est le SUV compact à motorisation électrique de la gamme Volkswagen, l’équivalent du Tiguan mais avec zéro émission polluante. Tout juste auréolé du titre de Voiture mondiale de l’année 2021, l’ID.4 est proposé à un prix très attractif dans le réseau VW.

Que propose VW sur ce modèle ? Volkswagen a mis en place une formule à 259 € par mois sur 37 mois, avec un premier loyer majoré de 11 000 € ramené à 4 000 € grâce au bonus écologique de 7 000 € (qui sera abaissé à 6 000 € en juillet). Cela porte l’addition globale à 13 324 € pour 30 000 km parcourus, soit un prix de 44 centimes par km.

J'y vais ou pas? Oui, mais... C’est compétitif d’autant que, s’agissant d’une électrique, le budget mensuel ne sera pas grevé de frais de carburant supplémentaires. Attention néanmoins : il est ici question de la version Pure d’entrée de gamme, avec la petite batterie 52 kWh limitant l’autonomie à 345 km. C’est trop court pour qui est amené à voyager régulièrement. Le catalogue comprend aussi une version 77 kWh (jusqu’à 520 km d’autonomie), facturée 7 600 € plus cher à l’achat.

Skoda Enyaq iV : que penser de l’offre à 249 € par mois ?

De quelle voiture est-il question ? L’Enyaq iV (prononcer aïe vi) est un SUV compact à motorisation électrique, jumeau technique du Volkswagen ID.4 mais doté d’une présentation plus valorisante. Nos essayeurs ont aussi apprécié son volume de chargement, son habitabilité et ses qualités routières. Ceci en fait un bon « client » pour le segment, même si l’efficience réelle de la batterie nous a un peu laissés sur notre faim.

Que propose Skoda sur ce modèle ? Pour le lancement commercial de l’Enyaq iV, Skoda a mis au point une location longue durée s’étalant sur 37 mois ou 30 000 km, avec un premier loyer de 10 500 € qui se voit ramené à 3 500 € par la grâce du bonus écologique de 7 000 € accompagnant les modèles électriques, suivi de 36 loyers de 249 €.Cela suppose donc de s’alléger de 12 464 €, ou 41 centimes par km parcouru. C’est intéressant, d’autant qu’il s’agit de la version 60 de milieu de gamme qui annonce 412 km d’autonomie.

J'y vais ou pas? Oui. Skoda l’emporte face à son concurrent naturel le Volkswagen ID.4, plus onéreux et doté d’un rayon d’action inférieur (345 km pour la version affichée à 259 € par mois, voir ci-dessus). La marque tchèque se montre ici fidèle à son leitmotiv, qui consiste à proposer de bons produits au juste prix. Reste que 30 000 km sur trois ans, c’est peu pour un véhicule à vocation familiale.

Toyota Yaris Hybride : que penser de l’offre à 159 € par mois ?

De quelle voiture est-il question ? La Toyota Yaris est une référence dans la catégorie des citadines et une abonnée du top 10 des ventes en France, pays où elle est fabriquée (contrairement à ses rivales les Peugeot 208 et Renault Clio). Sa version hybride 116 ch illustre tout le savoir-faire de Toyota en matière d’électrification : agrément de conduite et faibles consommations, le tout servi par une excellente réputation en matière de fiabilité.

Que propose Toyota sur ce modèle ? Cette fois, nous avons affaire à une location avec option d’achat qui permet de se porter acquéreur du véhicule au terme des 37 mois de contrat. Au programme, un premier loyer majoré de 3 290 € (ou 4 790 € si l’on ne peut prétendre à la prime à la conversion), suivi de 36 mensualités de 159 €. Au terme de la période, on se sera allégé de 9 014 € (ou 10 514 € sans prime à la conversion) pour parcourir 30 000 km, soit un prix de revient de 30 centimes par kilomètre.

J'y vais ou pas? Oui. Une offre tout à fait concurrentielle, d’autant que la Yaris est une voiture bien équipée dès l’entrée de gamme (connectivité smartphone, lecture des panneaux de signalisation, système sécurité précollision, etc.) et que le budget carburant reste des plus modérés avec cette voiture. Mais comme pour toutes les cas observés ici, le kilométrage annuel prévu au contrat apparaît un peu faiblard.

Fiat 500: que penser de l'offre à 119 € par mois?

De quelle voiture est-il question ? Lancée en 2007 et habilement modernisée au fil des ans, la Fiat 500 est une valeur sûre du marché des citadines. La clientèle apprécie son style et sa compacité qui en font une véritable "arme" en circulation urbaine. La 500 est ainsi abonné au top 25 des ventes en France.

Que propose Fiat sur ce modèle ? Nous nous intéressons ici à l'offre la moins onéreuse, laquelle concerne la motorisation micro-hybride (attention, il ne s'agit pas d'une "vraie" hybride, contrairement à ce que la marque peut laisser croire dans son discours publicitaire) développant 70 ch, puissance amplement suffisante en ville. La finition Cult d'entrée de gamme dispose de la climatisation manuelle.

Après un premier loyer majoré de 3 400 € (qui peut passer à 1 900 € en faisant jouer une éventuelle prime à la conversion), on se déleste de 36 mensualités de 119 €, soit une addition finale de 7 684 € pour les 30 000 km prévus au contrat. Il faut donc compter 25 centimes par kilomètre, ou 20 centimes avec la prime à la conversion.



J'y vais ou pas? Forza! Une offre peu onéreuse et qui permet de circuler à bord d'un véhicule très attachant. De plus, 30 000 km sur trois ans est une valeur réaliste pour une pure citadine de ce type.

Ford Puma: que penser de l'offre à 199 € par mois?

De quelle voiture est-il question? Le Puma est un SUV urbain, concurrent direct des Peugeot 2008 et Renault Captur. Plaisant à conduire, comme toute Ford qui se respecte, il se décline en une version hybride légère développant 125 ch. Une puissance amplement suffisante.

Que propose Ford sur ce modèle? Il est ici question d'une offre de location longue durée avec un premier loyer majoré (mais modéré) de 2 990 €, qui peut même descendre à 1 490 € si l'on peut faire reprendre un véhicule éligible à la prime à la conversion.

S'ensuivent 47 mensualités de 199 €, le tout permettant de couvrir 40 000 km en 4 ans. L'opération revient à 12 343 €, soit 30 centimes par kilomètre (ou 10 843 € et 27 centimes avec la prime à la conversion).

J'y vais ou pas? Oui. Ford sait s'y prendre pour tricoter des offres alléchantes, et le prouve une fois encore avec ce Puma proposé en finition Titanium très bien équipée, avec écran multimédia 8'', GPS et feux de route intelligents.