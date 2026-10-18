Il y avait traditionnellement beaucoup de concept-cars exposés au Mondial de l’Automobile de Paris 2026 par les constructeurs. Chez les marques des groupes Renault et Stellantis, principalement, avec des modèles de tous les genres et de toutes les formes. Hélas, pour la majorité d’entre eux et surtout chez des marques coutumières des show-cars sans lendemain comme Peugeot, il n’est pas prévu d’en extrapoler une version de série commercialisée dans les années à venir. Passons en revue tous les modèles vus à Paris cette semaine, en estimant les chances de les voir un jour en concession.

Peugeot RCZ

Probabilité de le voir un jour sur la route : 0 %

Peugeot sait faire de jolis concept-cars. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais la marque au lion les produit rarement en série ensuite et malheureusement, il n’y a aucun projet de ce genre pour le joli RCZ Vision exposé au Mondial de l’Automobile de Paris 2026 dans un contexte où les coupés ont plutôt tendance à disparaître totalement du marché. Seul le volant « Square » doit se retrouver sur les prochains modèles de série de Peugeot en commençant par la future 208 de 2028, avec aussi quelques idées de l’habitacle.

Peugeot E-T16

Probabilité de le voir un jour sur la route : 1 %

Sur le papier, c’est la rivale parfaite pour la Renault R5 Turbo 3E. Elle la surclasse même avec ses trois moteurs, sa transmission intégrale et ses près de 900 chevaux en puissance cumulée ! Mais contrairement à Renault qui commercialise pour de bon sa « citadine » de 555 chevaux à 160 000€, la marque au lion n’a hélas aucun projet de ce genre. Existe-t-il un mince espoir que Peugeot ait le courage de rejoindre Renault sur ce terrain si radical ?

Citroën 2CV

Probabilité de le voir un jour sur la route : 100 %

C’est l’une des rares bonnes nouvelles parmi la flopée de concept-cars du Mondial : oui, cette Citroën 2CV qui fait tant parler les visiteurs sera bien produite en série. Elle doit arriver d’ici 2028 dans sa version définitive, toujours avec une motorisation 100 % électrique et avec un prix de base aux alentours des 15 000€. D’après l’équipe de design de Citroën, le concept est « proche à 90 % du futur modèle de série ».

Opel STX

Probabilité de le voir un jour sur la route : 0 %

N’espérez voir de sitôt un tel break de chasse sur la route. Opel veut impressionner les visiteurs du salon avec le STX Concept, un engin musculeux aux proportions magnifiques. Il sert aussi à expliquer aux gens que le constructeur allemand n’abandonnera pas le genre des breaks à l’avenir. Mais le seul futur break qu’on verra chez Opel, ce sera probablement une version Sports Tourer de la future Astra. Avec tout de même quelques détails de design inspirés du STX (calandre, feux arrière).

Alfa Romeo Curorerosso

Probabilité de le voir un jour sur la route : 30 %

Techniquement, cette très spectaculaire berline à quatre portes reste un authentique concept-car. Elle ne doit pas déboucher sur un véhicule de série et sert avant tout à communiquer sur les évolutions futures du style Alfa Romeo. Mais il se trouve que le constructeur a totalement revu son projet de berline Giulia et cette dernière devrait s’inspirer au moins en partie. Et peut-être même reprendre son V6 2,9 litres turbo hybridé, qui sait !

Fiat Multiplina

Probabilité de le voir un jour sur la route : 100 %

Le Fiat Multiplina est en quelque sorte une version à quatre places et « avec permis de conduire » du Topolino, cousin de la Citroën Ami. Un engin de la classe L7, permettant d’ajouter la banquette arrière, d’avoir un moteur plus puissant et d’atteindre 90 km/h en vitesse de pointe. Les communicants de Fiat nous l’on dit, sa version de série arrivera en 2028 avec un design certainement très proche du véhicule exposé à Paris. A quel prix ? A titre de comparaison, la nouvelle iPop française à quatre places coûte 15 000€ avant le bonus de 2 000€.

Fiat Multiplay

Probabilité de le voir un jour sur la route : 20 %

Contrairement à la petite Multiplina, le gros Multiplay n’annonce pas un modèle de série précis. Fiat explique bien que plusieurs éléments de design de ce concept-car se retrouveront sur de futurs modèles de série et Arnaud Belloni, le nouveau patron de Fiat, Lancia et Abarth dit « adorer les monospaces » et militer pour le retour de ce genre de carrosserie. Mais pour l’instant, il n’y a rien de concret à ce niveau.

DS F3ver

Probabilité de le voir un jour sur la route : 90 %

Même si DS Automobiles vient de voir son périmètre réduit au sein du groupe Stellantis, la marque « premium » française a visiblement toujours un avenir. Et cet avenir devrait passer, d’ici la toute fin de la décennie ou le début de la suivante, par une nouvelle DS N°3 réinstallée sur le segment des citadines comme la première DS 3. Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là mais le concept DS F3ever semble plaire et doit déboucher sur une cousine « premium » de la prochaine Peugeot 208.

Renault E-Space

Probabilité de le voir un jour sur la route : 30 %

Et si Renault se remettait aux « vrais » grands monospaces comme au bon vieux temps où l’Espace n’était pas un SUV Austral allongé ? C’est l’idée proposée par le E-Space concept, affichant une « vraie » silhouette de monospace fortement inspirée de la toute première mouture du modèle. L’engin est beau à regarder, évidemment, et contraste beaucoup avec l’Espace actuellement dans le commerce. Annonce-t-il un futur grand monospace électrique de série ? Pour l’instant non mais la marque au losange étudiera tout de même les réactions de près, ce genre étant revenu sur la scène chez plusieurs constructeurs.

Renault 8 Gordini Concept

Probabilité de le voir un jour sur la route : 1 %

Une R8 Gordini moderne et 100 % électrique ? Cela ne serait pas la première fois que Renault ressort l’une de ses légendes pour en faire une série limitée à brancher à la tarification élitiste. Mais contrairement à la R5 Turbo 3E, il n’existe aucun projet de ce genre pour la 8 Gordini Concept conçue pour impressionner les visiteurs du salon. Le seul moyen pour que cette voiture existe, ce serait une demande phénoménale de la clientèle sur la R5 Turbo 3E et un vrai engouement des prospects pour ce concept.

Alpine A310 Vision

Probabilité de le voir un jour sur la route : 60 %

C’est sans doute le plus beau concept-car exposé au Mondial de l’automobile de Paris 2026. Officiellement, l’A310 Vision rend hommage à la très audacieuse A310 de 1971, fêtant ses 55 ans et son demi-siècle tout pile en version V6. Officieusement, il se dit qu’Alpine voulait voir les réactions du public et des prospects avant de prendre une décision définitive sur le sujet. D'après le directeur d'Alpine Philippe Krief interrogé sur le sujet par nos collègues de TF1 Auto Moto, l'arrivée d'une 2+2 chez le constructeur est une certitude : « La question n’est pas de savoir si mais quand », a-t-il déclaré à leur micro dans une séquence publiée ce dimanche. On dirait que ça commence à sentir bon...