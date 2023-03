Quel est le prix pour une "bonne" hybride en occasion ?

« Je dois changer ma voiture et j’aimerais bien choisir une hybride… Vers quel modèle se diriger ? » Voici une interrogation qui revient à nos oreilles de plus en plus souvent. Face à la conjoncture actuelle délicate, dans laquelle le prix du carburant tutoie des sommets, la question de choisir un modèle hybride ne s’est jamais autant posée.

Afin de sélectionner des modèles à des prix attractifs, notamment sous la barre des 20 000 €, nous nous sommes cantonnés aux hybrides simples, c’est-à-dire non rechargeables. Outre leurs tarifs plus doux, elles présentent d’autres avantages comme des mécaniques employées souvent simples et peu poussées, ce qui leur permet d’être globalement fiables et d’encaisser sans mal un kilométrage important. Sur ce point certaines Toyota Prius atteignent plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans problème majeur.

Ensuite, l’absence de recharge sur secteur assure une grande simplicité d’utilisation. Inutile de brancher son auto le soir, un point essentiel pour ceux qui habitent en ville et ne possèdent donc pas de prise secteur.

Par ailleurs, ces modèles limitent la prise de poids (environ une centaine de kilos par rapport à une version thermique) et les variations de consommation. Cependant, ce système se révèle le plus avantageux en ville, se défend plutôt bien sur route, mais n’offre aucun intérêt sur parcours autoroutier. À noter que leur but premier n’étant pas de rouler uniquement en propulsion électrique, elles sont tout de même capables de le faire, mais sur des distances de l’ordre de deux ou trois kilomètres.

Ce dossier n’est pas découpé suivant un budget précis, mais plutôt par « envie » ou par besoin, selon le type de voiture recherchée. Enfin, l’industrie japonaise ayant pris une longueur d’avance dans le domaine, les marques Honda, Lexus et Toyota sont largement représentées. Les exemples de prix donnés tiennent compte d’un kilométrage raisonnable, souvent limité à 100 000 km.





Envie d’une citadine ?





Toyota Yaris Hybrid 100h (III)



Elle fut la première citadine du genre, lors de sa présentation au Salon de Genève 2012. Elle développe 100 ch, profite d’une transmission à variation continue idéale pour le confort, moins pour les sensations de conduite et le bruit à bord, et surtout maîtrise ses consommations, entre 4 l (en ville) et 5 l/100 km (sur route). De plus, sa batterie n’empiète pas sur le volume du coffre qui cube 286 litres. Une citadine idéale en somme, d’autant que sa fiabilité est d’un très bon niveau.



Ce que l’on peut trouver :

Un budget de 8 500 € est une mise de départ minimum pour une Yaris hybride. À ce prix, vous pouvez prétendre à une version Hybrid 100h Dynamic de 2013 avec environ 120 000 km.

Toyota Yaris Hybride (IV)



Pour ce deuxième opus de Yaris hybride, Toyota muscle le jeu de sa citadine, avec des traits plus affirmés et une puissance revue à la hausse (116 ch). Cependant, la douceur de fonctionnement et les faibles consommations en milieu urbain sont toujours de mise. Elle fait même mieux sur ce point et se contente de 4 l/100 km en moyenne, autoroute comprise. Par rapport à la version thermique, elle économise 1,5 l/100 km. Plus agile et bien amortie, elle est aussi plus plaisante à conduire. Enfin, son coffre n’est pas amputé, mais il pourrait mieux faire avec 286 litres.



Ce que l’on peut trouver :

Sortie fin 2019, cette Yaris affiche des prix nettement plus élevés que ceux de la génération précédente. Il faut compter au bas mot 18 500 € pour bénéficier d’une version Hybrid 116 France de 2020 affichant 50 000 km.

Avec cette Clio, Renault entre dans le clan très restreint des petites voitures hybrides. A la clé, une puissance confortable de 140 ch obtenue grâce au cumul d’un bloc thermique, d’un moteur électrique et d’un alterno-démarreur. Côté transmission, elle fait appel à une complexe boîte à crabot, au fonctionnement totalement automatique. Les résultats sont encourageants avec une consommation moyenne qui s’établit aux alentours de 4,3 l/100 km, voire en dessous de 4 l en adoptant une conduite souple. En revanche, il faut s’accommoder d’un coffre qui fait grise mine : 301 litres au lieu de 391.

Ce que l’on peut trouver :

Vendue en prix de base 23 050 € en neuf, cette Clio E-Tech se déniche à partir de 17 000 € en seconde main (40 000 km au compteur et année 2020). Une économie loin d’être négligeable, même si les versions Business très représentées ne sont pas les mieux équipées.

Honda Jazz hybrid (II)

De par sa puissance électrique modeste (14 ch) et sa transmission CVT peu « encourageante », cette Jazz n’est guère à son aise sur la route. Son truc à elle, c’est la ville. Elle y fera de bien meilleurs scores côté consommation avec environ 4,5 l/100 km, au lieu de 7 l ! Une donnée à bien prendre en compte avant de jeter son dévolu sur ce modèle. Cependant, en bonne « Jazz » qui se respecte, elle met en avant une bonne habitabilité et une modularité très bien conçue.

Ce que l’on peut trouver :

Avec la Yaris III, elle fait partie des hybrides les moins chères du marché. Pour un budget de 10 000 €, il est possible de s’offrir une version Luxury de 2011, ayant parcouru 100 000 km. En revanche, l’offre est maigre.

Après avoir fait une pause avec les deux dernières générations, le petit monospace malin de Honda revient avec une technologie hybride savante, mais efficace. Globalement, il s’agit d’une électrique en ville et d’une hybride en dehors, c’est-à-dire qu'elle évolue avec le moteur électrique en milieu urbain et le bloc thermique prend le relais ensuite. Le bénéfice est convaincant avec moins de 4 l/100 km en moyenne ! Même si son volume de coffre n’a rien d’extraordinaire avec 304 litres, la modularité poussée de cette Jazz la rend très pratique.

Ce que l’on peut trouver :

Les modèles ne courent pas les rues et les premiers s’établissent à 20 000 €. À ce prix, vous pouvez vous offrir une version 1.5 I-MMD de 109 ch Elégance de 2021 avec environ 20 000 km au compteur.

Nous la classons ici dans les citadines, mais cette Honda est atypique à plus d’un titre. Tout d’abord, son gabarit de coupé bas et sa ligne originale ont de quoi faire tourner les têtes. Ensuite, sa technologie hybride, associée à une boîte manuelle, est inédite. Cette CR-Z promet donc un bon agrément de conduite et des consommations mesurées. Si sa conduite est plutôt enjouée, elle n’a aucune prétention sportive avec ses 124 ch. De même, son appétit ne bat pas des records de sobriété avec une consommation moyenne de l’ordre de 6 l/100 km, qui reste tout à fait acceptable toutefois. Cette auto s’adresse avant tout à ceux qui veulent rouler différemment sans dépenser trop d’argent en carburant.

Ce que l’on peut trouver :

N’ayant connu qu’un succès modeste, ce CR-Z se fait très timide dans les annonces. Il faut compter au minimum 10 000 € pour un bel exemplaire, épargné des affres du bolidage, avec 100 000 km au compteur et datant de 2011.

Envie d’une berline compacte ?

Toyota Auris Hybrid (I)

Si cette Auris ne déchaîne pas les passions, elle présente deux avantages. Le premier est d’offrir une ligne nettement plus passe-partout que celle de la Prius. Le deuxième est la possibilité de transporter sa petite famille à moindre coût. Elle offre un espace appréciable à ses occupants, notamment à l’arrière. Dommage alors que son coffre de 310 litres soit trop juste. Au niveau mécanique, elle reprend le groupe motopropulseur de 136 ch de la Prius III, un ensemble au fonctionnement souple qui s’apprécie davantage en conduite coulée. De toute façon, le châssis, quoique sûr, n’incite pas à muscler le jeu. Cela permettra de mesurer les consommations, puisque l’Auris peut se contenter de 5 l/100 km.

Ce que l’on peut trouver :

Moins connue que la Prius, l’Auris reste une alternative intéressante financièrement. Pour un budget de 9 000 €, il est possible d’acquérir une version Hybrid 136H Executive datant de 2010, et ayant parcouru 140 000 km.

Toyota Auris Hybrid (II)



Avec cette seconde génération, la marque japonaise propose une auto à la ligne plus dynamique et agréable à regarder. Ce n’est pas tout puisque la partie châssis gagne en sensation avec des réactions plus vives, le tout sans compromettre le confort. Côté motorisation, elle conserve la mécanique de l’ancienne génération, mais l’effet de patinage est un moins présent et les accélérations légèrement plus vives. Bonne nouvelle, ceci n’a pas d’incidence sur son appétit, qui oscille entre 5 et 6 l/100 km en moyenne, et selon la conduite adoptée. Enfin, son coffre fait un effort avec un volume plus conséquent, de 360 litres.

Ce que l’on peut trouver :

Cette Auris est assez répandue sur le marché de la seconde main et les prix sont plutôt attractifs. Une Hybrid 136 en finition Dynamic de 2013 et affichant environ 80 000 km au compteur s’échange aux alentours des 14 000 €.

Lexus CT 200h



Même si cette marque se veut la griffe premium de Toyota, la CT200h en reprend la mécanique. Comme les Auris et Prius, ce n’est pas le dynamisme qui la caractérise, mais plutôt sa douceur de fonctionnement et son appétit mesuré. Néanmoins, ses réglages de châssis lui assurent un comportement un peu plus dynamique. On se dirige alors vers cette auto pour son style atypique, sa planche de bord plus moderne et pour sa qualité de présentation. Enfin, l’habitabilité est d’un bon niveau, de même que le volume de coffre (375 litres).

Ce que l’on peut trouver :

Une marque premium se vend plus cher, et cette Lexus ne fait pas exception. Elle est donc proposée à des prix un peu plus élevés que ceux d’une Auris. Avec 16 500 € en poche, vous trouverez une version Sport de 2014 avec 100 000 km.

Avec la Ioniq, Hyundai répond enfin à Toyota. Comme pour la marque japonaise, le Coréen choisit un style différenciant pour sa berline. Il sert bien sûr l’aérodynamisme afin de réduire la fréquence des passages à la pompe. Sous le capot, la technologie est également similaire avec un bloc à quatre cylindres associé à un moteur électrique, le tout délivrant 141 ch. Une consommation moyenne de 4,5 l/100 km est parfaitement envisageable sans effort. Un modèle économe et accueillant grâce à ses mensurations généreuses, très proches de celle de la catégorie supérieure.

Ce que l’on peut trouver :

La Hyundai Ioniq n’est pas le modèle hybride le plus présent en occasion, mais il est possible de trouver chaussure à son pied. Une version 1.6 Hybrid 141 Intuitive de 2017 se négocie environ 17 500 €, avec 100 000 km au compteur.

Envie d’une grande berline ?

Toyota Prius (II)



C’est sans aucun doute, le modèle hybride le plus connu, dont le gabarit la positionne à cheval entre les compactes et les familiales. C’est à partir de cette deuxième génération que cette Prius s’est fait connaître aux yeux du grand public. Évidemment, son style et sa présentation intérieure ont vieilli, mais l’intérêt principal de ce type d’auto est toujours dans l’air du temps. Sans difficulté, il est possible d’atteindre 5 l/100 km en moyenne. En revanche, si elle brille en milieu urbain, cette Prius atteint trop rapidement ses limites sur route, et elle consomme plus sur autoroute. Enfin, elle offre un bel espace à bord et un coffre plutôt correct avec 408 litres.

Ce que l’on peut trouver :

Cette Prius se trouve à tous les prix, parfois très bas, mais avec en contrepartie de gros kilométrages. Néanmoins, les modèles affichant 100 000 km au plus sont encore trouvables. Il faut compter 8 500 € pour une Linea Sol de 2007.

Avec ce troisième opus de la Prius, Toyota compte bien offrir une véritable alternative aux modèles conventionnels. L’intérieur devient nettement plus moderne, l’habitabilité est très appréciable et le coffre peut emmener les bagages d’une famille avec ses 445 litres. Sa puissance grimpe aussi d’un cran (136 ch) alors que la consommation suit le chemin inverse, de l’ordre de 9 %. Toyota a aussi mis l’accent sur l’agrément et les performances deviennent honnêtes hors de la jungle urbaine. Si elles ne figurent pas au niveau d’un modèle thermique, les progrès sont significatifs. Enfin, les grandes familles se tourneront vers la Prius +, qui peut embarquer jusqu’à sept passagers. Mais cette version est très peu répandue pour le budget imparti et un kilométrage raisonnable.



Ce que l’on peut trouver :

Avec une enveloppe de 14 000 €, un modèle 136H Dynamic de 2013 avec 100 000 km est tout à fait envisageable.

Ford Mondeo Hybrid

La Ford Mondeo n’est pas celle qui vient immédiatement à l’esprit, son allure discrète l’explique en partie. Suffisamment puissante sur le papier avec ses 187 ch cumulés, elle souffre d’un poids assez élevé et de sa transmission à variation continue. Si cette dernière est un avant indéniable en ville, elle ne permet pas à la Mondeo d’être suffisamment nerveuse. Le constat est donc amer pour une berline routière. De même pour le volume du coffre, amputé d’un tiers à cause de la batterie (383 litres). Comme pour toutes les hybrides, il lui reste un appétit mesuré avec 6 l/100 km en moyenne.

Ce que l’on peut trouver :

Timide dans son style, cette Mondeo l’est un peu moins dans les annonces puisqu’une centaine d’exemplaires sont en attente d’un nouveau repreneur. Une version richement équipée Titanium de 2015 s’échange aux alentours de 17 500 € avec 130 000 km au compteur.

Malgré une puissance respectable de 223 ch, il ne faut pas s’attendre à une IS dynamique. En effet, les accélérations et reprises ne sont pas canons (pour la puissance), mais permettent de déplacer convenablement cette berline. C’est davantage pour le châssis que le terme « dynamique » est adapté. L’auto se révèle plaisante à mener grâce à ses trains roulants rigoureux. Côté consommation, la belle tient ses promesses avec un peu moins de 6 l/100 km sur parcours mixtes et en adoptant un rythme assez paisible. Enfin, cette IS jouit d’une finition soignée, d’un espace confortable pour quatre personnes et d’un coffre correct (450 litres) pour une hybride.

Ce que l’on peut trouver :

Premium oblige, un chèque de 20 000 € est nécessaire pour s’offrir une version Luxe de 2013 ayant parcouru environ 140 000 km.

Envie d’un SUV ?

Le Niro reprend les éléments mécaniques de la Ioniq avec à la clé un appétit d’oiseau, dont la consommation peut tomber à 4,5 l/100 km en ville. En revanche, il ne faut pas s’attendre à du « punch » sur la route, malgré sa puissance respectable de 141 ch. Mais ce Coréen a d’autres atouts : sa ligne de crossover est dans l’air du temps, son équipement est complet, il offre de l’espace pour ses passagers et leur bagage et vous pouvez encore bénéficier de la garantie constructeur d’une durée de sept ans.

Ce que vous pouvez trouver :

Hybrid et SUV ne sont généralement pas synonymes de prix bradés. Pourtant, le Niro n’est pas surestimé. Avec une enveloppe de 18 500 €, une version 1.6 GDi 141 Active de 2018 avec 100 000 km peut vous tendre les mains.

Voici le second SUV qu’il est possible de dénicher sans dépenser plus de 20 000 €. Ce Rav-4 Hybrid a eu la bonne idée de piocher du côté de Lexus pour sa propulsion, avec à la clé 197 ch. Une puissance qui lui permet d’être suffisamment vigoureux sur route tout en se montrant sobre avec la possibilité de consommer environ 6 l/100 km sur un parcours mixte, sans conséquence sur sa douceur de conduite. En bon véhicule familial, il dispose d’une belle habitabilité, on peut toutefois regretter que son volume de coffre soit diminué, même s’il stagne à un volume honnête de 501 litres.

Ce que l’on peut trouver :

Il est possible de dénicher un Rav-4 Hybrid sous la barre des 20 000 €, mais il faut accepter un modèle qui peut avoir parcouru plus de 300 000 km. Pour être plus raisonnable, ce prix permet d’acquérir une version Dynamic de 2016 avec 140 000 km.

