Quelle Renault Mégane restylée choisir ?

La Renault Mégane existe depuis vingt-cinq ans sur le marché automobile et aujourd’hui c’est la quatrième génération qui fait le spectacle. Celle-ci est passée dernièrement par la case restylage. Un lifting qui n’a pas changé profondément l’allure générale du modèle mais l’a rendu plus élégant avec l'introduction de projecteurs et de feux Full LED, de boucliers avant et arrière redessinés, de feux arrière affinés avec clignotants à défilement, d’un apport de chrome sur la calandre et de nouvelles jantes.

Du numérique au menu

À bord, les modifications sont essentiellement numériques. La Renault Mégane 4 lors du passage à la phase 2 adopte, avec les finitions haut de gamme, un écran multimédia vertical plus grand, passant de 8,7 pouces (22,1 cm) à 9,3 pouces (23,6 cm). Le conducteur peut bénéficier quant à lui d’une instrumentation 100 % numérique 10,2 pouces (26 cm) entièrement paramétrable. Les boutons de climatisation ont été changés et ressemblent à ceux de la nouvelle Renault Clio.

De nouveaux équipements apparaissent pour aider le conducteur, ainsi équipée la Renault Mégane peut atteindre la conduite autonome de niveau 2 avec la boîte automatique EDC7. On notera que le freinage d'urgence actif hérite de la détection des piétons. L'avertisseur d'angle mort est plus précis tandis que de nouveaux radars détectent les véhicules à l'approche et en sortie de parking. L'alerte de franchissement est désormais couplée avec l'aide au maintien dans la voie… À noter qu’avec cette Renault Mégane restylée, il n’y a pas de changement en ce qui concerne l’habitabilité et les aspects pratiques. Le volume de coffre de la berline s’affiche à 335 litres tandis que celui du break atteint les 389 litres. Banquette rabattue en volume maxi on atteint les 1258 litres pour la berline et 1504 litres pour la variante Estate.

L’hybride Plug-in est là

C’est sous le capot que se situe la plus grande innovation. En effet, la Renault Mégane Estate adopte une inédite motorisation hybride rechargeable de 160 ch. Pour le moment, seul le break a droit à cette motorisation plus vertueuse, la berline l’adoptera en mars 2021. Sur route, cette Renault Mégane Estate hybride se comporte aussi bien que les traditionnelles versions thermiques, son comportement n’est pas trop altéré par la présence des batteries qui alourdissent l’auto. Pour éviter tout problème, les ingénieurs ont doté cette version d’un train arrière multibras, les enchaînements de virages se passent bien même si l’on ressent une perte d’agilité minime et que le confort est un peu plus ferme.

Bien motorisée

Pour ceux qui préféreraient les motorisations thermiques “traditionnelles“, l’offre est reconduite avec le 1.3 TCe essence disponible en 115, 140 et 160 ch (plus tard arrivera un TCe de 100 ch et le TCe 115 ch sera remplacé par un TCe de 120 ch). Si le TCe de 160 ch est associé avec la boîte auto EDC7, les deux autres moteurs ont droit à une boîte mécanique à six rapports de série, seul le bloc de 140 ch offrant le choix entre la boîte manuelle et l’EDC7. Boîte mécanique ou EDC7 également pour l’unique bloc diesel Blue dCi de 115 ch (en attendant un Blue dCi de 95 ch). Quelle que soit la puissance disponible, les motorisations de la Renault Mégane affichent un bel agrément d’utilisation.

Une dotation

Le catalogue de la Renault Mégane restylée se compose de quatre finitions : Life, Zen, Intens et une petite nouvelle, la R.S. Line. À partir du premier niveau de finition, les feux de jour et les projecteurs sont à Led tout comme les clignotants à défilement à l’arrière. Pour obtenir un écran multimédia de belle dimension, il faudra choisir une finition huppée, l’entrée de gamme composant avec une radio Bluetooth avec écran 4,2 pouces. Ensuite, l’équipement progresse tout comme le tarif de ce modèle qui se négocie à 22 200 € en entrée de gamme (moteur TCe 115 ch BVM6 et finition Life) et atteint les 34 000 € au sommet de la gamme (moteur Blue dCi 115 ch EDC7 et finition R.S Line).

Les sportives ont droit à la parole

Si elles ne font pas partie de notre guide, on ne peut passer sous silence les modèles les plus sportifs. La Renault Mégane R.S. est reconduite avec un bloc-moteur qui atteint désormais 300 ch, tandis que la R.S Trophy pensée pour la piste dispose d’un châssis Cup dont les amortisseurs et ressorts de suspension ont vu augmenté leur raideur augmenter. La Renault Mégane R.S. est disponible à partir de 42 300 €, tandis que la Renault Mégane R.S. Trophy s’affiche à 45 300 €.

La Renault Mégane restylée en dix points