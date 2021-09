Quinze nouveautés qui vont vous faire aimer les SUV

Dire que tout cela a débuté en 1994. C’est en effet cette année-là que Toyota propose ce qui peut être considéré comme le premier SUV compact, le Toyota Rav4. Un petit modèle trois portes de 3,71 m de long, haut sur roues et muni d’une transmission intégrale comme peut l’être un tout-terrain tout en affichant un comportement routier de berline. Ce modèle dont le nom signifie Recreational Active Vehicle with 4WD vient animer la catégorie des véhicules de loisirs. Son succès va faire des émules et Honda avec son CR-V (1996), Land Rover avec son Freelander (1997), Nissan avec son X-Trail (2001) viennent rapidement s’inviter dans la nouvelle catégorie des SUV qui va exploser en 2015, lorsque ce segment va dépasser les 25 % de véhicules neufs vendus dans l’Hexagone.

Des qualités, mais aussi des défauts

Aujourd’hui avec 41 % des ventes, les SUV qui existent désormais en plusieurs tailles sont massivement représentés sur le marché et l’on en croise à chaque coin de rue. Les constructeurs ne s’y trompent pas et font preuve d’imagination pour dévoiler de plus en plus de modèles de ce type. Reprenant la plupart du temps une plateforme de berline, les SUV n’ont pas que des qualités. S’ils donnent à leur conducteur et conductrice une sensation de sécurité parce que la position de conduite est plus haute et que l'accès à bord se trouve facilité par une garde au sol relevée, ils sont plus encombrants que la berline qui utilise la même base technique. Ils sont aussi plus lourds, plus chers, consomment plus de carburant et rejettent plus de CO2.

Tout le monde en veut, même Ferrari !

Malgré leurs défauts, les SUV plaisent. Et les nouveautés qui s’annoncent pourraient encore faire grimper les ventes de ce type de carrosserie. Il est vrai qu’il va y en avoir pour tous les goûts, du break-SUV abordable comme le Dacia Jogger jusqu’au très technologique et sans doute assez cher DS 9 ASL, en passant par l’Alfa Romeo Tonale au style et comportement plus sportif ou par les électriques Cupra Tavascan, Tesla Model Y ou encore Alpine A410. Sur les trois années qui viennent, l’offre va s’élargir de manière importante et il y aura aussi le renouvellement des stars de la catégorie qui va contribuer à animer de fort belle manière un secteur déjà très dynamique. Ainsi, les futures générations des Fiat 500 X, Peugeot 3008, Renault Kadjar et Volkswagen Tiguan sont prêtes à en découdre. Aucun constructeur ne peut passer à côté de cette possibilité d’augmenter ses ventes et même Ferrari va s’y mettre avec un modèle qui va s’appeler Ferrari Purosangue !