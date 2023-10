Sélection occasion : quelle minicitadine Crit’Air 1 pour moins de 7 000 € ?

Les ZFE-m, ces zones à faibles émissions mobilité, existent déjà dans onze métropoles, telles que le Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Reims et Saint-Etienne. Dans ces zones, la circulation des véhicules les plus polluants est limitée en se basant sur la fameuse vignette Crit’Air. C’est elle qui fait foi pour pouvoir y circuler librement ou pas.

D’ici 2025, les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront instaurer une ZFE-m. Dans les faits, le déploiement de cette réglementation, et les contraintes qui en découlent, est difficile. Résultat, les échéances sont régulièrement repoussées. Cependant, dans un futur assez proche, il sera plus difficile de circuler dans les villes sans être inquiété.

C’est pour cela que se diriger vers une citadine d’occasion disposant d'une vignette Crit’Air 1 est judicieux. Il faut alors que la norme de pollution qu'elle respecte soit au minimum Euro 5 (mise en place au 1er janvier 2011, mais certains modèles avait anticipé, et sont donc Crit'Air 1 avant cette date) ou qu’elle soit équipée au GPL. Et ceci est possible sans pour autant casser sa tirelire, malgré l’inflation. Voici quelques exemples.

La petite 500 n’est plus toute jeune, mais elle conserve un véritable « capital sympathie ». Il faut dire que sa bouille craquante fait toujours son petit effet. Il faut néanmoins garder en tête que cette auto n’est pas véritablement accueillante, les places arrière sont davantage adaptées pour des enfants et le coffre peu logeable. Le confort de suspension n’est pas non plus à mettre à son crédit. En revanche, la 500 est plutôt bien équipée, profite d’une belle présentation et se révèle particulièrement à son aise en milieu urbain. À noter enfin que cette Fiat a connu des soucis de boîte de vitesses et de direction, deux points à vérifier avant l’achat.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Ce que l’on peut trouver :

La petite 500 plaît encore, et cela se ressent sur le marché de l’occasion. En contrepartie de prix serrés, il faut donc s’attendre à des kilométrages élevés. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.

5 000 € : Fiat 500 1.2 69 ch Pop de 2011 et 160 000 km

6 900 € : Fiat 500 1.2 69 ch Lounge de 2011 et 105 000 km

C’est un peu l’antithèse de la 500. La Panda priorise avant tout la praticité tout en restant très compacte. Néanmoins, sa ligne est loin d’être déplaisante à regarder et se permet une originalité certaine, que l’on retrouve à l’intérieur. Sa présentation est agréable à l’œil, à défaut de proposer des matériaux de grande qualité. Peu importe, la Panda s’apprécie par le volume intérieur intéressant par rapport à son gabarit. Les passagers seront plutôt bien installés et profiteront d’un bon confort de suspension. Enfin, cette Panda se montre fiable et ne souffre pas de soucis majeurs.

Ce que l'on peut trouver :

Avec un petit budget, c’est davantage la deuxième génération de Panda qu’il est possible de s’offrir. Il faut plutôt s’approcher des 5 500 €, voire 6 000 €, pour le troisième opus. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.

5 000 € : Fiat Panda II 1.2 69 ch Dynamic de 2011 et 90 000 km

6 900 € : Fiat Panda III 1.2 69 ch Easy de 2013 et 70 000 km

Elle n’offre pas le charme de la Fiat 500, mais les prestations de la Ka sont autrement plus agréables au quotidien. C’est surtout au chapitre du confort de suspension que cette Ford est supérieure, tout en assurant un très bon comportement routier. En revanche, elle ne fait pas de miracle à l’intérieur puisque son gabarit est très mesuré. Places arrière et coffre sont donc comptés. À noter également que son insonorisation n’est pas non plus son point fort. Bon point, et non des moindres, la Ka présente une bonne tranquillité d’utilisation.

Ce que l'on peut trouver :

La Ford Ka n’est disponible qu’avec le moteur 1.2 de 69 ch, un bloc qui manque de peps sur route, mais remplit son office en ville. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.

5 000 € : Ford Ka 1.2 69 ch Collection de 2012 et 110 000 km 6 900 € : Ford Ka 1.2 69 ch Titanium de 2014 et 70 000 km



La petite coréenne mérite le détour. Sous ses airs sages se cache une citadine accomplie. Plutôt spacieuse par rapport à son gabarit, elle profite d’une présentation correcte, d’un équipement suffisant, d’une bonne tenue de route doublée d’un confort appréciable. Au final, elle ne souffre pas de défauts rédhibitoires. On peut toutefois lui reprocher un moteur 1.0 qui manque de ressource, sans être particulièrement sobre. Au final, cette Picanto est à conseiller d’autant qu’elle profite d’une bonne fiabilité.

Ce que l'on peut trouver :

Malgré ses qualités, la Kia Picanto n’est pas très répandue sur le marché de la seconde main. Il faut soit faire preuve de patience ou être prêt à parcourir un peu de distance pour dénicher le modèle souhaité. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.

5 000 € : Kia Picanto 1.0 66 ch Active de 2015 et 135 000 km

6 900 € : Kia Picanto 1.0 69 ch Active de 2014 et 75 000 km

Elles sont badgées Peugeot, Citroën ou Toyota et leur design est adapté pour chaque marque. Mais dans le fond, ce sont les mêmes, c’est donc dans le style qu’elles peuvent faire la différence. Ces générations apparues en 2014 font vraiment le maximum. Elles profitent d’équipements modernes, d’un comportement au-dessus de ton soupçon tout en préservant le dos de ses occupants. Il faut toutefois composer avec une insonorisation légère, un espace limité à l’arrière et les vibrations du moteur à trois cylindres. Au final, ce trio offre une bonne synthèse tout en présentant une excellente fiabilité.

Ce que l'on peut trouver :

Si le budget est un paramètre fondamental, les versions à trois portes sont moins chères. À noter que les exemplaires ne courent pas les rues. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.

5 500 € : Citroën C1 1.0 VTi 69 ch Feel de 2016 et 90 000 km (trois portes)

6 900 € : Peugeot 108 1.2 PureTech 82 Allure de 2014 et 90 000 km (cinq portes)

La Twingo est une véritable référence sur le segment. Si cette génération a moins séduit que la première, ses qualités sont réelles. Tout d’abord, elle n’a pas peur de prendre les grands axes, grâce à ses trains roulants « sérieux ». Il faut toutefois choisir le bon moteur, les 1.2 16V et 1.2 TCe sont à privilégier. Dans l’habitacle, la Twingo profite d’une belle présentation, d’un beau volume et d’une modularité soignée grâce à ses deux sièges arrière coulissants (hors finition de base). S’il ne lui manque qu’une version à cinq portes pour parfaire le tableau, on peut se réjouir de sa fiabilité, correcte dans l’ensemble.

Ce que l'on peut trouver :

Grâce au succès rencontré, cette Twingo est bien représentée dans les annonces. Il sera ainsi plus facile de comparer et de tenter une négociation. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.

5 000 € : Renault Twingo 1.2 75 ch Intens de 2013 (phase 2) avec 140 000 km

6 900 € : Renault Twingo 1.2 75 ch Purple de 2012 (phase 2) avec 80 000 km

Elle fait cause commune avec les Seat Mii et Skoda Citigo puisqu’elles partagent tout sauf certains éléments esthétiques. Les lignes sans fioritures sont en accord avec le reste de l’auto qui mise davantage sur le pragmatisme que l’originalité. Ainsi, la finition est soignée pour le segment et elle figure parmi les plus habitables, sans sacrifier le coffre, bien au contraire. À cela s’ajoutent un comportement routier sûr, idéal sur route, et une agilité bienvenue en milieu urbain. Pour conclure, cette up! ne connaît pas de véritables défauts et son niveau de fiabilité est d’un bon niveau.

Ce que l'on peut trouver :

La up! jouit de la réputation de la marque, les gros kilométrages ne sont donc pas bradés. Néanmoins, il est possible de payer moins cher avec la variante à trois portes. Retrouvez toutes les annonces sur La Centrale.