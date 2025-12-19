En France, le Tucson est disponible en 6 finitions.

L’entrée de gamme « Initia », proposée à 42 600€, possède la climatisation bi-zone, la caméra de recul, des jantes en alliage de 17 pouces, l’écran tactile central de 12,3 pouces mais pas le combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces (remplacé sur ce niveau par un combiné analogique !) ni les aides à la conduite de niveau 2.

La finition Intuitive, à partir de 44 500 €, ajoute le chargeur de smartphone à induction, le siège conducteur électrique, la banquette arrière en 3 parties, la surveillance des angles morts, l’aide au changement de voie, les rails de toit.

La finition Creative, à partir de 47 500 €, ajoute le tableau de bord numérique de 12,3 pouces, la sellerie semi-cuir, les sièges avant et le volant chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif, les vitres arrière surteintées, le bandeau LED arrière et les jantes en alliage de 18 pouces.

La finition N Line Creative, à partir de 48 500 €, ajoute la sellerie cuir/Alcantara, des inserts intérieurs rouges, le pédalier aluminium, le kit carrosserie N Line et les jantes en alliage de 19 pouces.

La finition Executive, à partir de 53 500 €, ajoute sur base de finition Creative l’affichage tête haute, la sono premium Krell, la sellerie cuir, les sièges avant et arrière électriques et ventilés, les sièges arrière chauffants, la caméra 360°, le stationnement piloté, les feux adaptatifs, le hayon motorisé et le toit ouvrant panoramique.

La finition N Line Executive, à partir de 54 500 €, ajoute à la finition Executive tous les éléments de la finition N Line Creative.

Le point techno : une planche de bord totalement nouvelle

Il n’est pas habituel, dans le cadre d’un restylage de mi-carrière d’un modèle, de découvrir une planche de bord entièrement nouvelle. Sur les finitions à partir du niveau Creative, cette planche de bord intègre deux écrans de 12,3 pouces rassemblés sur une grosse dalle derrière le volant, à la façon des modèles de chez BMW. Ces écrans fonctionnent avec la même interface que celle du récent Kona de seconde génération, qui pourra être mise à jour à distance comme c’est déjà le cas pour de nombreux autres constructeurs automobiles.