5. La fiche technique du Hyundai Tucson hybride rechargeable 2025 ?
Les chiffres clés
|Hyundai Tucson 4 IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN EXECUTIVE BVA6
|Généralités
|Finition
|EXECUTIVE
|Date de commercialisation
|29/03/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,51 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,65 m
|Empattement
|2,68 m
|Volume de coffre mini
|558 L
|Volume de coffre maxi
|1 721 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 825 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|8 CV
|Moteur
|4 cylindres , + moteur électrique
|Cylindrée
|1 598 cm3
|Puissance
|253 ch
|Couple cumulé
|252 Nm à 1 500 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|67 km
|Capacité batterie
|13,80 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|186 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.9 s
|Volume du réservoir
|42 L
|Emissions de CO2
|31 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|260
