Pourquoi ce n'est pas le bon moment pour acheter un Tucson hybride rechargeable

5. La fiche technique du Hyundai Tucson hybride rechargeable 2025 ?

 

Pourquoi ce n'est pas le bon moment pour acheter un Tucson hybride rechargeable

 

Les chiffres clés

Hyundai Tucson 4 IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN EXECUTIVE BVA6
Généralités  
Finition EXECUTIVE
Date de commercialisation 29/03/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,51 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,68 m
Volume de coffre mini 558 L
Volume de coffre maxi 1 721 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 825 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 253 ch
Couple cumulé 252 Nm à 1 500 trs/min
Autonomie en électrique combinée 67 km
Capacité batterie 13,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 186 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Volume du réservoir 42 L
Emissions de CO2 31 g/km (wltp)
Bonus malus max 260
