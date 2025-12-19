Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pourquoi ce n'est pas le bon moment pour acheter un Tucson hybride rechargeable

Alexandre Bataille

3. Le Hyundai Tucson est-il toujours recommandable ? Notre avis

 

Pourquoi ce n'est pas le bon moment pour acheter un Tucson hybride rechargeable

 

La concurrence : en milieu de tableau

Face à ses concurrents directs le Tucson se situe au milieu de la fourchette tarifaire. Ses tarifs sont très proches des SUV du groupe Stellantis. A savoir les Peugeot 3008 ou encore l'Opel Grandland. A la différence son autonomie en électrique est inférieure. Toutefois le coréen se démarque par sa garantie de 5 ans et son équipément de base plutot bien fourni. En haut de la fourchette on retrouve le Volkswagen Tiguan avec sa grosse batterie et sa recharge rapide. 

A retenir : toujours dans le coup 

Le Tucson reste un morceau de choix dans sa catégorie. Le restylage opéré en 2024 lui a redonné un sérieux coup de jeune, notamment à bord. Les volumes, les rangements et le comportement routier reste très bien placés face à la concurrence. Pour ce qui est de la motorisation hybride rechargeable, elle accuse un peu de retard face à la concurrence, aussi bien en matière d'autonomie que de recharge. Hyundai annonce une grosse mise à jour de son système en 2026 avant une nouvelle génération attendue pour 2027. Notre conseil sera de patienter ou de vous orienter vers la motorisation hybride simple, moins cher et plutot sobre. 

Caradisiac a aimé

  • L'intérieur modernisé
  • La qualité de présentation
  • Les volumes à bord
  • Le coffre satisfaisant
  • Le confort général de bonne tenue
  • La consommation en carburant correcte
  • La garantie de 5 ans

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'autonomie en électrique décevante
  • La boîte de vitesses peu réactive
  • L'ergonomie du système multimédia

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN CREATIVE BVA6 31 (wltp) 47 500 €  €
IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN EXECUTIVE BVA6 31 (wltp) 53 500 €  €
IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN INITIA BVA6 24 (wltp) 42 600 €  €
IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN INTUITIVE BVA6 24 (wltp) 44 500 €  €
IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN N LINE CREATIVE BVA6 31 (wltp) 48 500 €  €
IV (2) 1.6 T-GDI 253 PLUG-IN N LINE EXECUTIVE BVA6 31 (wltp) 54 500 €  €
