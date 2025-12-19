La concurrence : en milieu de tableau

Face à ses concurrents directs le Tucson se situe au milieu de la fourchette tarifaire. Ses tarifs sont très proches des SUV du groupe Stellantis. A savoir les Peugeot 3008 ou encore l'Opel Grandland. A la différence son autonomie en électrique est inférieure. Toutefois le coréen se démarque par sa garantie de 5 ans et son équipément de base plutot bien fourni. En haut de la fourchette on retrouve le Volkswagen Tiguan avec sa grosse batterie et sa recharge rapide.

A retenir : toujours dans le coup

Le Tucson reste un morceau de choix dans sa catégorie. Le restylage opéré en 2024 lui a redonné un sérieux coup de jeune, notamment à bord. Les volumes, les rangements et le comportement routier reste très bien placés face à la concurrence. Pour ce qui est de la motorisation hybride rechargeable, elle accuse un peu de retard face à la concurrence, aussi bien en matière d'autonomie que de recharge. Hyundai annonce une grosse mise à jour de son système en 2026 avant une nouvelle génération attendue pour 2027. Notre conseil sera de patienter ou de vous orienter vers la motorisation hybride simple, moins cher et plutot sobre.

Caradisiac a aimé

L'intérieur modernisé

La qualité de présentation

Les volumes à bord

Le coffre satisfaisant

Le confort général de bonne tenue

La consommation en carburant correcte

La garantie de 5 ans

Caradisiac n'a pas aimé

L'autonomie en électrique décevante

La boîte de vitesses peu réactive

L'ergonomie du système multimédia