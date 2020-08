Avant la rentrée, voici les 10 infos automobiles qu'il ne fallait pas rater cet été

Le mercato, ce n'est pas qu'au football. Dans le milieu de l'automobile aussi, les talents vont d'une équipe à l'autre. L'une des surprises de l'été, c'est le transfert de Gilles Vidal. À la tête du design de Peugeot depuis 10 ans, avec de nombreux succès à son actif comme le 3008 II, il a choisi de quitter PSA. Il rejoindra en novembre Renault ! En même temps, le Losange s'est aussi offert les services de l'ex-boss du design de Seat.

Victime de son succès, la généreuse prime à la casse mise en place pour relancer les ventes après le confinement a pris fin dès début août. Le gouvernement est revenu à l'ancien système, qui réserve les meilleurs aides aux plus faibles revenus. Une nouveauté de la prime exceptionnelle a toutefois été gardée : tous les Français peuvent être aidés en mettant à la casse un essence d'avant 2006 ou un diesel d'avant 2011.

Fin juillet, Mitsubishi a annoncé qu'il gelait l'introduction de nouveaux modèles en Europe. Une décision qui a pris par surprise le réseau français, qui va petit à petit voir les véhicules disparaître de la gamme. C'est déjà le cas pour les ASX et Eclipse Cross, puis ce sera le tour de l'Outlander et la Space Star. Courant 2021, il ne resterait donc que le pick-up L200 ! Avant donc une disparition totale ?

Nissan, Opel et Toyota changent de logo

Cet été, plusieurs marques ont revu leur identité. Du côté de Toyota, cela concerne uniquement la communication, avec un nouveau logo "à plat". Chez Opel, c'est l'emblème apposé sur les voitures qui a changé avec l'arrivée du nouveau Mokka. L'évolution est subtile, avec un éclair épuré et un disque affiné. Nissan a tout revu à l'occasion de la présentation du SUV électrique Ariya. Le logo pour la communication a été simplifié à l'extrême, et cet aspect minimaliste, on le retrouve dans la calandre de l'Ariya, en version lumineuse.

Pour diriger Jaguar et Land Rover, Tata, propriétaire du duo britannique, a fait appel à un Français. Il s'agit de Thierry Bolloré, qui avait été évincé sans ménagement du poste de directeur général de Renault en octobre 2019. La tâche s'annonce rude pour Bolloré, car Jaguar et Land Rover sont en très grande difficulté, impactés notamment par la chute des ventes de diesel.

À la rentrée, BMW dévoilera la nouvelle M3 berline. On précise berline car il y aura bientôt un break ! Le constructeur l'a lui même confirmé, avant que les chasseurs de scoop débusquent le premier prototype, qui s'est aventuré sur routes ouvertes il y a quelques jours. Il faudra toutefois être patient si vous voulez avoir une M3 plus pratique, puisqu'elle sera commercialisée en 2022.

Selon nos confrères de La Revue Automobile, la Gendarmerie est partie à la recherche d'une remplaçante à la Mégane RS. Et après des essais, elle aurait choisi la déclinaison Cupra de la Leon. Avantage de l'espagnole : une variante break. 17 breaks auraient été commandés et devraient rejoindre les brigades rapides d'intervention dans les prochains mois.

Les nouveautés se sont faites rares cet été. Les marques attendent la rentrée ! Parmi les quelques modèles présentés cet été, il y a eu la Nissan Ariya, la BMW iX3, la Mercedes-AMG GT Black Series ou encore l'Audi S3. Déjà montrée en Sportback et en berline, la S3 reçoit un 2.0 TFSI de 310 ch.

Coup de tonnerre au début de l'été. À la surprise générale, Daimler a annoncé son intention de vendre l'usine Smart située en Lorraine. Un candidat au rachat s'est rapidement fait connaître, il s'agit d'Ineos, qui compte fabriquer un nouveau baroudeur, digne héritier du Defender ! Ineos devrait assurer la continuité de la production de la Fortwo quelques années, et maintenir un temps la quasi totalité des emplois.

Le fabricant de jantes BBS est de nouveau en difficulté. Depuis 2015, l'entreprise allemande est la propriété d'une entreprise sud-coréenne (Nice Holdings Co), qui ne souhaite plus apporter son soutien financier. On espère une issue positive pour ce grand nom de l'automobile.