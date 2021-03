En bref Break familial surélevé À partir de 35 320 euros

C'est un rituel. Depuis la seconde génération de son Octavia, Skoda lui offre une déclinaison baroudeuse, histoire de combler les amateurs de tout chemin qui répugnent à rouler en SUV. Et la 4e version de l'absolu best-seller tchèque ne fait pas exception. Après la berline et le break, appelé Combi, apparus en même temps l'an passé, après la sportive RS, place à la Scout. Pour l'observer de près, et la tester au frais, rien de mieux qu'un petit tour en montagne. En plus, le coffre gigantissime de 640 litres de ce Combi 2.0 TDI de 200ch (l'auto n'existe qu'en version break) incite forcément aux emplettes. Nous n'y avons pas résisté.

dailymotion Essai vidéo - Skoda Octavia Scout (2021) : toujours prête pour une balade gourmande

En observant l'engin, on se demande tout d'abord ce qui a bien pu justifier l'appellation Scout. A-t-il pris de la hauteur par rapport au break de base ? 15 mm, précisément. pas de quoi le transformer en baroudeur. Mais ce 1,5 cm lui va bien et lui donne, mine de rien, une touche campagnarde. On restera néanmoins prudent dans les escapades hors du bitume. Et puis, il y a bien évidemment ces passages de roues en plastique noir, ainsi que ses jantes spécifiques chromées de 18 pouces de série. À l'avant et à l'arrière, des nouveaux pare-chocs bicolores apparaissent, toujours pour la touche baroud. On ne le distingue pas, mais le sabot de protection sous le moteur est renforcé. Des fois qu'un malheureux ne s'égare entre deux ornières.

À l’intérieur, les modifications sont moins sensibles. Si peu que pour bien signifier qu'on est à bord de la version Scout, le terme est inscrit sur le seuil des portes avant et dans le dossier des sièges. Lesquels, en tissu Thermoflux sont parfaitement bien dessinés en offrant un excellent maintien. Tiens, la planche de bord est recouverte d'un tissu épais maintenu par des joncs en bois d'un joli effet.

Le Scout est désormais disponible en 4x2

Mais on est bien à bord d'un 4x4. Une précision utile puisque pour la première fois, le Scout est aussi disponible en deux roues motrices, histoire d'aller dans le sens du vent et de l'histoire, puisque la très grande majorité des SUV que ce break (légèrement) surélevé tente d'approcher, sont vendus en 4x2. Pour se souvenir de ses 4 roues motrices, le Scout l'inscrit au-dessus du joystick qui sert à manœuvrer la boîte auto DSG7 qui l'équipe. Et pour s'aventurer hors de l'asphalte, ou dans la neige, une position off road a été ajoutée dans le sélecteur des modes de conduite situé sur l'écran central de 10 pouces.

À ce détail près, l'écran et le système qui l'abrite sont strictement identiques à celui des autres Octavia. Tout comme la dalle numérique de 10,25 pouces qui fait face au conducteur. Paramétrable en quatre modes, elle permet de passer des compteurs classiques, mais virtuels, à l'écran GPS.

Mais ce n'est pas à ces équipements high-tech que l'on reconnaît une Skoda, mais plutôt à ses petits gadgets ultra-pratiques, comme le grattoir fixé dans la trappe à essence, ou ses range parapluie dans les portières avant. Lesquels sont garnis d'un parapluie chacun dans les finitions hautes, la maison ne reculant devant aucun sacrifice.

Un coffre ? Une cale de cargo, plutôt

Mais Skoda rime aussi avec habitabilité royale. C'est toujours le cas, même en version Scout. Avec une place aux jambes très largement suffisante à l'arrière et surtout un coffre gigantesque de 640 litres en version 5 places, qui passe à 1 550 l en rabattant la banquette. Une soute, ou plutôt une cale de cargo qui incite aux emplettes, même en montagne et même en période de covid. Alors en route.