Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Aygo X

Essai

Le Toyota Aygo X restylé fait sa révolution, mais est hors de prix

Dans Nouveautés / Restyling

Manuel Cailliot

0  

6. La fiche technique du Toyota Aygo X 116h hybride devient beaucoup plus consistante

 

Le Toyota Aygo X restylé fait sa révolution, mais est hors de prix

 

Les chiffres clés

Toyota Aygo X (2) 1.5 116H GR SPORT
Généralités  
Finition GR SPORT
Date de commercialisation 28/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 3,78 m
Largeur sans rétros 1,74 m
Hauteur 1,52 m
Empattement 2,43 m
Volume de coffre mini 231 L
Volume de coffre maxi 829 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 140 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 490 cm3
Puissance 116 ch
Couple 141 Nm à 3 800 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 172 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.2 s
Consommation mixte 3,8 Litre / 100 km
Volume du réservoir 30 L
Emissions de CO2 87 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (64)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu