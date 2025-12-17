Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Toyota Aygo X restylé fait sa révolution, mais est hors de prix

Manuel Cailliot

5. Le Toyota Aygo X restylé est tout seul dans sa catégorie, il est donc difficile de l'évaluer (37 critères notés)

 

Le Toyota Aygo X restylé fait sa révolution, mais est hors de prix

Le Toyota Aygo X restylé (116 ch, de 22 200 € à 28 100 €) est évalué dans la catégorie des minicitadines et mini crossovers urbains full hybrides, qui ne comprend aucun autre modèle. Mais si l'on élargit un peu le spectre de la concurrence, en intégrant des modèles micro-hybrides et électriques, on peut mettre en face :

La Renault Twingo : 82 ch, de 19 490 € à 21 090 € avant coup de pouce CEE

La Kia Picanto : 68 ch, de 16 990 € à 19 990 €

Le Hyundai Inster : 97 à 115 ch, de 25 350 € à 30 800 €

La Fiat 500 micro-hybride : 65 ch, à partir de 19 400 €

Aygo X 116h hybride GR Sport
Budget
  7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
 
Pratique
  6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  8.11
  • 8.11
  • 8.11
  • 8.11
  • 8.11
 
Sécurité
  6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
