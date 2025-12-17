5. Le Toyota Aygo X restylé est tout seul dans sa catégorie, il est donc difficile de l'évaluer (37 critères notés)
Le Toyota Aygo X restylé (116 ch, de 22 200 € à 28 100 €) est évalué dans la catégorie des minicitadines et mini crossovers urbains full hybrides, qui ne comprend aucun autre modèle. Mais si l'on élargit un peu le spectre de la concurrence, en intégrant des modèles micro-hybrides et électriques, on peut mettre en face :
La Renault Twingo : 82 ch, de 19 490 € à 21 090 € avant coup de pouce CEE
La Kia Picanto : 68 ch, de 16 990 € à 19 990 €
Le Hyundai Inster : 97 à 115 ch, de 25 350 € à 30 800 €
La Fiat 500 micro-hybride : 65 ch, à partir de 19 400 €
|Aygo X 116h hybride GR Sport
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,1 /20
Photos (64)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération