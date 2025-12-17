Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Toyota Aygo X restylé fait sa révolution, mais est hors de prix

Manuel Cailliot

4. Pas de concurrence mais un bilan contrasté pour ce Toyota Aygo X 

 

Le Toyota Aygo X restylé fait sa révolution, mais est hors de prix

Concrètement, avec son moteur full hybride, le Aygo X est sans concurrence, dans une catégorie déjà fort déplumée. La dernière version micro-hybride de la Fiat 500 n'est pas comparable, et fait 65 ch. Elle est cependant vendue assez cher, à partir de 18 400 €, et presque 20 000 € à équipement équivalent à cette Toyota en entrée de gamme.

La Kia Picanto est thermique, peu puissante. Moins chère certes mais incomparable en termes de performances et d'agrément. Elle n'est pas si donnée non plus par rapport aux prestations (17 000 € en entrée de gamme).

Enfin il y a des modèles électriques comme la nouvelle Renault Twingo, qui débarque à partir de 19 490 €. Mais avec 263 km d'autonomie seulement. Comment comparer ? Les utilisations ne sont pas les mêmes. C'est pareil pour le Hyundai Inster, qui est lui aussi un vrai crossover, voire petit SUV, mais il démarre à plus de 25 000 € et atteint presque 31 000 € en haut de gamme.

Bref, l'Aygo X est un peu seul sur son segment. Et c'est peut-être là sa force, et le moyen de faire passer ses tarifs élevés.

 

A retenir : en amélioration évidente, mais à tarif très très salé

S'il y a une certitude, c'est que ce Aygo X restylé s'améliore sur quasiment tous les points. Il est plus puissant, plus performant, son agrément de conduite est incomparable, son équipement s'enrichit et sa consommation baisse de façon drastique. Il n'y a guère pour le sermonner que son habitabilité arrière et son volume de coffre, mais ce n'est pas pire qu'avant, malgré l'adjonction de la batterie hybride, ce qui n'était pas gagné.

Mais l'inflation qui accompagne ces améliorations commencent à faire ressemble ce petit Toyota à un modèle de luxe ! Rester sur le segment des petites voitures, on applaudit, mais si elles doivent coûter le prix d'une citadine polyvalente, ou même plus (une Renault Clio démarre à 19 800 € !), est-ce bien pertinent ? Et même seul sur ce marché, cet Aygo X va-t-il réussir à ce vendre à ce tarif ? Un début de réponse réside dans le fait que dès le lancement, une promo de 2 000 € est déjà appliquée sur le prix catalogue...

Après, purement objectivement et sans tenir compte du prix, c'est un modèle désormais très homogène et polyvalent, qui pourra intéresser ceux qui veulent absolument une petite auto, et la praticité et maniabilité qui va avec.

Caradisiac a aimé

  • La consommation en baisse importante
  • L'agrément du bloc hybride
  • La maniabilité en ville (diamètre de braquage réduit)
  • Les nombreuses phases en électrique en ville
  • L'insonorisation correcte
  • Les performances de petite GTI
  • L'équipement en hausse

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le prix qui devient délirant pour une si petite voiture
  • L'accessibilité aux places arrière
  • L'espace aux genoux
  • L'étroitesse des pneus qui limite le grip 
  • Les jantes 18 pouces qui induisent des trépidations et coups de raquette sur les raccords

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.5 116H DYNAMIC 85 (wltp) 22 200 €  €
(2) 1.5 116H GRAPHIC 87 (wltp) 24 800 €  €
(2) 1.5 116H COLLECTION 87 (wltp) 27 200 €  €
(2) 1.5 116H GR SPORT 87 (wltp) 28 100 €  €
(2) 1.5 116H AIR COLLECTION 89 (wltp) 28 300 €  €
