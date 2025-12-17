La gamme de l'Aygo X se décline en 4 niveaux de finition, dont le premier, baptisé Dynamic, commence à 22 200 €, soit une augmentation de 2 700 € à finition équivalente par rapport au précédent 1.0 72 ch. Alors certes, on passe d'un 3 cylindres atmosphérique à un bloc full hybride, mais il a fallu aussi augmenter l'équipement pour justifier l'inflation.

Ainsi, le premier niveau, doté bien entendu des équipements désormais obligatoires, tels les airbags frontaux et latéraux, le freinage d'urgence automatique, l'ESP, la lecture des panneaux, l'alerte somnolence ou l'aide au démarrage en côte, propose aussi des jantes 17 pouces (mais à enjoliveurs), une instrumentation numérique 7 pouces, un écran tactile 9 pouces, une caméra de recul, la climatisation automatique, un système audio à 4 haut-parleurs, le frein de parking électrique, et le TSS3 (Toyota Safety Sense, avec aide au freinage d'urgence avec détection des piétons et vélos, alerte de franchissement de ligne, gestion automatique des feux de route, lecture des panneaux et régulateur de vitesse adaptatif).

La finition "Graphic", contre 2 600 €, ajoute les jantes alliage 17 pouces, la couleur bi-ton, le détecteur de pluie, le chargeur à induction, les rétroviseurs rabattables électriquement.

La finition "Collection", contre 2 400 € d'effort supplémentaire, vous donne accès à l'écran tactile de taille majorée 10,5 pouces, entrée et démarrage sans clé, les radars de stationnement avant et arrière, la climatisation automatique bi-zone et les jantes en alliage 18 pouces. En option (500 €), on peut opter pour le pack JBL, la sono haut de gamme avec 4 HP et un caisson de basse de 20 cm.

Cette finition existe en variante "Air Collection" qui propose un toit ouvrant en toile, facturé 1 100 €.

Enfin, en haut de gamme, la finition plus sportive "GR Sport". Il faut encore rajouter 900 € par rapport à la finition Collection, ce qui fait tout de même 28 100 € ! Mais on a alors une présentation spécifique (calandre, bi-ton+ étendu au capot, jantes spécifiques 18 pouces, châssis revu pour plus de sportivité, avec des suspensions plus fermes et une direction plus directe. Et la GR Sport donne aussi accès à l'option pack JBL (4 HP et caisson de basse dans le coffre).