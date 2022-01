Nouveautés 2022 - SUV compacts et familiaux : lifting pour le Citroën C5 Aircross, le Renault Kadjar devient Austral et Ferrari lance son Purosangue

Janvier

Kia Sportage

Cousin du Hyundai Tucson, le nouveau Kia Sportage affiche une personnalité très affirmée avec une proue originale. Il adopte une belle offre de motorisations, de l’essence 150 ch, du diesel de 136 ch, une motorisation hybride de 230 ch ainsi qu’une version rechargeable de 265 ch. En plus de motorisations dernier cri, ce modèle se dote d’un équipement très complet à partir du premier niveau de finition (Motion) : jantes alliage 17 pouces, aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence (détection piétons et cyclistes), caméra de recul, climatisation manuelle, écran tactile 8 pouces, rails de toit… L’entrée de gamme (moteur essence 150 ch) se négocie à partir de 29 990 €.

Février

Citroën C5 Aircross

Voici venue l’heure du restylage pour le grand SUV de Citroën. Le lifting concernera la face du Citroën C5 AIrcross qui recevra la nouvelle calandre de la marque avec des optiques affinées formant un X (inspirés de la nouvelle berline Citroën C5 X). Le bouclier avant subira aussi des coups de scalpel, les feux arrière devraient bénéficier d’un nouvel habillage et les airbumps devraient être redessinés. Pas de bouleversement à l’intérieur, mais de nouveaux équipements pourraient faire leur apparition : écran multimédia de 10 pouces, conduite semi-autonome de niveau 2… Sous le capot on aura toujours le choix entre un bloc essence de 130 ch, un diesel de 130 ch ou la motorisation hybride rechargeable de 225 ch.

Maserati Grecale

Le petit frère du Maserati Levante arrive enfin, il se nomme Grecale. Il devait être présenté en novembre 2021, mais avec la pénurie des semi-conducteurs, le Trident a préféré décaler cet événement. Plus léger que son grand frère, il devrait être aussi plus dynamique que lui en reprenant la plateforme Giorgio d'Alfa Romeo. Il devrait adopter le récent quatre cylindres essence associé à un système 48V (qui équipe la Ghibli, le Levante), il afficherait 300 ch sur le Grecale. Il pourrait également se doter du V6 du coupé sportif Maserati MC10, un bloc de 3 litres de 630 ch qui sera dégonflé pour équiper le SUV. Enfin, plus tard, une motorisation 100 % électrique fera son apparition. Toujours en tenue de camouflage ce modèle qui a déjà été conduit par Carlos Tavares (patron de Stellantis), sera dévoilé en février pour une commercialisation en fin d’année.

Skoda Karoq

Un restylage de mi-carrière pour le Skoda Karoq qui s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires. Afin de poursuivre sur cette dynamique du succès, la marque tchèque lui offre un nouveau regard avec des projecteurs plus minces (qui adoptent en haut de gamme la technologie Matrix), la calandre désormais hexagonale a été élargie, tandis qu’à l’arrière les feux dont la hauteur a été réduite, sont plus saillants. Si les changements sont plus subtils à bord du Skoda Karok, le SUV tchèque s’équipe tout de même en série d’une instrumentation numérique de 8 pouces (10,25 pouces en option), le siège passager avant peut bénéficier de réglages électriques à mémoire, tandis que les aides à la conduite ont également été améliorées. L’offre moteur est inchangée et l’on attend désormais que Skoda dévoile les prix de son modèle.

Mars

BMW X1

Pour son nouveau BMW X1, le constructeur adopte une plateforme évoluée (mais toujours avec l’architecture traction avant) qui peut recevoir des motorisations thermiques, de l’hybride rechargeable et aussi du 100 % électrique pour le futur BMW iX1. Le style de ce nouveau SUV devrait s’inspirer de celui du BMW X3. Plus sportif que la précédente génération, le nouveau X1 pourrait exister avec le label M avec un bloc essence de 360 ch sous le capot.

Land Rover Range Rover

Pour la cinquième génération de son Range Rover, Land Rover ne bouleverse pas les lignes de son modèle très haut de gamme qui sont toutefois plus épurées. On note cependant que les projecteurs sont affinés avec une signature lumineuse très high-tech, tandis qu’à l’arrière les feux sont désormais verticaux et fins. À bord, on fait la même constatation qu’il s’agit plus d’une évolution en douceur avec moins d’écrans numériques (deux au lieu de trois précédemment) et des commandes physiques sur la console centrale pour régler la climatisation. Doté de quatre roues directrices et malgré sa taille plus que conséquente (5,05 m pour la version courte, 5,25 m pour la longue), le Range Rover “pivote“ bien avec un rayon de braquage de 10,95 m (11,54 m pour la version longue). La version longue adopte pour la première fois une troisième rangée de sièges très confortables et peut maintenant transporter sept personnes dans un confort optimal. La gamme du Range Rover se compose de deux moteurs diesels (six cylindres en ligne) de 250 et 350 ch et d’un V8 essence de 530 ch. Plus tard, en 2023, arriveront deux motorisations hybrides plug-in P440e et P510e. Si vous craquez pour le nouveau Range Rover, il vous faudra débourser 122 600 € pour la version d’entrée de gamme.

Seres SF5

Jeune marque chinoise fondée en 2016, Seres après le Seres 3 (un SUV compact) propose le Seres SF5, un SUV familial électrique et hybride. Un SUV qui se veut haut de gamme afin de concurrencer les modèles des marques premium allemandes. D’une longueur de 4,70 m, ce modèle affiche un profil de SUV coupé et une belle ligne rappelant vu d’arrière, le Porsche Macan. À l’intérieur, on est aussi dans une ambiance haut de gamme avec une forte inspiration Tesla comme le souligne la tablette géante de 17 pouces de diagonale installée verticalement au centre de la planche de bord. Sous le capot on trouvera au lancement une motorisation électrique de 347 ch (avec une autonomie moyenne qui tournerait autour des 312 km) et plus tard arrivera une motorisation hybride rechargeable. Selon nos estimations le prix de ce modèle serait proche des 65 000 €.

Avril

DS 7 Crossback

Le grand SUV de DS Automobiles passera bientôt par la case restylage. Un lifting de la partie avant du DS 7 Crossback qui devrait intégrer la nouvelle signature lumineuse de la marque. De nouveaux équipements devraient faire également leur apparition tout comme une nouvelle motorisation hybride rechargeable, celle de la Peugeot 508 PSE qui affiche 360 ch.

Renault Austral

Afin de mieux concurrencer le Peugeot 3008, Renault change son SUV compact Renault Kadjar et lui donne un nouveau nom Renault Austral. Ce modèle qui se dote de la plateforme du nouveau Nissan Qashqai, devrait afficher un style plus dynamique, un habitacle totalement modifié avec une belle montée en gamme et plus de confort. On oublie le diesel pour ce modèle qui ne proposera que deux blocs essence microhybridés en 12V (140 et 160 ch), mais aussi de l’hybride simple et de l’hybride rechargeable. En attendant d’avoir d’autres informations lors de sa présentation en avril (pour une commercialisation à l’automne) on sait qu’il mesure 4,51 m soit deux centimètres de plus que l’actuel Kadjar.

Mai

Mazda CX-60

Le nouveau grand SUV de Mazda qui se nomme CX-60 utilisera une nouvelle architecture à moteur longitudinal et offrira le choix entre la propulsion et la transmission intégrale. Nouveauté sous le capot de ce modèle, une motorisation hybride rechargeable qui sera disponible au lancement. Plus tard, un moteur essence SkyActiv-X micro-hybridé et un diesel SkyActiv-D seront aussi au menu de ce SUV japonais.

Volkswagen T-Roc

Discrète mise à jour pour le Volkswagen T-Roc qui adopte des projecteurs retravaillés avec feux de jour en forme de crosse et un liseré lumineux qui traverse la calandre. T-Roc, T-Roc R, T-Roc Cabriolet sont concernés par le restylage, ces trois modèles voient leur habitacle recevoir des matériaux plus valorisants (plastiques moussés un peu partout), des sièges redessinés pour un meilleur confort, l’écran multimédia peut atteindre (en option) 9,2 pouces, l’instrumentation digitale est de série (8 pouces ou 10,25 pouces en option), les commandes de climatisation auto sont désormais tactiles, enfin la conduite autonome de niveau 2 intègre la dotation. Si la gamme des finitions a été revue, l’offre moteur reste identique. Tarif de base du T-Roc : 27 990 €.

Juin

Alfa Romeo Tonale

Si la présentation de l’Alfa Romeo Tonale est prévue en février, c’est en juin que débutera sa commercialisation. Conçu sur la base du Jeep Compass, ce modèle mesure 4,53 m de long et disposera au lancement d’une motorisation hybride rechargeable de 240 ch, tandis que des versions thermiques de 130 et 160 ch en essence et 130 ch en diesel arriveront peu après. Que se rassurent ceux qui avaient apprécié le style du concept-car (voir photo) présenté en 2019, le modèle de série s’en inspirera très fortement.

Kia Niro

Comme l’actuelle génération, le nouvel opus du Kia Niro existera en hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique. C’est à peu près tout ce qui ne changera pas, car le style de ce nouveau modèle que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur n’a plus rien à voir avec la première génération. Inspiré du concept-car Habaniro de 2019, le nouveau Kia Rio ne devrait pas passer inaperçu dans la circulation. Quant à son habitacle, avec une planche de bord surplombée par deux larges écrans sans casquette, le changement est radical et l’ambiance à bord est très moderne. Kia indique que son SUV est résolument vert avec des matériaux spéciaux (papiers peints recyclés pour le ciel de toit, polyuréthane biologique pour les sièges…). Sur le plan technique, l’on sait que Kia a pratiqué un bon nombre d’évolutions sur la plateforme et que la dotation en équipements high-tech devrait avoir encore progressé.

Août

Mercedes GLC

Le nouveau Mercedes GLC devrait évoluer subtilement et conservera ses lignes arrondies et galbées. Il reprendra le mobilier intérieur de la dernière génération de Mercedes Classe C ainsi que ses équipements très technologiques. La plateforme sera aussi la même que celle de la Classe C, ce qui devrait permettre au GLC de voir son empattement ainsi que son confort progresser. Équipé de roues arrière directrices, le SUV de l’Etoile devrait afficher un comportement plus dynamique tandis que les moteurs essence et diesels seront associés à un système de micro-hybridation. Enfin, il y aura de l’hybride rechargeable avec une belle autonomie proche des 100 km.

Septembre

Nissan X-Trail

On connait déjà le nouveau Nissan Qashqai, voici qu’arrive la version longue Nissan X-Trail doté de sept places. Utilisant la nouvelle plateforme CMF-C de l'Alliance, le nouveau X-Trail disposera de la motorisation électrifiée e-Power qui équipe le Qashqai. Une motorisation spécifique avec un électromoteur de 190 ch qui fait avancer le véhicule, tandis que le moteur thermique intégré ne sert qu’à produire de l’électricité.

Toyota Corolla Cross

Le Toyota Corolla Cross reprend la plateforme GA-C de la berline compacte Toyota Corolla. Avec 4,46 m de long, il vient se positionner entre le Toyota C-HR (4,39 m) et le Toyota Rav4 (4,60 m). Par rapport au C-HR, le Toyota Corolla Cross se veut plus habitable et pratique, ainsi la capacité du coffre du nouveau venu est proche des 490 litres contre 377 litres pour le C-HR. Il propose sous son capot une motorisation hybride de 197 ch avec des composants plus compacts et plus légers (poids de la batterie en baisse de 40 %). Ce modèle est disponible en traction et quatre roues motrices (un deuxième électromoteur se chargeant des roues arrière). Le Toyota Corolla Cross inaugure également de nouvelles aides à la conduite : système précollision avec arrêt complet du véhicule à basse vitesse, assistance au franchissement d’intersections, détection améliorée de la circulation venant en sens inverse. Enfin, si le Toyota Corolla Cross est lancé en Europe cet automne, pour ce qui concerne notre pays on attend toujours confirmation d’une probable commercialisation par Toyota France.

Octobre

Aiways U6

Après une commercialisation timide en France de son modèle Aiways U5, la marque chinoise Aiways va proposer la variante “coupé“ de son modèle qui se nomme tout simplement Aiways U6. Il utilise la même base technique que l’U5 et devrait être doté du même électromoteur de 204 ch. Aiways prévoit déjà un autre modèle qui sera à sept places et se nommera Aiways U7. Pour le moment comme Aiways ne dispose d’aucun point de vente, il est nécessaire de passer par le site du constructeur pour essayer l’U5, ce sera aussi sans doute le cas pour les futurs U6 et U7.

Ferrari Purosangue

C’est décidé la marque au cheval cabré se lance dans la production d’un SUV ! Enfin, il s’agit selon la marque d’un FUV (Ferrari Utility Vehicle), c’est-à-dire d’un modèle qui aura toutes les caractéristiques d’une vraie Ferrari à commencer par des performances de très haut niveau. Pour le moment on ne connaît de lui que les images des prototypes très camouflés qui circulent autour de Maranello ou bien encore d’un croquis provenant de chez Ferrari. On en est encore à l’heure des suppositions et l’on imagine que ce FUV pourrait disposer d’un V12 de 800 ch en haut de gamme, un V8 électrifié biturbo pourrait également être de la partie et pourquoi pas le V6 hybride de la Ferrari 296 GTB.

Novembre

Jeep Grand Cherokee

Jeep a présenté la version sept places du nouveau Jeep Grand Cherokee avant de dévoiler la version cinq places qui sera la seule vendue en Europe. Le nouveau modèle de la firme américaine adopte un style aux lignes plus anguleuses, des feux affinés, une proue verticale, une calandre imposante et un capot plat. Plus moderne, il se dote à bord de nombreux écrans numériques, un de 10,25 pouces pour l’instrumentation, un central de 10 pouces pour l’info-divertissement et le passager avant peut également disposer d’un écran de 10,25 pouces qu’il peut configurer au gré de ses envies. Cela s’accompagne d’un nouveau système d’info-divertissement Uconnect 5 avec connectivité Apple et Android. Les passagers des places arrière ne sont pas oubliés, en plus de sièges spacieux et confortables ils peuvent avoir droit à des fonctionnalités multimédias. Le nouveau Jeep Grand Cherokee utilise une nouvelle plateforme modulaire et reçoit dans un premier temps une motorisation hybride rechargeable (la même que celle du Jeep Wrangler 4xe) de 367 ch, une transmission intégrale paramétrable pour le tout-terrain est associée à cette motorisation qui dispose d’un bloc 2.0 turbo essence et de deux électromoteurs (un pour chaque essieu). Selon les options choisies, le Grand Cherokee pourra recevoir une suspension pneumatique Quadra-Lift qui permet des passages à gué de 61 cm.

Décembre

Peugeot 4008

Présenté en fin d’année 2022, le nouveau Peugeot 4008 (une appellation non officielle) ne sera commercialisé qu’au début de 2023. Il s’agit d’un SUV coupé qui veut concurrencer le Renault Arkana. Il affichera des lignes dynamiques, inspirées de celle de la nouvelle Peugeot 308 et dans un premier temps ne sera disponible qu’avec les motorisations de la berline. Ainsi on pourra trouver sous son capot de l’hybride rechargeable en 180 et 225 ch, de l’essence et du diesel. Ce n’est que quelques mois après son lancement qu’il disposera d’un nouveau bloc essence 1.2 Puretech secondé par une nouvelle boîte de vitesses e-DCT. Cette boîte de vitesses est produite en coopération avec l’équipementier Punch Powertrain, elle intègre en son sein un moteur électrique de 20 kW permettant de disposer d’une motorisation microhybride 48 volts afin de limiter les rejets de CO2. À l’instar de la 308, le Peugeot 4008 fera le plein d’aides à la conduite et d’équipements high-tech.